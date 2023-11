(Alliance News) - Les actions européennes étaient mitigées mardi après-midi, avec des données chinoises plus faibles et des doutes sur les perspectives des taux d'intérêt américains qui ont pesé sur l'humeur.

La matinée a été mitigée pour le FTSE 100 qui a fait face à des forces opposées. Les constructeurs de maisons, les assureurs et le commerce de détail ont été les plus performants, tandis que les mineurs et les grandes sociétés pétrolières ont maintenu l'indice sous contrôle.

L'indice FTSE 100 n'a perdu que 2,57 points à 7 415,19 points. Le FTSE 250 était en hausse de 32,79 points, soit 0,2 %, à 17 780,26 points, tandis que l'AIM All-Share était en baisse de 0,52 point, soit 0,1 %, à 697,36 points.

Le Cboe UK 100 a baissé de 0,1% à 739,89, le Cboe UK 250 a augmenté de 0,2% à 15 439,01, et le Cboe Small Companies a baissé de 0,1% à 12 927,05.

En Europe, le CAC 40 à Paris a baissé de 0,7 % et le DAX 40 à Francfort de 0,3 %.

Le dollar s'est remis de sa récente faiblesse mardi. La livre s'est nettement repliée à 1,2281 dollar mardi après-midi, contre 1,2385 dollar au moment de la clôture des marchés boursiers londoniens lundi. L'euro a reculé à 1,0670 USD contre 1,0736 USD. Contre le yen, le dollar s'est acheté 150,40 yens, contre 149,37 yens.

"La vente du dollar la semaine dernière a été extrême et il a récupéré hier et pendant la session européenne d'aujourd'hui", a commenté Marc Chandler, analyste de Bannockburn Global Forex.

"Les mouvements du billet vert semblent avoir été motivés par les attentes en matière de taux d'intérêt. Rappelez-vous qu'à la fin de la semaine dernière, le marché prévoyait trois réductions des taux d'intérêt de la Fed l'année prochaine et une forte probabilité d'une quatrième hausse. Hier, le rendement implicite des contrats à terme sur les fonds fédéraux de décembre 2024 a augmenté de 13 points de base, ce qui a essentiellement annulé les chances d'une quatrième baisse l'année prochaine".

À New York, le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq Composite devraient ouvrir en baisse de 0,3 %.

Lundi, le chef de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, n'a pas crié victoire dans la lutte contre l'inflation.

Il a déclaré à Fox News que "nous devons laisser les données continuer à nous parvenir pour voir si nous avons vraiment remis le génie de l'inflation dans la bouteille, pour ainsi dire".

Avant de déclarer que "nous avons absolument terminé, nous avons résolu le problème", obtenons davantage de données et voyons comment l'économie évolue", a déclaré M. Kashkari.

Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management, a commenté : "Dans les prochains jours, plusieurs responsables de la Fed, dont le président Jerome Powell, doivent prononcer des discours.

"Un problème, cependant, caché à la vue de tous, est que la Fed pourrait être victime de son propre succès. Les responsables de la Fed avaient utilisé divers forums et apparitions publiques pour communiquer un message nuancé au marché : la forte augmentation des rendements du Trésor américain à long terme qui a commencé en août pourrait effectivement remplacer la dernière hausse de taux indiquée par le graphique en pointillés de septembre. L'idée était que la hausse des rendements à long terme pourrait resserrer les conditions financières, accomplissant ainsi une partie du travail que la Fed avait l'intention d'accomplir avec les hausses de taux. Et le fait de transmettre ouvertement ce message lors du comité de politique monétaire a déclenché un rallye obligataire, conduisant à un renversement de la dynamique même que la Fed essayait de mettre en place.

À Londres, BP a chuté de 1,2 % et Shell a perdu 1,3 %, suivant la baisse du pétrole brut.

Le baril de pétrole Brent est tombé à 83,68 USD en début d'après-midi, contre 86,00 USD en fin d'après-midi lundi. Le Brent a grimpé à la suite de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, mais la référence de la mer du Nord se situe maintenant en dessous des 84,37 USD le baril qu'elle avait atteint avant l'événement.

L'absence d'escalade d'un conflit régional plus large, et maintenant les données chinoises plus faibles, ont entraîné une réticence à pousser les prix du pétrole à la hausse.

