(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert dans le rouge vendredi, alors que la rhétorique hawkish de la Réserve fédérale a vu l'appétit pour le risque s'évaporer sur les marchés boursiers mondiaux.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 38,88 points, soit 0,5 %, à 7 416,79.

L'indice FTSE 250, largement considéré comme le "baromètre intérieur" du Royaume-Uni, a perdu 442,09 points, soit 2,5 %, à 17 595,76 points. Les données officielles ont révélé que l'économie britannique avait stagné au troisième trimestre, bien que les résultats aient été meilleurs que les attentes du marché, qui tablait sur une légère contraction.

L'AIM All-Share a perdu 0,96 point, soit 0,1%, à 703,30.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,8% à 738,46, le Cboe UK 250 était en baisse de 1,2% à 15 444,04, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 12 818,54.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,5%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,4%.

Sur le plan local, l'économie britannique s'est mieux comportée que prévu au troisième trimestre, évitant une contraction, mais n'a pas progressé non plus, selon les chiffres de l'Office des statistiques nationales.

Au troisième trimestre, l'ONS estime que le produit intérieur brut britannique n'a enregistré aucune croissance sur une base trimestrielle et est resté stable par rapport au deuxième trimestre. L'estimation était meilleure que le consensus du marché cité par FXStreet d'une contraction de 0,1 %. Au deuxième trimestre, le PIB a augmenté de 0,2 % par rapport au premier trimestre.

La production du secteur des services a baissé de 0,1 % au cours du troisième trimestre, ce qui a entièrement compensé une augmentation de 0,1 % de la production du secteur de la construction. La production du secteur de la production est restée globalement stable, explique l'ONS.

"Si ces données peuvent éloigner pour l'instant la possibilité d'une récession, elles soulignent également la fragilité d'une économie où les taux d'intérêt restent élevés face à une inflation persistante. Les perspectives restent donc sur le fil du rasoir et les investisseurs n'étaient pas d'humeur à prendre des risques ou à faire des prisonniers", a commenté Richard Hunter, d'Interactive Investor.

Les investisseurs londoniens s'inspiraient de l'ambiance morose qui régnait ailleurs après le discours hawkish du chef de la banque centrale américaine.

La Fed est prête, si nécessaire, à augmenter encore les taux d'intérêt afin de ramener l'inflation à son objectif à long terme de 2 %, a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell. "Nous savons que la poursuite des progrès vers notre objectif de 2 % n'est pas assurée : L'inflation nous a donné quelques maux de tête", a déclaré M. Powell lors d'une conférence à Washington.

"S'il devient approprié de resserrer davantage la politique, nous n'hésiterons pas à le faire", a-t-il ajouté, dans des remarques qui ont été brièvement interrompues par des manifestants en faveur du climat.

Les commentaires de M. Powell interviennent un peu plus d'une semaine après que la banque centrale américaine a voté le maintien des taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 22 ans pour une deuxième réunion consécutive, ce qui a alimenté les attentes selon lesquelles elle en avait fini avec les hausses de taux.

Bien que le comité de fixation des taux de la Fed soit "déterminé" à parvenir à une politique monétaire suffisamment restrictive, "nous ne sommes pas convaincus d'y être parvenus", a déclaré M. Powell.

"Bien que ces commentaires ne constituent pas un avertissement de hausses imminentes, ils maintiennent le resserrement monétaire à l'ordre du jour. Les premiers signes en provenance des États-Unis et de l'Europe montrent que les marchés prennent cette nouvelle avec des pincettes. Les rendements des bons du Trésor ont également légèrement augmenté, ce qui est un autre moyen de faire éclater les bulles sur les marchés des actions, car le profil risque-récompense pour les investissements dans des actifs plus risqués devient moins attrayant", a déclaré Sophie Lund-Yates, analyste en chef des actions chez Hargreaves Lansdown.

Le dollar a gagné du terrain à la suite de ces commentaires, et les actions aux États-Unis et en Asie ont reculé.

