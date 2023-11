Les actions et les obligations asiatiques ont prolongé un rallye mondial jeudi, alors que le président de la Réserve fédérale américaine, qui ne s'est pas engagé, a incité les marchés à doubler les paris sur le fait que les taux d'intérêt américains ont atteint leur maximum et que des réductions sont en cours.

Les investisseurs attendent maintenant les résultats d'Apple plus tard dans la journée, un indicateur de la demande des consommateurs et du secteur technologique. La société basée à Cupertino, en Californie, devrait annoncer une baisse de 1 % de son chiffre d'affaires trimestriel.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a fait un bond de 1,7 % pour atteindre son niveau le plus élevé en une semaine. Le Nikkei de Tokyo a gagné 1,4 % pour franchir le niveau de 32 000 pour la première fois en deux semaines.

Les valeurs sûres chinoises ont progressé de 0,3 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de 1,7 %.

Les contrats à terme sur les actions en Europe et aux États-Unis ont également progressé. Les contrats à terme EUROSTOXX 50 ont augmenté de 0,8 % au début de l'Asie, tandis que les contrats à terme S&P 500 ont augmenté de 0,3 % et les contrats à terme Nasdaq ont augmenté de 0,5 %.

La nuit dernière, la Fed a maintenu le taux directeur dans sa fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 %. Bien que le président Jerome Powell n'ait pas exclu une nouvelle hausse, les marchés ont estimé qu'il n'était pas aussi optimiste qu'il aurait pu l'être.

Les contrats à terme sur les Fed funds se sont redressés, les marchés ayant ramené le risque d'une hausse en décembre à environ 22 % et celui d'une hausse en janvier à 28 %. Les marchés ont intégré une probabilité de 70 % que le resserrement soit terminé et que les réductions de taux s'élèvent à 85 points de base l'année prochaine, dès le mois de juin.

Wall Street et les bons du Trésor se sont redressés. Le S&P 500 a gagné 1 % et le Nasdaq Composite a bondi de 1,6 %.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a encore baissé de 2 points de base pour atteindre 4,7089 %, son niveau le plus bas depuis plus de deux semaines. Au cours de la nuit, il a chuté de 14 points de base, la plus forte baisse journalière depuis mars, en partie à cause d'une annonce du Trésor qui a déclaré que le gouvernement ralentirait l'augmentation de la taille de ses ventes aux enchères à plus long terme.

"Alors que la croissance a été incroyablement forte au troisième trimestre 2024, à 5 %, nous soupçonnons un ralentissement substantiel au quatrième trimestre 24, qui, sur la base des remarques de Powell aujourd'hui, ne sera probablement pas suffisant pour obtenir un resserrement supplémentaire", a écrit Tiffany Wilding, économiste chez PIMCO, dans une note aux clients.

"Au lieu de cela, le FOMC est heureux de rester en attente et de regarder comment l'économie évolue au début de l'année prochaine."

Les analystes s'attendent à ce qu'elles montrent que l'économie a créé 180 000 emplois en octobre, ce qui représente un ralentissement par rapport à l'augmentation de 336 000 emplois le mois précédent. Les analystes s'attendent à ce que l'économie crée 180 000 emplois en octobre, ce qui représente un ralentissement par rapport à l'augmentation de 336 000 emplois enregistrée le mois précédent.

Le dollar s'est à nouveau replié jeudi, perdant 0,1 % par rapport à ses pairs. La perspective que la Fed ait terminé son resserrement a soutenu les devises les plus sensibles au risque, le dollar australien ayant rebondi de 0,6 % pour atteindre son plus haut niveau en trois semaines, à savoir 0,6428 $.

"Même si le FOMC n'en parle pas aujourd'hui, d'ici quelques mois, la question ne sera plus de savoir s'il va encore augmenter les prix, mais quand il va les réduire", a déclaré Seema Shah, stratège en chef chez Principal Asset Management.

Le yen a continué à regagner du terrain - en hausse de 0,3 % à 150,46 pour un dollar jeudi. Il a atteint son plus bas niveau en un an après la décision de la Banque du Japon d'assouplir son contrôle sur le plafond de 1 % des rendements à 10 ans, cette modification étant jugée insuffisante pour combler les écarts importants de taux d'intérêt entre le Japon et d'autres pays.

Les prix du pétrole ont augmenté, le conflit au Moyen-Orient ayant maintenu les investisseurs dans l'expectative quant à une éventuelle perturbation de l'approvisionnement en pétrole. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 1,2 % pour atteindre 85,61 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole américain West Texas Intermediate étaient à 81,43 dollars le baril, en hausse de 1,2 %.

Le prix de l'or était en hausse de 0,2 % à 1 985,86 dollars l'once.