Selon les données publiées mardi, les exportations chinoises ont diminué, ce qui constitue un mauvais indicateur de l'économie mondiale. En revanche, les importations ont augmenté, signe d'une reprise de la demande intérieure.

Néanmoins, les valeurs minières ont baissé. Anglo American a chuté de 3,0 % et Glencore a perdu 2,1 %. Les sociétés minières sont fortement exposées aux fluctuations de l'économie mondiale.

Soutenant le FTSE 100, l'assureur Beazley a augmenté de 6,5 %. Il a déclaré que les primes d'assurance nettes émises au cours des neuf mois précédant le 30 septembre ont bondi de 26 %, passant de 2,80 milliards de dollars à 3,53 milliards de dollars.

Les bonnes nouvelles pour le secteur de l'assurance ne s'arrêtent pas là. Direct Line, société cotée au FTSE 250, a progressé de 3,8 %.

L'assureur automobile et habitation basé à Bromley, à Londres, a déclaré que le total des primes brutes émises et des frais associés a augmenté de 59 % pour atteindre 1,28 milliard de livres sterling au troisième trimestre 2023, et de 27 % pour atteindre 2,97 milliards de livres sterling au cours des neuf premiers mois de l'année.

"Dans Motor, nous pouvons voir les actions tarifaires que nous avons prises se concrétiser [...] et nous pensons que nous souscrivons de manière rentable, conformément à une marge d'assurance nette de 10 % ", a déclaré le directeur général par intérim, Jon Greenwood.

Admiral et Sabre Insurance ont gagné 1,8 % et 4,1 % dans un contexte positif.

Parmi les grandes capitalisations londoniennes, l'entreprise diversifiée AB Foods a fait un bond de 6,6 %. L'entreprise a augmenté son dividende final, annoncé un dividende spécial et prévu un rachat d'actions de 500 millions de livres sterling.

Elle a annoncé une hausse de ses bénéfices annuels, se débarrassant des "conditions météorologiques non saisonnières" qui menaçaient d'entraver le second semestre de sa branche de vente au détail Primark.

Le chiffre d'affaires du groupe pour l'exercice clos le 16 septembre a augmenté de 16 % pour atteindre 19,75 milliards de livres sterling, contre 17,00 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a augmenté d'un quart, passant de 1,08 milliard de livres sterling à 1,34 milliard de livres sterling. Le chiffre d'affaires a augmenté dans tous les domaines, avec des hausses enregistrées dans le commerce de détail et dans les divisions alimentaires.

Marks & Spencer a augmenté de 2,4 % dans le cadre d'une lecture croisée positive.

Persimmon a augmenté de 4,6 % après que le constructeur de maisons ait confirmé ses perspectives.

Le directeur général Dean Finch a déclaré : "Nous sommes sur la bonne voie pour livrer environ 9 500 nouveaux logements de qualité en 2023, avec un bénéfice d'exploitation conforme aux attentes et une marge d'exploitation similaire à celle du premier semestre.

Soutenant également les actions du secteur, le prêteur hypothécaire Halifax a déclaré que le prix moyen des maisons a augmenté de 1,1 % en octobre par rapport à septembre, mettant fin à une série de six baisses mensuelles successives.

Barratt Developments, en hausse de 2,8 %, a été l'une des meilleures performances du FTSE 100, dans le cadre d'une lecture croisée positive.

Naked Wines a plongé de 34 %. Le vendeur de vin prévoit désormais une baisse des ventes annuelles comprise entre 12 % et 16 %. Il prévoyait auparavant une baisse de 8 à 12 %.

Les transactions sur le marché américain ont été "plus faibles que prévu", a averti Naked Wines.

L'entreprise a également annoncé que Nick Devlin avait démissionné de son poste de PDG avec effet immédiat. Le fondateur et président du conseil d'administration, Rowan Gormley, devient président exécutif par intérim. M. Devlin reste président de Naked Wines USA "pendant la période de pointe" avant de quitter le groupe.

L'or s'échangeait à 1 963,47 USD l'once mardi après-midi, contre 1 982,98 USD à la clôture des marchés boursiers lundi.

La balance commerciale américaine est attendue à 13h30 GMT.

