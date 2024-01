Les actions des marchés émergents ont ouvert la semaine sur une note morose, atteignant des plus bas de près de deux semaines, entraînées par des baisses plus importantes des actions chinoises, tandis que les devises ont été modérées, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine plus tard dans la semaine pour obtenir des indices sur les perspectives des taux d'intérêt.

La jauge MSCI des actions des marchés émergents a chuté de 0,7% à 0923 GMT, tandis qu'un panier de devises a glissé de 0,1% par rapport à un dollar américain stable.

Une série de données économiques américaines mitigées vendredi a laissé les investisseurs avec peu de clarté sur le rythme et le calendrier des réductions de taux d'intérêt.

Dans un premier temps, le rapport sur l'emploi a suscité un certain pessimisme quant aux paris sur une baisse des taux d'intérêt. Le dollar et les rendements obligataires américains se sont alors redressés, mais les deux ont effacé leurs gains après que les données de l'enquête de l'Institute for Supply Management (ISM) ont montré un ralentissement dans le secteur des services de la plus grande économie du monde en décembre.

"Malgré la baisse de l'ISM dans le secteur des services, les tensions persistantes sur le marché de l'emploi pourraient encourager les membres de la Fed à continuer à s'opposer à une baisse des taux au premier trimestre", ont déclaré les économistes d'ING dans une note.

Les actifs des marchés émergents ont démarré la première semaine de 2024 en douceur en raison de la prudence des investisseurs à l'égard des baisses de taux, après une fin d'année 2023 vigoureuse, et les dernières données économiques n'ont pas permis d'atténuer cette prudence. Les participants au marché suivront de près les données sur l'inflation américaine pour évaluer la trajectoire des réductions de taux.

Dans l'ensemble des actions, les actions chinoises ont été à l'origine des baisses, l'indice des valeurs vedettes ayant chuté de 1,3 %, atteignant son niveau le plus bas depuis près de cinq ans.

Les actions de Hong Kong ont chuté de près de 2 %, tandis que l'indice composite de Shanghai a baissé de 1,4 % sur fond de faible confiance dans l'économie chinoise et de tensions géopolitiques croissantes.

En Europe, le forint hongrois a glissé de 0,1 %, mettant fin à une série de cinq jours de hausse, tandis que les ventes au détail nationales ont chuté de 5,4 % sur une base annuelle en novembre, après une baisse de 6,5 % en octobre.

La couronne de la République tchèque a légèrement augmenté de 0,2 %, tandis que la production industrielle nationale a chuté de 2,7 % en glissement annuel en novembre, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de 1,5 %.

Les marchés régionaux d'Europe centrale et orientale s'apprêtent à vivre une semaine chargée, avec des événements majeurs tels que la décision de la banque centrale polonaise sur les taux d'intérêt et les chiffres de l'inflation attendus en République tchèque, en Hongrie et en Roumanie.

La lire turque s'est affaiblie pour atteindre un nouveau plancher de 29,8955, se rapprochant de la barre des 30 dollars, tandis que l'indice bancaire local de la Turquie a augmenté de plus de 6 %.

Le rand sud-africain a chuté de 0,4 %, prolongeant ainsi son déclin, après avoir perdu 2 % au cours de la semaine précédente.

Le conseil d'administration du Fonds monétaire international se réunira le 17 janvier pour approuver un accord accordant au Kenya un accès immédiat à une tranche de financement de 682,3 millions de dollars et augmentant son programme de prêt actuel de 938 millions de dollars.