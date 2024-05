Les marchés boursiers du Golfe ont terminé en hausse dimanche, menés par l'indice du Qatar, après que le ralentissement de la croissance de l'emploi aux États-Unis en avril ait fait naître l'espoir d'une réduction rapide des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine.

Le rapport sur l'emploi du département du travail a montré que l'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu, tandis que le taux de chômage a augmenté et que la croissance des salaires s'est ralentie de manière inattendue.

Ce rapport a incité les investisseurs à parier davantage sur une première réduction des taux d'intérêt de la part de la Fed en septembre.

La plupart des monnaies des pays du Golfe sont indexées sur le dollar, et tout changement de la politique monétaire américaine est généralement suivi par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar.

L'indice de référence du Qatar a rebondi après trois séances consécutives de pertes et a terminé en hausse de 0,8 %, tous les secteurs étant en territoire positif.

La Qatar National Bank, le plus grand prêteur de la région, a augmenté de 1,2 % et Industries Qatar a gagné 0,7 %.

L'indice de référence de l'Arabie saoudite était en hausse pour la deuxième session consécutive et a augmenté de 0,2 %, grâce à des gains dans les secteurs de la finance, de l'industrie, de la consommation discrétionnaire et de l'énergie.

Al Rajhi Bank, le plus grand prêteur islamique du monde, et Saudi National Bank, le plus grand prêteur du royaume, ont augmenté de 1,5 % chacun.

Parmi les autres gagnants, Thob Al Aseel a progressé de 3,5 %, après que le fournisseur de vêtements ait annoncé une hausse de 44 % de son bénéfice net trimestriel.

Pendant ce temps, l'activité commerciale non pétrolière de l'Arabie Saoudite a augmenté à un rythme régulier en avril malgré un ralentissement de la croissance des nouvelles commandes, une enquête a montré dimanche, avec la demande intérieure qui a stimulé la production.

ARABIE SAOUDITE +0,2% à 12 373

KUWAIT +0,2% à 7 667

QATAR +0,8% à 9 690

EGYPTE Fermé

BAHREIN a ajouté 0,1% à 2 031

OMAN gagne 0,7% à 4 805