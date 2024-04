(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* La Deutsche Bank chute en raison d'une provision sur un litige avec la Postbank

* Atos bondit après l'offre de l'Etat français pour des unités clés

* Public Property Invest, filiale des CFF, glisse lors de son entrée en bourse

* Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez annoncera sa décision de démissionner

29 avril (Reuters) - Les actions européennes ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines lundi, prolongeant ainsi leur forte progression de la semaine dernière, avec en ligne de mire les données économiques de la zone euro et la décision politique américaine.

L'indice paneuropéen STOXX 600 était en hausse de 0,3% à 8h37 GMT, après avoir enregistré vendredi son premier gain hebdomadaire en quatre semaines.

Le STOXX 600 s'est essoufflé en avril après cinq mois consécutifs de gains en raison de l'impact des taux d'intérêt record, des tensions au Moyen-Orient et des perspectives de la politique de la Banque centrale européenne.

Les investisseurs attendent les données sur l'inflation dans la zone euro mardi et la décision très attendue de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt en mai mercredi, tout en suivant la saison des bénéfices en cours.

"Vous devriez commencer à voir l'amélioration se répercuter sur la prochaine saison (des bénéfices) si les réductions de taux se concrétisent... du point de vue de l'investisseur, l'accent est mis davantage sur les perspectives", a déclaré Michael Field, stratège du marché européen chez Morningstar.

Les ressources de base ont été l'un des principaux gains sectoriels, en hausse de 0,8 % à un plus haut de 13 mois, avec Anglo American grimpant de 1,7 % après que Reuters ait rapporté que le groupe BHP envisageait de faire une offre améliorée pour le mineur.

Philips a fait un bond de 33,8 %, l'entreprise néerlandaise ayant annoncé un règlement global de 1,1 milliard de dollars pour les réclamations concernant ses appareils respiratoires rappelés aux États-Unis, ce qui mettra fin à l'incertitude qui avait réduit sa valeur de marché au cours des trois dernières années.

Les actions de Philips ayant atteint leur plus haut niveau depuis plus de deux ans, le secteur des soins de santé a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un mois.

Atos a bondi de 14,9 %, le gouvernement français ayant fait une offre de rachat de certaines unités clés de l'entreprise informatique.

Deutsche Bank a chuté de 5 %, le prêteur allemand devant constituer une provision juridique pour un litige concernant son rachat de Postbank, qui nuira à sa rentabilité au deuxième trimestre et sur l'ensemble de l'année.

Porsche a perdu 2,8 % à la suite d'une chute de 30 % de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre.

La société norvégienne Public Property Invest, détenue en partie par le groupe immobilier suédois endetté SBB, a perdu 7 % lors de ses débuts sur le marché Euronext Oslo.

Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez décidera dans la matinée s'il compte rester ou quitter son poste. L'indice de référence régional des actions a baissé de 0,2 %. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)