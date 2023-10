Les actions européennes ont nettement rebondi mardi, les commentaires pessimistes des responsables de la Réserve fédérale américaine ayant renforcé le sentiment, un jour après que le conflit au Moyen-Orient a déclenché une ruée vers les actifs sûrs.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 1,5 %, se dirigeant vers son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis près de quatre semaines.

L'indice semblait prêt à effacer la baisse de 0,3 % enregistrée lundi après que les affrontements militaires entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas ont fait grimper les prix du pétrole et poussé les investisseurs à rechercher la sécurité des obligations et de l'or.

Les bons du Trésor américain à 10 ans se sont fortement redressés après un jour férié lundi, les hauts responsables de la Fed ayant indiqué que la hausse des rendements des bons du Trésor américain à long terme, qui influencent directement les coûts de financement pour les ménages et les entreprises, pourrait inciter la Fed à ne pas augmenter davantage son taux directeur à court terme.

"Le principal moteur de l'action des prix ce matin est que les marchés s'accrochent au discours de la Fed qui suggère que la banque centrale est à la fin du cycle de resserrement", a déclaré Laura Cooper, stratège principale en investissements macroéconomiques pour iShares EMEA chez BlackRock.

"Ce que nous devrions voir, c'est un retour du marché vers les fondamentaux concernant la croissance et les perspectives d'inflation, en particulier l'indice des prix à la consommation américain qui sera le prochain catalyseur.

Les données de jeudi devraient montrer que les prix à la consommation aux États-Unis ont baissé en septembre, ce qui pourrait réduire la pression sur la Fed pour qu'elle augmente à nouveau ses taux d'intérêt le mois prochain.

Entre-temps, François Villeroy de Galhau, responsable politique de la BCE, a déclaré que les taux d'intérêt actuels de la zone euro, fixés le mois dernier au niveau record de 4 %, étaient à un "bon niveau", ajoutant que ce n'était pas le bon moment pour procéder à de nouvelles augmentations.

Les actions européennes ont touché leurs plus bas niveaux depuis six mois au début du mois, alors que les rendements obligataires européens et américains atteignaient des sommets pluriannuels en raison des paris selon lesquels les principales banques centrales maintiendraient les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Bien que les actions aient rebondi, la saison des bénéfices à venir, les données économiques et l'évolution des prix du pétrole seront déterminants pour la trajectoire des marchés jusqu'à la fin de l'année.

Tous les grands secteurs ont progressé, les mineurs, les constructeurs automobiles et les indices des voyages et des loisirs étant en tête des gains en Europe.

Les valeurs pétrolières et gazières sont celles qui ont le moins progressé, les prix du brut ayant baissé après avoir augmenté de plus de 4 % au cours de la séance précédente.

Parmi les valeurs individuelles, Elis a augmenté de 4,0 % après que le gestionnaire d'actifs brésilien BWGI a déclaré qu'il acquerrait 6 % des parts de la société française de services de nettoyage.

Euroapi a chuté de 57,7 % après que la société pharmaceutique française ait réduit ses prévisions pour 2023 et suspendu ses objectifs à moyen terme. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Janane Venkatraman)