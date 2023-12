Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Cette semaine, la dernière réunion des principales banques centrales de l'année 2023 n'entraînera probablement pas de modification des taux directeurs, mais elle pourrait servir à vérifier la réalité de l'euphorie qui règne sur les marchés en matière de réduction des taux d'intérêt.

Et avant même d'en arriver à la dernière décision de la Réserve fédérale mercredi, il y a beaucoup de choses à assimiler.

Le rapport sur l'emploi américain de vendredi, étonnamment robuste pour le mois de novembre, s'est heurté à d'autres indicateurs plus faibles du marché du travail et a continué à se répercuter lundi. Le tableau a été coloré par des informations sur l'aggravation de la déflation en Chine et par des rapports faisant état d'un recul par rapport aux récentes spéculations sur un resserrement imminent de la part de la Banque du Japon.

La Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Banque nationale suisse se réunissent jeudi.

La réunion de la Fed sera précédée et probablement influencée par le rapport sur l'inflation des prix à la consommation de novembre, qui sera publié mardi, ce qui s'avère être un moment difficile à analyser pour les décideurs politiques mondiaux et les investisseurs. Le consensus prévoit un nouveau recul à 3,1 %, bien que l'inflation de base annuelle soit bloquée à 4,0 %.

En dépit du rapport sur l'emploi, la dynamique de désinflation et les attentes en matière d'inflation continuent d'impressionner.

La dernière enquête de l'Université du Michigan a montré vendredi que les prévisions d'inflation à un an des consommateurs ont chuté de plus d'un point à 3,1 % en décembre, le chiffre le plus bas depuis mars 2021, et que les prévisions à cinq ans sont retombées sous la barre des 3 %. L'enquête de la Fed de New York sur les attentes des consommateurs en matière d'inflation est attendue lundi.

En conséquence, les marchés ont adopté un point de vue plutôt bienveillant sur la dernière série de chiffres à l'approche de la réunion de la Fed. Le marché du travail atténue les craintes de récession sans modifier outre mesure le tableau de la désinflation.

Avec quelque 87 milliards de dollars de bons du Trésor américain à 3 et 10 ans mis aux enchères plus tard dans la journée de lundi, les rendements à 10 ans ont augmenté d'environ 12 points de base à 4,24 % après le rapport sur l'emploi de vendredi et se sont maintenus à ce niveau aujourd'hui.

Le marché à terme de la Fed s'est également un peu calmé depuis le rapport sur l'emploi, les chances d'une réduction d'un quart de point dès le mois de mars repassant sous la barre des 50 % et deux réductions n'étant pas entièrement évaluées jusqu'au mois de juillet. Cela dit, il reste encore près de 110 points de base d'assouplissement jusqu'à la fin de 2024.

Mais les actions de Wall Street ont vu le verre à moitié plein, le S&P500 et le Nasdaq atteignant des sommets en fin d'année et les spreads des obligations de pacotille se resserrant pour atteindre leur niveau le plus bas depuis trois mois. L'indice de volatilité VIX a clôturé à son plus bas niveau depuis la période précédant la pandémie, bien qu'il ait légèrement augmenté lundi.

Les contrats à terme sur les actions montrent plus généralement que les marchés maintiennent leurs gains avant la cloche.

Le dollar s'est redressé en raison de la hausse des rendements des bons du Trésor, mais il s'est également renforcé face au yen à la suite des rapports de la Banque centrale du Japon et face au yuan chinois à la suite des données du week-end sur la déflation dans ce pays. L'euro et la livre sterling ont légèrement progressé avant les réunions de la BCE et de la Banque d'Angleterre.

En ce qui concerne la réunion de la Fed, la réflexion se concentre sur les degrés et les nuances, comme c'est souvent le cas. La publication des dernières projections économiques trimestrielles des décideurs pour 2023, y compris le "dot plot" des opinions sur les taux directeurs, pourrait être déterminante.

À moins que la Fed n'annonce une nouvelle hausse cette semaine, la projection médiane de septembre, qui prévoit une nouvelle augmentation des taux, se sera probablement révélée être une fausse piste et encouragera les marchés à parier que la prudence rhétorique de la Fed en matière d'inflation sera battue en brèche par la réalité.

Cependant, il sera plus important de voir comment cela modifiera les prévisions pour 2024, où la prévision médiane est actuellement fixée à 5,1 %, soit une réduction d'un quart de point par rapport à aujourd'hui.

Ailleurs, les prix du pétrole sont restés stables grâce aux efforts des États-Unis pour reconstituer les réserves stratégiques, bien que les inquiétudes persistent quant à la surabondance de l'offre et au ralentissement de la croissance de la demande de carburant l'année prochaine.

Les marchés argentins réagiront plus tard aux promesses du week-end du nouveau président Javier Milei, qui a promis un "choc" de la politique fiscale et la suppression de la banque centrale.

En ce qui concerne les entreprises, l'assureur santé américain Cigna a mis fin à sa tentative de négocier l'acquisition de son rival Humana, les deux parties n'étant pas parvenues à se mettre d'accord sur le prix, et l'entreprise a annoncé son intention de racheter pour 10 milliards de dollars d'actions.

Enfin, un groupe d'investisseurs composé d'Arkhouse Management et de Brigade Capital a fait une offre de 5,8 milliards de dollars pour racheter la chaîne de grands magasins Macy's.

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

* Enquête de la Fed de New York sur les attentes des consommateurs en matière d'inflation.

* Tendances de l'emploi en novembre aux États-Unis

* Vente aux enchères par le Trésor américain de billets à 3 et 10 ans, de bons à 3 et 6 mois.

* Résultats des entreprises américaines : Oracle, Blue Bird, Inotiv, Caseys General Stores