L'indice de référence indien Nifty 50 devrait ouvrir en hausse ce mercredi, alors que l'attention se tourne vers la décision de la Réserve fédérale américaine, tandis que les données nationales et américaines ont ravivé les inquiétudes concernant l'inflation et augmenté les paris sur un retard dans les réductions de taux.

Le GIFT Nifty indien était en baisse de 0,02 % par rapport à sa clôture de la nuit à 21 067, à 8h15 IST, indiquant que le Nifty 50 ouvrira plus haut que son niveau de clôture de mardi de 20 906,40.

L'inflation de détail en Inde en novembre a augmenté à son rythme le plus rapide en trois mois, à 5,55%, en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires, mais est restée inférieure à la prévision de Reuters de 5,70%.

"Nous pensons que la Reserve Bank of India (RBI) maintiendra ses taux pendant plusieurs mois et même si des réductions de taux ont lieu à la mi-2024, nous pensons qu'elles seront limitées", ont déclaré Pranjul Bhandari et Aayushi Chaudhary, économistes chez HSBC.

Les inquiétudes concernant l'inflation aux États-Unis ont refait surface après que les données ont montré que l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de manière inattendue en novembre en glissement mensuel, mais a légèrement baissé sur une base annuelle. Ces données ont renforcé les attentes selon lesquelles la Fed ne procédera pas à des réductions de taux au début de l'année prochaine.

Les actions de Wall Street ont clôturé en hausse la nuit dernière, avant la politique de la Fed prévue à 12h30 IST jeudi.

Les marchés asiatiques ont ouvert en baisse. [MKTS/GLOB]

Le Nifty 50 a atteint de nouveaux records historiques lors de huit des neuf dernières séances. Cependant, mardi, l'indice de référence a enregistré sa plus grande perte en pourcentage en une seule journée depuis le 1er novembre, alors que le récent rallye des actions des secteurs de l'énergie et de l'immobilier s'est arrêté.

Les actions du secteur de l'énergie seront à nouveau au centre de l'attention lors de la séance de mercredi, car les contrats à terme sur le pétrole Brent ont chuté de plus de 3 % mardi, tombant à leur plus bas niveau depuis six mois en raison des données sur l'inflation aux États-Unis, ce qui ajoute aux inquiétudes sur la demande et aux craintes persistantes d'une offre excédentaire.

Une baisse des prix du pétrole est positive pour les importateurs de la matière première comme l'Inde et ses sociétés de commercialisation du pétrole. [O/R]

VALEURS A SURVEILLER :

** Reliance Industries : La société investit un montant total de 4,18 milliards de roupies dans cinq filiales de Mercury Holdings ; la société a également tenu des pourparlers avec Walt Disney pour fusionner leurs activités de divertissement en Inde.

** Laurus Labs : L'autorité américaine de réglementation des médicaments émet un formulaire 483 assorti de cinq observations après une inspection à l'usine d'Andhra Pradesh.

** Shilpa Medicare : L'unité de la société à Bengaluru obtient l'approbation de la TGA, Australie, pour la fabrication, l'étiquetage, l'emballage et le test de films médicinaux buccaux dissolvants.

** Axis Bank : La société de capital-investissement Bain Capital est sur le point de céder une participation d'une valeur de 444 millions de dollars par le biais d'une transaction en bloc, a rapporté Moneycontrol.