Les actions mondiales ont peu changé lundi, les investisseurs attendant les données clés sur l'inflation américaine et européenne plus tard dans la semaine, tandis que l'or a atteint un plus haut de six mois avec la baisse du dollar.

L'indice MSCI des actions mondiales était en baisse de 0,06 % après quatre semaines consécutives de hausse et un gain d'environ 8,7 % ce mois-ci.

L'indice européen STOXX 600 était en baisse de 0,13 %, tandis que l'indice allemand Dax était en baisse de 0,12 % et que l'indice britannique FTSE 100 reculait de 0,2 %. Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 étaient en baisse de 0,18 %.

Les actions mondiales ont bondi ces dernières semaines avec la baisse des rendements obligataires, le ralentissement de l'inflation dans les économies développées renforçant les attentes des investisseurs selon lesquelles les banques centrales ont fini d'augmenter les taux d'intérêt et pourraient bientôt les réduire.

"Les minutes (de la Réserve fédérale américaine) ont été publiées (

la semaine dernière

) ont révélé ce que tout le monde savait déjà, à savoir que, au moins pour le moment, ils ont terminé ou sont en pause et, par conséquent, les actions et les obligations se sont toutes deux redressées", a déclaré Duncan MacInnes, directeur des investissements à la société d'investissement Ruffer.

"Nous avons été contraints d'augmenter les taux d'intérêt d'environ 500 points de base. Pensons-nous vraiment que cela n'aura pas de conséquences ? C'est ce que semble dire le marché", a-t-il ajouté.

L'INFLATION DES CONSOMMATEURS

Les investisseurs attendaient avec impatience la publication, jeudi, de la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed et des chiffres de l'inflation à la consommation dans la zone euro, qui pourraient donner une orientation aux marchés après l'accalmie de la semaine dernière due à la fête de Thanksgiving.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans, qui influence les coûts d'emprunt dans le monde entier, était en hausse de 1 point de base à 4,494 %. Il a fortement baissé depuis qu'il a atteint son plus haut niveau en 16 ans, au-dessus de 5 %, en octobre. Les rendements évoluent inversement aux prix.

Avec la baisse des taux d'intérêt sur le marché américain, l'indice du dollar a perdu 3,16 % en novembre. L'indice, qui mesure le dollar par rapport à six autres devises, était en baisse de 0,11 % lundi, à 103,33.

L'or a bénéficié de la baisse du dollar, atteignant son plus haut niveau depuis six mois.

plus haut de six mois

de six mois, à 2 017,82 dollars l'once. L'or au comptant s'est échangé pour la dernière fois à 2 013,40 dollars, en hausse de 0,57 %. Les inquiétudes des investisseurs concernant le

conflit entre Israël et le Hamas

ont également stimulé le métal précieux.

Les prix du pétrole ont baissé lundi, le Brent perdant 0,53% à 80,15 dollars le baril et le brut américain 0,65% à 75,06 dollars le baril.

Le marché du pétrole est confronté à quelques jours de tension

avant la réunion de l'OPEP

de l'OPEP+ le 30 novembre, au cours de laquelle les pays membres tenteront de se mettre d'accord sur une réduction de l'offre jusqu'en 2024. Cette réunion, qui devait initialement se tenir dimanche, a été reportée, les producteurs ayant du mal à trouver une position unanime.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, doit s'adresser au Parlement européen lundi. Le président de la Fed, Jerome Powell, devrait conclure une semaine de discours des banques centrales vendredi.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a baissé de 1 point de base à 2,638 %, bien en dessous du plus haut de 12 ans de 3,024 % atteint au début du mois d'octobre.

Les données sur l'inflation pour l'Allemagne sont attendues mercredi, avant celles de la zone euro. Les données d'enquête sur le secteur manufacturier chinois sont prévues pour jeudi.

L'euro était en hausse de 0,1 % à 1,0941 $.