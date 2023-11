Les actions mondiales se sont stabilisées mardi, soutenues par la conviction des investisseurs que la Réserve fédérale ne relèvera pas ses taux d'intérêt, ce qui a maintenu le dollar à son plus bas niveau depuis trois mois et soutenu l'or au-dessus de 2 000 dollars l'once.

Les traders devront évaluer cette semaine les données relatives à l'économie américaine au troisième trimestre, ainsi qu'une lecture clé de l'inflation et des dépenses des consommateurs - qui pourraient toutes deux être déterminantes pour fixer les attentes concernant le calendrier de la première baisse des taux.

L'indice MSCI All-World est resté stable ce jour-là, se dirigeant toujours vers son meilleur mois depuis trois ans, avec une hausse de 8,5 % en novembre. Le dollar, qui a perdu 3,2 % de sa valeur par rapport à un panier de devises ce mois-ci, était en hausse de 0,1 %, autour de son plus bas niveau depuis trois mois.

Les actions européennes ont baissé de 0,5 %, en raison des pertes subies par les sociétés pharmaceutiques et les sociétés de biens de consommation, tandis que les contrats à terme sur les actions américaines ont peu changé.

Cette semaine, les projecteurs seront braqués sur le rapport américain d'octobre sur les dépenses de consommation personnelle (PCE), qui comprend le PCE de base, considéré comme la mesure préférée de l'inflation par la Fed, et sur les chiffres de l'inflation des consommateurs de la zone euro pour plus de clarté sur l'orientation des prix et de la politique monétaire.

L'inflation à la consommation, mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC), s'élève à 3,2 %, après avoir chuté à 3,7 % en septembre, et il est peu probable que l'indice PCE de base, à 3,7 % en septembre, s'écarte de cette tendance. Selon Sami Chaar, économiste chez Lombard Odier, la composante "dépenses" du rapport sur l'IPC pourrait donner aux opérateurs une plus grande marge de manœuvre.

C'est important parce que, fondamentalement, le marché est totalement ancré dans ce scénario de type "atterrissage en douceur", où la désinflation se poursuit, avec une croissance lente, permettant à la Fed de réduire ses taux quatre fois l'année prochaine à partir du mois de mars. C'est un scénario très complaisant", a-t-il déclaré.

"Il faut que tout aille bien et dans le sens de la Fed pour que ce scénario se matérialise et se réalise. C'est donc dans les données sur les dépenses que nous obtiendrons de nouvelles informations", a-t-il ajouté.

La résilience des consommateurs américains, due en partie à la vigueur du marché du travail, a permis aux États-Unis de surpasser la plupart des autres économies développées au cours de l'année écoulée.

Les marchés à terme montrent que les opérateurs s'attendent à ce que les taux américains restent à leur niveau actuel de 5,25-5,50 %, avec une faible probabilité d'une première réduction d'ici mars et d'au moins trois réductions ultérieures qui rapprocheraient les taux de 4,25-4,5 % d'ici la fin de l'année 2024.

Les négociants en or suivront également de près les chiffres de l'inflation américaine. Le prix de l'or est à son plus haut niveau depuis six mois, au-dessus de 2 000 dollars, grâce à l'affaiblissement du dollar et à la baisse des rendements des bons du Trésor.

Les responsables politiques de plusieurs banques centrales ont réitéré leur engagement à maintenir les taux d'intérêt à un niveau suffisamment élevé pour ramener l'inflation vers leurs objectifs.

Les données relatives à l'inflation dans la zone euro, publiées cette semaine, alimenteront le débat sur les marchés européens.

PAS DE RÉPIT DANS LA LUTTE CONTRE L'INFLATION

Lundi, Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déclaré que la lutte de la banque centrale pour contenir la croissance des prix n'était pas terminée, citant la persistance d'une forte croissance des salaires et des perspectives incertaines, même si les pressions inflationnistes dans la zone euro s'atténuent.

Le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimera également vendredi et ses propos seront scrutés par les traders afin d'évaluer la direction que pourraient prendre les taux.

Les rendements du Trésor à 10 ans, qui ont baissé le plus en un mois depuis le mois de mars en novembre, sont restés inchangés à 4,392 %, maintenant les gains de prix après que les données de lundi aient montré que les ventes de maisons neuves ont chuté plus que prévu en octobre, les taux hypothécaires plus élevés réduisant l'accessibilité.

Les rendements à court terme ont légèrement augmenté, suite aux ventes aux enchères de lundi pour plus de 100 milliards de dollars de nouvelles obligations à deux et cinq ans.

En ce qui concerne les devises, le yen japonais, qui suit souvent les rendements américains, s'est renforcé, laissant le dollar en baisse de 0,1 % à 148,58 et mettant le Nikkei sous une légère pression, bien que l'indice soit autour de son plus haut niveau depuis les années 1990, en hausse de 8 % ce mois-ci.

L'euro est resté stable à 1,09505 dollar.

Avec un dollar un peu plus faible, le prix du pétrole a augmenté, le Brent progressant de 0,7 % à 80,57 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain ont augmenté de 0,9 % à 75,49 dollars.

La volatilité du marché pétrolier a été attisée cette semaine par la réunion du groupe des principaux exportateurs de l'OPEP+ pour discuter des objectifs de production.

"Les Saoudiens et l'OPEP+ ont pris l'habitude de surprendre les marchés ces dernières années lors de leurs réunions. Cependant, avec des réductions agressives déjà en place, on peut se demander dans quelle mesure le groupe pourrait surprendre le marché avec des réductions plus importantes que prévu", a déclaré Warren Patterson, stratège chez ING.

Pendant ce temps, l'or était en hausse de 0,1 % à 2 015 dollars l'once.