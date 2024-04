Les actions néo-zélandaises ont maintenu leurs gains mercredi après que la banque centrale ait maintenu son taux directeur inchangé, comme prévu, tandis que les actions australiennes ont été stimulées par les valeurs minières et de la santé.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 était en hausse de 0,32% à 11 954,7100 à 0239 GMT, sur le point d'interrompre une série de six séances de baisse, mais inchangé par rapport à juste avant que la banque centrale ne laisse son taux d'intérêt au plus haut depuis 15 ans pour la sixième réunion consécutive.

"La politique monétaire restrictive est nécessaire pour réduire l'inflation, tout en évitant une instabilité inutile de la production, de l'emploi, des taux d'intérêt et du taux de change, a déclaré le compte-rendu de la réunion du comité, réitérant que les hausses de taux précédentes avaient contribué à ralentir l'économie.

Pendant ce temps, l'indice australien S&P/ASX 200 était en hausse de 0,5 % à 7 864,50, étendant ses gains à une troisième session.

Au niveau mondial, l'attention se porte sur les données relatives à l'inflation américaine, attendues plus tard dans la journée, afin d'obtenir des indices sur le calendrier et l'ampleur des réductions de taux de la Réserve fédérale. Les données, qui font suite aux fortes données sur l'emploi de la semaine dernière, devraient indiquer que l'inflation a augmenté le mois dernier.

À Sydney, les actions minières ont grimpé de 1,2 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis le 5 février. Rio Tinto, BHP Group et Fortescue ont gagné entre 1% et 2%.

Les actions du secteur de la santé ont augmenté de 1,4 % et étaient en passe de connaître leur meilleure journée depuis le 23 janvier, le poids lourd du secteur, CSL, ayant progressé de 1,6 %.

Les valeurs énergétiques ont augmenté de 0,4 %. Woodside Energy a progressé de 0,03 %, tandis que Santos a chuté de 0,9 %.

Les valeurs aurifères ont baissé de 0,6%, tandis que les valeurs financières sensibles aux taux ont glissé de 0,2%. (Reportage de Sherin Sunny et Rajasik Mukherjee à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Savio D'Souza)