Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé jeudi, un jour après que la Réserve fédérale a laissé entendre qu'elle mettrait fin à ses récentes hausses de taux agressives et a signalé que les coûts d'emprunt seraient plus bas l'année prochaine.

La Fed a laissé les taux d'intérêt inchangés mercredi, comme prévu, et son président Jerome Powell a déclaré que le resserrement historique de la politique monétaire était probablement terminé, car l'inflation diminue plus rapidement que prévu, et que les discussions sur les réductions des coûts d'emprunt étaient "en vue".

La Fed a relevé son taux directeur de 525 points de base depuis mars 2022, ce qui a pénalisé le marché, dans le but de freiner une inflation élevée depuis des décennies. Mercredi, 17 des 19 responsables de la Fed ont prévu que le taux directeur serait plus bas d'ici à la fin de l'année 2024.

L'orientation dovish du communiqué de la banque centrale a déclenché une reprise des actions mercredi et a permis à l'indice Dow Jones Industrial Average d'atteindre un niveau record en fin de journée.

"La poursuite des pressions désinflationnistes a offert à la Fed une marge de manœuvre. De plus, il y a des signes que les hausses de taux assouplissent le marché du travail", a déclaré Emin Hajiyev, économiste principal chez Insight Investment.

"Si la Fed peut faire baisser l'inflation sans que ces mesures ne se détériorent davantage, cela améliorera considérablement les chances de la banque centrale de parvenir à un atterrissage en douceur et d'éviter une récession."

Selon l'outil FedWatch de CME Group, les marchés monétaires considèrent désormais qu'il y a 95,2 % de chances que la Fed réduise ses taux d'au moins 25 points de base en mars 2024, contre environ 50 % avant la décision de politique monétaire, tout en estimant qu'une autre réduction est prévue en mai.

Les rendements des bons du Trésor sont également tombés à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois à la suite des événements de mercredi, le rendement du bon du Trésor de référence à 10 ans s'établissant en dernier lieu à 3,95 %.

La baisse des rendements a permis d'amortir les effets des actions, les grandes capitalisations comme Alphabet, Tesla et Nvidia ayant progressé de 0,8 % à 1 % avant la fermeture des marchés.

Les investisseurs vont maintenant analyser les données des ventes au détail pour le mois de novembre et le nombre hebdomadaire de demandes d'allocations chômage, tous deux attendus à 8h30 ET, pour plus d'indices sur le ralentissement de l'inflation.

À 5h30 ET, le Dow e-minis était en hausse de 81 points, soit 0,22%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 14 points, soit 0,29%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 69,5 points, soit 0,41%.

Parmi les actions individuelles, Occidental Petroleum a augmenté de 1,7 % avant le marché après que Berkshire Hathaway de Warren Buffett ait acquis près de 10,5 millions d'actions du géant pétrolier pour environ 588,7 millions de dollars.

Adobe a perdu 6,0% après que le fabricant de Photoshop ait prévu des revenus annuels et trimestriels inférieurs aux estimations.

Foot Locker a augmenté de 3,6% après que Piper Sandler ait relevé le détaillant de vêtements de sport de "neutre" à "surpondérer".