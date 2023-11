Si la réapparition d'une prime de risque sur les obligations est due aux inquiétudes sur la viabilité de la dette publique, les banques centrales devront peut-être faire pression sur leurs Trésors pour qu'ils fassent savoir que cela nuit à leur contrôle du crédit.

Les responsables de la Réserve fédérale américaine se demandent pourquoi les taux d'emprunt obligataire ont grimpé dernièrement alors que les attentes de la Fed en matière de politique monétaire sont restées largement inchangées. La question de savoir si la réapparition d'une "prime de terme", désormais exigée pour l'achat et la détention d'obligations à long terme, est responsable est au cœur de l'énigme.

Si une prime de risque soutenue ou même plus volatile resserre ou relâche le crédit au-delà de ce qui est prévu par la banque centrale, cela complique clairement la transmission de sa politique à l'ensemble de l'économie à un moment critique.

Comme la plupart des économistes attribuent la prime rampante à la nervosité suscitée par l'augmentation des déficits publics, des dettes et des ventes d'obligations, et qu'il y a peu de chances qu'ils soient bientôt maîtrisés, les banques centrales pourraient devoir entamer une campagne inconfortable d'avertissement public auprès de leurs maîtres politiques.

Le bref choc budgétaire et d'endettement de la Grande-Bretagne à la fin de l'année dernière et la façon dont la Banque d'Angleterre a été forcée de réagir ont peut-être donné un avant-goût.

Mais tout dépend de la mesure dans laquelle les investisseurs sont en droit d'exiger une compensation supplémentaire pour les craintes budgétaires.

L'ancien économiste en chef du Fonds monétaire international, Olivier Blanchard, a défini cette semaine les nerfs de la viabilité de la dette autour de la question relativement simple de savoir si les coûts d'intérêt de la dette dépassent désormais les projections de croissance économique - "r moins g" dans l'algèbre des mathématiques budgétaires.

Dans un article publié par le Peterson Institute for International Economics de Washington, M. Blanchard craint que la longue période de "r-g" négatif qui a permis de maintenir l'endettement sans trop d'inconvénients ne prenne fin alors que la hausse des coûts d'emprunt entraîne un ralentissement économique, voire une récession.

À moins que les taux à long terme ne redescendent ou que les déficits budgétaires primaires, qui excluent les coûts du service de la dette, ne soient ramenés à zéro, il a estimé que l'augmentation de la dette en pourcentage du produit intérieur brut était "inévitable" et qu'elle risquait d'"exploser".

"Une fois que la dette actuelle aura été refinancée et que l'intérêt moyen sur la dette reflétera les taux longs plus élevés, en l'absence de changement de politique, les ratios d'endettement augmenteront", a écrit M. Blanchard. "Nous devons veiller à ce qu'ils n'explosent pas.

Voilà pour la simple arithmétique. La question est, comme toujours, plus compliquée.

L'inertie budgétaire aux États-Unis et en Europe n'incite pas à l'optimisme en ce qui concerne le resserrement des budgets, et l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt ne sera probablement qu'un vœu pieux tant que l'inflation restera supérieure aux objectifs. Et une augmentation durable des primes de terme sur les obligations, basée sur la crainte de la première, pourrait même couper court à l'optimisme quant à l'assouplissement de la politique.

Un écart budgétaire primaire d'environ 4 % du PIB aux États-Unis rend "le défi encore plus grand", a écrit M. Blanchard. "Compte tenu des dysfonctionnements actuels du processus budgétaire, on peut craindre que l'ajustement n'intervienne pas de sitôt.

Il ne pense pas non plus qu'une soudaine et draconienne cure d'austérité, semblable à celle observée en Europe après le krach bancaire de 2008, soit une solution, car elle ne ferait que nuire encore plus à la croissance, avec tous les bouleversements sociaux et politiques qui en découlent.

DYSFONCTIONNEMENT ET EXPLOSION

L'optimisme est toutefois de mise.

Si les grandes économies commencent au moins à réduire leurs déficits primaires pour les ramener à zéro, elles pourront probablement maintenir des ratios d'endettement à des niveaux plus élevés, mais stabilisés, a-t-il déclaré. De plus, l'impact des taux à long terme plus élevés pourrait bientôt semer les graines d'une baisse des taux à court terme pour compenser en partie.

"Ce n'est pas bon, mais ce n'est pas catastrophique", a-t-il écrit, tout en ajoutant que l'inaction risquait de provoquer l'explosion redoutée.

Comme toutes les mathématiques budgétaires, cependant, il y a une myriade de pièces en mouvement.

Sur la base des projections et des hypothèses de juin du Congressional Budget Office - avant la dernière flambée des rendements obligataires -, le ratio dette/PIB des États-Unis devrait presque doubler pour atteindre 180 % d'ici à 2053.

Ce chiffre était basé sur un taux d'intérêt du Trésor à 10 ans de 3,9 % cette année, passant à 4,5 % dans 30 ans, avec un taux moyen sur l'ensemble de la dette fédérale passant de 2,7 % cette année à 4 %.

Or, depuis le mois de juin, les rendements à 10 ans ont déjà atteint 4,5 % et le taux moyen de l'ensemble des emprunts du Trésor a dépassé 3 %.

Le revers de la médaille est que la croissance américaine s'est elle aussi accélérée au-delà des prévisions, pour atteindre 4,9 % en rythme annuel au cours du dernier trimestre.

Mais sur la base des prévisions permanentes du FMI du mois dernier, la croissance réelle du PIB américain sur l'ensemble de l'année ne devrait être que de 2,1 % cette année et de 1,5 % en 2024 - bien en dessous du taux d'intérêt moyen de la dette fédérale et du rendement actuel à 10 ans, et avec des perspectives pour l'année prochaine inférieures au taux réel actuel à 10 ans de 2,1 %.

Le fait que le "r-g" devienne positif pourrait bien sonner l'alarme chez les investisseurs, d'autant plus qu'elle n'a pas encore semblé retentir au Congrès.

L'engrenage est évident, à moins que la Fed ne vienne à la rescousse, mais elle n'a peut-être pas toutes les cartes en main.

Si elle est déterminée à maintenir les taux d'intérêt jusqu'à ce qu'elle parvienne à juguler complètement l'inflation et à s'en tenir à son bilan, la banque centrale pourrait devoir recourir à la pression publique en matière de politique budgétaire, une manœuvre délicate en cette année électorale.

En attendant, les investisseurs obligataires les plus optimistes se contentent de quelques miettes de réconfort : la Fed semble avoir terminé son resserrement et l'expansion budgétaire américaine a enfin atteint son apogée - du moins pour l'instant.

"Nous avons peu de raisons de nous attendre à une législation ayant un impact fiscal significatif avant les élections de 2024", a conclu Morgan Stanley dans un rapport récent, ajoutant qu'une "contraction fiscale modeste" pourrait même être possible si le Congrès ne parvient pas à adopter des projets de loi de crédits pour l'année entière d'ici janvier.

Quoi qu'il en soit, 2024 semble être une année charnière et la politique monétaire n'est plus la seule à jouer.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.