Les nouvelles commandes de produits fabriqués aux États-Unis n'ont augmenté que modérément en décembre, mais une reprise est probable dans les mois à venir, car les commandes non honorées continuent de s'accumuler.

Les commandes d'usines ont augmenté de 0,2 % après avoir rebondi de 2,6 % en novembre, a indiqué vendredi le Bureau du recensement du département du commerce. Cette hausse est conforme aux attentes des économistes. En décembre, les commandes ont augmenté de 0,8 % en glissement annuel.

L'industrie manufacturière, qui représente 10,3 % de l'économie, est freinée par des taux d'intérêt élevés. Les perspectives sont toutefois prometteuses.

La Réserve fédérale a laissé les taux d'intérêt inchangés mercredi. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré aux journalistes que les taux avaient atteint leur maximum et qu'ils baisseraient dans les mois à venir.

Le PMI manufacturier de l'Institute for Supply Management s'est approché de la zone de reprise en janvier.

Les commandes d'avions civils ont augmenté de 0,4 % en décembre après une hausse de 84,1 % en novembre, tandis que les commandes de véhicules à moteur, de pièces détachées et de remorques ont augmenté de 0,9 %. Les commandes de métaux primaires, d'ordinateurs et de produits électroniques ainsi que d'équipements, d'appareils et de composants électriques ont également augmenté.

Les livraisons de produits manufacturés sont restées inchangées. Les stocks de produits manufacturés ont légèrement augmenté de 0,1 %, tandis que les commandes en cours ont progressé de 1,3 %, après avoir augmenté dans les mêmes proportions en novembre.

Le gouvernement a également indiqué que les commandes de biens d'équipement non militaires, à l'exclusion des avions, qui sont considérées comme une mesure des plans de dépenses des entreprises en matière d'équipement, ont augmenté de 0,2 % au lieu de 0,3 % comme estimé le mois dernier.

Les livraisons de ces biens d'équipement dits essentiels sont restées inchangées au lieu d'augmenter de 0,1 % comme indiqué précédemment. Les dépenses d'équipement des entreprises ont légèrement rebondi au quatrième trimestre.