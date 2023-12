(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient en hausse à la mi-journée mercredi, alors que les investisseurs suivent de près trois décisions sur les taux d'intérêt, en commençant par la Réserve fédérale américaine ce soir.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 22,62 points, soit 0,3 %, à 7 565,39. Le FTSE 250 était en hausse de 38,22 points, 0,2%, à 18 700,34, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,91 points, 0,3%, à 725,82.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,2% à 755,17, le Cboe UK 250 était stable à 16 174,50, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 14 053,94.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,1 %.

Les investisseurs ont été déçus par les données économiques du Royaume-Uni, qui ont ravivé les craintes d'une récession.

Dans les premières nouvelles économiques, le PIB britannique a chuté de 0,3 % en octobre, après avoir augmenté de 0,2 % un mois plus tôt. C'est pire que prévu. Selon le consensus du marché FXStreet, les analystes s'attendaient à une baisse du PIB de seulement 0,1% en octobre.

"Certains des facteurs responsables de la piètre performance économique d'octobre ne se répéteront pas. Les scénaristes et les acteurs ont mis fin à leur débrayage, ce qui signifie que l'action peut reprendre sur les plateaux qui étaient restés dans l'obscurité. Les consultants sont parvenus à un accord avec le gouvernement, ce qui pourrait signifier la fin d'au moins une partie des perturbations qui ont paralysé le système national de santé. Et les gens passent enfin à la caisse et constatent que leurs achats hebdomadaires n'ont augmenté que de quelques centimes, au lieu des livres auxquelles ils s'attendaient", a déclaré Danni Hewson, d'AJ Bell.

"Mais même si le Royaume-Uni continue d'échapper à la récession, la croissance réelle devrait rester difficile à atteindre au moins pendant l'année à venir.

Les analystes n'ont pas tardé à se tourner vers les décisions relatives aux taux d'intérêt. Les données ont fait naître l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la Banque d'Angleterre.

"La poursuite de la contraction économique pourrait poser davantage de problèmes à la BoE, qui insiste pour maintenir les taux d'intérêt à des niveaux élevés pendant une période prolongée afin de lutter contre l'inflation", a déclaré Samer Hasn de XS.com.

"Toutefois, la poursuite du risque d'inflation à la hausse pourrait placer la banque centrale devant deux options : soit maintenir les taux à un niveau relativement élevé et pousser à un nouveau déclin des activités économiques pour freiner l'inflation, soit réduire les taux d'intérêt plus tôt que nécessaire pour relancer l'économie, ce qui pourrait conduire à une nouvelle flambée de l'inflation.

La BoE annoncera sa décision sur les taux d'intérêt jeudi à 12 heures GMT, suivie par la Banque centrale européenne peu après.

Avant cela, cependant, il y a l'événement principal de mercredi. La Réserve fédérale américaine annoncera sa dernière décision sur les taux d'intérêt à 19h00 GMT et une conférence de presse avec le président de la Fed, Jerome Powell, suivra une demi-heure plus tard.

Les marchés s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt inchangés, tout comme la BoE et la BCE.

"Les taux d'intérêt devraient rester inchangés, cependant, les attentes concernant le début des réductions de taux d'intérêt pourraient être affectées, ce qui pourrait alimenter une certaine volatilité sur le marché. Les projections économiques de la Réserve fédérale et le graphique à points pourraient fournir des indications sur les prochaines étapes de la politique monétaire et pourraient orienter les marchés", a déclaré Wael Makarem chez Exness.

Les actions à New York ont été appelées à ouvrir en légère hausse avant la décision. L'indice Dow Jones Industrial Average, l'indice S&P 500 et l'indice Nasdaq Composite devraient tous augmenter de 0,1 %.

La livre était cotée à 1,2517 USD mercredi midi à Londres, en baisse par rapport à 1,2549 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. L'euro s'est établi à 1,0774 USD, en baisse par rapport à 1,0789 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 145,69 yens, en légère hausse par rapport à 145,60 yens.

Dans le FTSE 100, Entain a été la meilleure performance de la matinée, en hausse de 4,6%.

Entain a annoncé que son directeur général quitterait son poste, et les actions du propriétaire de Ladbrokes Coral ont bondi en réponse, suggérant que la patience des investisseurs à l'égard de Jette Nygaard-Andersen s'épuisait.

Entain a déclaré que la décision de Nygaard-Andersen de quitter son poste intervient après que la société a conclu un accord de poursuite différée avec le service des poursuites de la Couronne britannique concernant des délits de corruption dans son ancienne entreprise turque.

HM Revenue & Customs a lancé une enquête sur Entain en 2019. Entain a fait face à des allégations relatives à des infractions de corruption dans son ancienne unité turque, vendue par une équipe de direction en 2017.

Dans le FTSE 250, Volution a progressé de 5,1 %.

Le concepteur et fabricant de solutions de qualité de l'air intérieur à haut rendement énergétique, basé dans le West Sussex, a déclaré que le chiffre d'affaires pour les quatre mois clos le 30 novembre était d'environ 121 millions de livres sterling, en hausse de 8,0% par rapport à l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, Volution a déclaré que son début d'exercice "solide", associé à l'effet de levier des trois acquisitions réalisées au cours de l'année civile, a donné au conseil d'administration la confiance nécessaire pour dégager des bénéfices supérieurs à la fourchette actuelle des attentes du marché pour l'exercice financier.

Par ailleurs, Paragon Banking a progressé de 2,1 %, après que RBC a relevé son titre à "surperformance".

Parmi les petites capitalisations du London Main Market, GCP Asset Backed Income Fund a bondi de 6,1 %.

Il a annoncé un examen stratégique, avec des options incluant, mais sans s'y limiter, l'acquisition ou la liquidation.

L'investisseur basé à Londres, qui garantit des prêts à taux fixe ou variable à moyen et long terme garantis par des actifs physiques ou des flux de trésorerie, a déclaré que l'examen stratégique fait suite à l'arrêt des discussions de fusion avec GCP Infrastructure Investments. Les deux sociétés ont mis fin à leurs discussions à la mi-septembre.

Sur le marché AIM de Londres, les actions d'Impellam ont augmenté de 31 % pour atteindre 847,55 pence chacune.

Impellam a déclaré avoir accepté une offre de rachat de 483,2 millions de livres sterling de la part de Heather Global, un véhicule de soumission pour HeadFirst Global.

Impellam est une société de recrutement basée à Luton, en Angleterre. HeadFirst, dont le siège se trouve à Hoofddorp, aux Pays-Bas, propose des solutions en matière de ressources humaines, des services gérés et des conseils aux entreprises.

L'offre de HeadFirst valorise chaque action d'Impellam à 1 084,4 pence au total. Cela représente une prime de 67 % par rapport à la clôture de l'action à 650,00 pence à Londres mardi.

Impellam a déclaré que les conditions de l'opération étaient "justes et raisonnables" et que ses administrateurs avaient l'intention de recommander aux actionnaires de voter en faveur de l'offre.

Le pétrole Brent était coté à 73,30 USD le baril à la mi-journée à Londres mercredi, en baisse par rapport aux 73,61 USD de la fin de journée de mardi. L'or était coté à 1 982,75 USD l'once, en légère hausse par rapport à 1 982,30 USD.

