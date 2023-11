(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont fortement progressé mercredi matin, le sentiment étant renforcé par les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, ainsi que par des données solides en provenance de Chine.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 85,47 points, soit 1,2%, à 7 525,94. L'indice des grandes capitalisations de Londres a enregistré des gains généralisés, avec une performance particulièrement forte des détaillants et des valeurs immobilières à la suite d'une publication surprise de l'inflation au Royaume-Uni. Les mineurs ont également progressé à la suite de données économiques plus solides que prévu en provenance de Chine.

Le FTSE 250, plus axé sur le marché intérieur, était en hausse de 194,42 points, soit 1,1 %, à 18 730,55 points, et l'AIM All-Share était en hausse de 3,40 points, soit 0,5 %, à 713,12 points.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 1,0 % à 750,97, le Cboe UK 250 était en hausse de 1,2 % à 16 252,23, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,2 % à 13 213,08.

"Les investisseurs se sentent plus à l'aise, car ils espèrent que la lutte contre l'inflation gagne du terrain. La vague d'euphorie qui a déferlé sur Wall Street, après des données plus faibles que prévu sur la hausse des prix, continue de s'abattre sur les indices", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

En Europe, mercredi, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,7 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,4 %, après avoir tous deux augmenté de plus de 1 % mardi.

L'inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni s'est considérablement ralentie le mois dernier, dépassant les prévisions de la Banque d'Angleterre et scellant une victoire pour Rishi Sunak dans son objectif de réduire l'inflation de moitié d'ici la fin de l'année.

L'Office des statistiques nationales a déclaré que les prix à la consommation au Royaume-Uni ont augmenté de 4,6 % par an en octobre, ce qui représente une chute brutale par rapport au rythme de 6,7 % enregistré en septembre. Le chiffre est inférieur au consensus du marché de 4,8 %, tel que cité par FXStreet, qui était également la prévision de la Banque d'Angleterre.

Le taux annuel était le plus bas depuis octobre 2021, a noté l'ONS.

"L'impact de la demande refoulée due à la pandémie a diminué et les chocs d'approvisionnement causés par la guerre en Ukraine se sont également atténués. Le plafond des prix de l'énergie a été abaissé en octobre, ce qui, comme prévu, a eu une incidence directe sur les chiffres, et le prix des voitures d'occasion a également baissé. Le taux annuel d'inflation des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées a également diminué", a expliqué M. Streeter de HL.

Ces données ont contribué à renforcer l'idée du marché selon laquelle les taux d'intérêt britanniques ont atteint leur maximum et ont fait naître l'espoir que les réductions de taux pourraient intervenir plus tôt qu'on ne le pensait.

Dans le FTSE 100 de Londres, les actions des secteurs sensibles aux taux d'intérêt, tels que l'immobilier, étaient en hausse. Taylor Wimpey a augmenté de 2,7 % et Rightmove de 2,0 %.

Les détaillants ont également bénéficié d'un coup de pouce, la baisse de l'inflation étant susceptible d'atténuer la pression sur le revenu disponible des consommateurs. JD Sports a progressé de 1,7 % et AB Foods, propriétaire de Primark, de 1,6 %.

Dans le même ordre d'idées, les marchés boursiers mondiaux ont été stimulés par l'indice des prix à la consommation (IPC) américain publié mardi, qui a également montré que la hausse des prix s'était ralentie plus que prévu le mois dernier. Cela a exercé une pression à la baisse sur le dollar, les investisseurs ayant la certitude que la Réserve fédérale a déjà procédé à sa dernière hausse de taux d'intérêt dans le cadre de ce cycle de resserrement monétaire.

"Oui, Mesdames et Messieurs, la voie est tracée pour un éventuel rallye du Père Noël cette année. Mais la Fed va continuer à calmer le jeu, et toute amélioration des données économiques américaines devrait renforcer la rhétorique 'high for long' et calmer l'appétit", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Les investisseurs prendront en compte les données sur les ventes au détail aux États-Unis, qui seront publiées plus tard dans la journée, afin de voir comment les dépenses de consommation ont résisté à des taux d'intérêt historiquement élevés.

La livre sterling était cotée à 1,2471 USD tôt mercredi, en légère baisse par rapport à 1,2475 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'euro s'échangeait à 1,0878 USD, en hausse par rapport à 1,0855 USD. Face au yen, le dollar était coté à 150,66 yens, en baisse par rapport à 150,85 yens.

Aux États-Unis, Wall Street s'est redressée mardi, avec un Dow Jones Industrial Average en hausse de 1,4 %, un S&P 500 en hausse de 1,9 % et un Nasdaq Composite en hausse de 2,4 %.

Ailleurs dans le FTSE 100, la société d'analyse de données et d'information sur le crédit à la consommation Experian a bondi de 5,0 %.

Il a déclaré que le bénéfice avant impôt dans les six mois à septembre a augmenté de 48% en glissement annuel à 763 millions de dollars contre 517 millions de dollars, sur des revenus qui ont augmenté d'environ 5% à 3,42 milliards de dollars contre 3,25 milliards de dollars.

En Asie, mercredi, des données économiques positives en provenance de la plus grande économie de la région ont également stimulé le sentiment de risque.

Les ventes au détail chinoises ont augmenté plus que prévu, stimulées par un congé prolongé au début du mois. Selon le Bureau national des statistiques, les ventes au détail ont augmenté de 7,6 % en octobre par rapport à l'année précédente, contre 5,5 % en septembre, soit la croissance la plus élevée depuis mai. Ce chiffre est supérieur au consensus du marché de 7,0 %, tel que cité par FXStreet.

Pendant ce temps, la croissance de la production industrielle en octobre a progressé à 4,6 %, dépassant les prévisions selon lesquelles elle resterait inchangée par rapport aux 4,5 % de septembre.

Les données positives de la Chine ont contribué à la hausse des actions des sociétés minières de Londres, le pays étant un acheteur clé de métaux industriels. Anglo American a augmenté de 2,8 %, Fresnillo de 2,6 % et Endeavour de 2,4 %.

L'or était coté à 1 970,55 USD l'once tôt mercredi, plus haut que les 1 964,57 USD de mardi.

En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,6 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a bondi de 3,9 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 1,4 %. L'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en hausse de 2,6 %.

L'économie japonaise s'est contractée de 0,5 % entre juin et septembre par rapport au deuxième trimestre, selon les données préliminaires, ce qui est pire que la prévision consensuelle de moins 0,1 %.

Cette baisse, qui fait suite à deux trimestres consécutifs de croissance, est due à la faiblesse persistante des dépenses de consommation et à la faiblesse de l'économie mondiale qui a affecté les exportations japonaises.

Le baril de pétrole Brent s'échangeait à 82,51 USD, en baisse par rapport à 83,42 USD.

Le calendrier économique de mercredi comprend encore la production industrielle de la zone euro à 1000 GMT et l'indice des prix à la production aux Etats-Unis ainsi que les ventes au détail à 1330 GMT.

Par Elizabeth Winter, reporter senior des marchés d'Alliance News