La livre sterling était cotée à 1,2228 USD tôt vendredi, en baisse par rapport à 1,2275 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro s'échangeait à 1,0672 USD, en baisse par rapport à 1,0709 USD. Face au yen, le dollar est coté à 151,38 yens, en hausse par rapport à 151,00 yens.

En Asie vendredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 0,2%. En Chine, l'indice Shanghai Composite a baissé de 0,5 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a clôturé en baisse de 1,9 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,6 %.

Dans l'indice FTSE 100, Diageo a perdu 8,2 % en début de séance.

L'entreprise de boissons alcoolisées connue pour ses Baileys et Smirnoff a revu à la baisse ses perspectives pour l'exercice se terminant le 30 juin 2024, en raison des faibles perspectives de performance sur le marché de l'Amérique latine et des Caraïbes. Elle s'attendait à une amélioration progressive de la croissance organique du chiffre d'affaires net au cours du premier semestre. Cependant, alors que la dynamique se poursuit dans quatre de ses cinq régions, elle prévient que la croissance du premier semestre de l'exercice 2024 sera plus lente que celle du second semestre de l'exercice 2023. Les ventes sur le marché de l'ALC représentent près de 11 % de la valeur de ses ventes nettes, et devraient baisser de 20 % en glissement annuel sur une base organique au cours du premier semestre.

"Les pressions macroéconomiques dans la région se traduisent par une baisse de la consommation et un repli des consommateurs. Ces impacts ralentissent les progrès dans la réduction des stocks des chaînes de distribution à des niveaux appropriés pour l'environnement actuel", a expliqué l'entreprise.

Pendant ce temps, dans le FTSE 250, Redrow a perdu 6,0 %.

Avant son assemblée générale annuelle, le constructeur de maisons a averti que le marché de l'immobilier restait "modéré" en août. Il a déclaré que les valeurs nettes des réservations privées ont chuté de 25 % en glissement annuel pour atteindre 384 millions de livres sterling.

Redrow prévoit désormais un bénéfice annuel avant impôt situé dans le bas de la fourchette de 180 à 200 millions de livres sterling, ainsi qu'un chiffre d'affaires situé dans le bas de la fourchette de 1,65 à 1,7 milliard de livres sterling.

La société prévoit que le nombre moyen annuel de points de vente sera d'environ 113, ce qui est inférieur aux prévisions de 117 annoncées en septembre.

"L'entreprise a dû s'adapter à cet environnement commercial plus difficile en termes de taux de construction et de coûts d'exploitation. Cependant, nous poursuivons notre stratégie consistant à livrer à nos clients cibles nos maisons Heritage de haute qualité et primées", a déclaré le président du conseil d'administration, Richard Akers.

Wizz Air a encore chuté de 3,5 %, après que son action ait perdu 10 % dans les échanges jeudi, car la compagnie aérienne à bas prix a revu à la baisse ses prévisions de résultats en raison de conditions d'exploitation difficiles.

Aux États-Unis jeudi, Wall Street a terminé en baisse, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,7 %, le S&P 500 en baisse de 0,8 % et le Nasdaq Composite en baisse de 0,9 %.

La question d'une éventuelle fermeture du gouvernement américain se pose à nouveau.

Moins de deux mois après que le gouvernement fédéral américain a évité de justesse de se retrouver à court de financement, le Congrès, profondément divisé, est à nouveau confronté à un délai serré pour approuver un nouveau budget - une semaine seulement.

Ni le Sénat, contrôlé par les démocrates, ni la Chambre des représentants, dirigée par les républicains, n'ont adopté de projet de loi pour prolonger le financement du gouvernement, qui expire à minuit vendredi et samedi prochains.

Sans accord d'ici le 17 novembre, la plus grande économie du monde commencera immédiatement à freiner : 1,5 million d'employés du gouvernement seront privés de salaire, la plupart des installations fédérales, y compris les parcs nationaux, seront fermées, et des secteurs tels que le transport aérien pourraient être contraints de ralentir.

L'or était coté à 1 955,68 USD l'once tôt vendredi, en baisse par rapport aux 1 961,11 USD de jeudi. Le pétrole Brent s'échangeait à 80,39 USD le baril, en baisse par rapport à 80,69 USD.

