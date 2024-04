(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient dans le vert jeudi après-midi, les valeurs minières tirant le FTSE 100 vers le haut, alors que les investisseurs digéraient les mots du président de la Réserve fédérale Jerome Powell.

L'indice FTSE 100 a ajouté 32,56 points, soit 0,4%, à 7 970,00. Le FTSE 250 a augmenté de 57,98 points, 0,3%, à 19 811,62, et l'AIM All-Share a augmenté de seulement 0,04 point à 742,12.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,5 % à 796,83, le Cboe UK 250 augmentait également de 0,5 % à 17 248,84, tandis que le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1 % à 14 675,84.

Le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort ont tous deux augmenté de 0,1 %.

Les actions à New York sont appelées à ouvrir en hausse. Le Dow Jones Industrial Average est annoncé en hausse de 0,2%, le S&P 500 en hausse de 0,3% et le Nasdaq Composite en hausse de 0,4%.

M. Powell a déclaré lors d'une conférence en Californie que les risques actuels pour l'économie américaine étaient "bilatéraux", avec des conséquences négatives pour l'économie si les décideurs politiques réduisaient les taux trop rapidement ou trop lentement.

"Le risque d'agir trop tôt est que l'inflation augmente", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il serait "très perturbant de devoir revenir à la charge".

Mais si l'économie américaine continue d'évoluer comme prévu, la plupart des participants à la Fed s'attendent toujours à ce qu'il soit "approprié de commencer à abaisser le taux directeur à un moment donné cette année", a-t-il déclaré.

Les regards se tournent maintenant vers les chiffres de l'emploi non agricole de vendredi, qui devraient montrer que le rythme de la croissance de l'emploi s'est ralenti à 200 000 en mars, contre 275 000 en février, selon FXStreet.

Les chiffres de mercredi de l'entreprise de traitement des salaires ADP ont montré que le secteur privé américain a créé plus d'emplois en mars qu'un mois plus tôt.

L'emploi dans le secteur privé a augmenté de 184 000 postes en mars, contre 155 000 en février. La croissance de l'emploi en mars a dépassé le consensus cité par FXStreet de 148 000.

Toujours à venir jeudi, la dernière lecture des demandes d'emploi américaines est à 1330 BST.

La livre était cotée à 1,2662 USD jeudi en début d'après-midi, en hausse par rapport à 1,2630 USD mercredi. L'euro s'est établi à 1,0858 USD, en hausse par rapport à 1,0827 USD. Face au yen, le dollar est resté stable à 151,72 yens.

Daniel Takieddine, analyste chez BDSwiss, a commenté : "Le yen japonais a continué d'évoluer de manière latérale après avoir atteint les plus bas enregistrés au cours des deux dernières années et pourrait rester modéré. Les cambistes pourraient s'abstenir de mouvements significatifs en surveillant les signaux concernant les interventions potentielles des autorités japonaises pour freiner la faiblesse du yen. Hiroshi Watanabe, ancien diplomate en charge des devises, a suggéré qu'une action gouvernementale est peu probable à moins que le yen ne tombe en dessous de 155 pour un dollar, ce qui pourrait laisser une certaine marge de manœuvre aux traders".

Alors que les échanges de yens n'ont guère été stimulés, l'or s'est envolé.

L'or était coté à 2 292,62 USD jeudi après-midi, heure britannique, contre 2 286,90 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. Il avait atteint 2 304,89 USD plus tôt dans la journée de jeudi.

Kathleen Brooks, analyste chez XTB, a commenté : "Le prix de l'or semble se redresser à chaque fois que les attentes de réduction des taux de la part de la Fed augmentent. Nous nous attendons à ce que ce thème continue à stimuler le prix de l'or à court terme, et le métal précieux pourrait être volatile à l'approche du rapport sur les emplois non agricoles vendredi."

Le prix du pétrole Brent était coté à 89,19 USD jeudi à la mi-journée, en baisse par rapport aux 89,69 USD enregistrés à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. Le Brent avait atteint 89,95 USD mercredi.

BP a baissé de 0,3 % à Londres jeudi après-midi, tandis que Shell a gagné 0,4 %. Le duo a grimpé de 2,7 % et de 5,1 % depuis le début de la semaine, grâce à la vigueur des prix du pétrole brut.

Les prix des métaux étaient également en hausse, a noté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"Les mineurs ont été demandés alors que les prix des matières premières ont continué à augmenter - un développement inflationniste qui pourrait provoquer une certaine nervosité sur le sort des réductions de taux d'intérêt attendues depuis longtemps," a déclaré Mould.

Anglo American a gagné 3,2 %, tandis qu'Antofagasta a grimpé de 3,0 %. Ces deux entreprises figurent parmi les meilleures performances du FTSE 100.

PageGroup a fait un bond de 5,5 %. UBS a relevé le titre du recruteur de "neutre" à "achat".

CAB Payments a bondi de 12 % après que la filiale néerlandaise de la société de paiements transfrontaliers et de change a obtenu une licence de prestataire de services de paiement auprès de la Nederlandsche Bank. Cela signifie qu'elle pourra désormais fournir ses services dans l'ensemble de l'Espace économique européen sous le nom de CAB Payments Europe.

CAB Payments a connu une période difficile depuis son entrée en bourse. Un avertissement sur la croissance du chiffre d'affaires a fait chuter sa valeur de 72 % en une seule journée en octobre. Les actions sont en baisse d'environ deux tiers par rapport au prix de l'offre publique initiale de 3,35 GBP, malgré la forte hausse du cours de l'action jeudi.

Cirata, société cotée sur l'AIM, a chuté de 27 % après avoir publié des résultats annuels assombris par la possible saga de fraude qui a nui à sa réputation à l'époque où elle s'appelait WANdisco.

La plateforme d'analyse de données a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires et a déploré une "série apparemment sans fin de défis de type 'whack-a-mole'".

Le chiffre d'affaires de 2023 a chuté de 31 %, passant de 9,69 milliards de dollars à 6,70 milliards de dollars. La perte avant impôts s'est creusée, passant de 29,6 millions d'USD à 36,5 millions d'USD.

"En réfléchissant à l'année écoulée, il est clair que nous avons traversé la période la plus difficile de l'histoire de notre entreprise", a déclaré le directeur général Stephen Kelly.

La société a ajouté que les événements de l'année dernière ont nécessité une "lutte continue contre les incendies". Elle a failli s'effondrer en 2023 après la découverte de bons de commande illégitimes.

Dans le cadre de ses efforts pour aller de l'avant, la société a changé son nom de WANdisco à Cirata au début du mois d'octobre. Cirata a indiqué qu'elle avait été placée sous "surveillance" par certains clients en mars de l'année dernière, "ce qui a conduit à une pause dans les activités et à l'arrêt du pipeline de ventes alors embryonnaire".

Les analystes de Stifel ont déclaré que les résultats annuels montraient "quelques signes sains de progrès".

"Des liquidités supérieures aux prévisions ont déjà été annoncées lors de la mise à jour commerciale et aujourd'hui, les recettes sont confortablement supérieures à nos estimations. Cela s'ajoute à des coûts qui ont encore diminué, ce qui nous permet de maintenir nos prévisions existantes, que nous ne modifions pas pour l'instant. La société semble avoir fait des progrès significatifs en se transformant en une organisation plus professionnelle et maintient son objectif d'atteindre le seuil de rentabilité des flux de trésorerie dans l'année en cours, en dépit d'un dérapage continu des contrats et d'une attente compréhensible de réservations pondérées au second semestre", a ajouté Stifel.

