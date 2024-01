(Alliance News) - Piazza Affari devrait augmenter légèrement avant le début des échanges de jeudi, une journée marquée par les indices PMI des services des principales économies mondiales et les minutes de la Fed, publiées hier soir.

Les responsables de la Réserve fédérale ont conclu que des réductions de taux d'intérêt sont probables en 2024, bien qu'ils considèrent qu'il est approprié de maintenir une position de resserrement "pendant un certain temps", selon les minutes de la réunion de décembre.

Au cours de la réunion, le Comité fédéral de l'open market a décidé de maintenir le taux de référence stable dans une fourchette comprise entre 5,25 % et 5,5 %. Les membres ont indiqué qu'ils s'attendaient à des réductions de trois quarts de point de pourcentage d'ici la fin de 2024.

"En discutant des perspectives de la politique monétaire, les participants ont estimé que le taux officiel était susceptible d'être à son maximum ou proche de son maximum pour ce cycle de resserrement, bien qu'ils aient noté que la trajectoire réelle de la politique monétaire dépendra de la façon dont l'économie évolue", peut-on lire dans le procès-verbal.

Le FTSE Mib est en hausse de 80 points, soit 0,3 %, après avoir clôturé en baisse de 1,4 % à 30 100,84 points mercredi.

En Europe, le FTSE 100 de Londres devrait être en hausse de 13,3 points ou 0,2 pour cent, le CAC 40 de Paris devrait être en hausse de 19,8 points ou 0,3 pour cent et le DAX 40 de Francfort devrait être en hausse de 34,6 points ou 0,2 pour cent.

À Milan, hier soir, le Mid-Cap a perdu 2,1 % à 43 426,59, le Small-Cap a chuté de 1,7 % à 27 819,94 et l'Italy Growth a terminé dans le rouge de 0,8 % à 8 276,46.

Sur le Mib, où quelques titres ont été sauvés, Leonardo a augmenté de 1,4 % et Banca Monte dei Paschi di Siena de 1,6 %, tandis que Brunello Cucinelli était au plus bas, abandonnant 3,6 %.

DiaSorin, en baisse de 3,5 %, et Moncler ont également fait piètre figure, perdant le même pourcentage.

STMicroelectronics, en baisse de 3,5 %, et Stellantis, en baisse de 3,2 %, se situent juste à l'extérieur du podium des baisses.

L'effet d'annonce des incitations italiennes pour les voitures, qui n'arriveront pas avant la fin du mois de février, devrait freiner les ventes au cours de cette première partie de l'année. Un problème surtout pour Stellantis, qui est le leader des voitures à faibles émissions.

Mardi soir, les chiffres des ventes de voitures neuves ont été publiés pour le mois de décembre en France, où les immatriculations ont augmenté de 14,5 % par rapport à l'année précédente. Pour Stellantis, décembre a été un mauvais mois avec une baisse de 7,6 % et une part de marché qui est passée de 23,9 % à 19,3 % d'une année sur l'autre.

Depuis quelques jours, les médias italiens parlent beaucoup des nouvelles mesures d'incitation pour les voitures hybrides et électriques étudiées par le ministre du Made in Italy, Adolfo Urso, et par le gouvernement, les syndicats et Stellantis. Mais les mesures ne sont pas encore définitives et il faudra attendre une série de réunions techniques prévues pour la fin du mois de février.

Le reste de la galaxie Agnelli a vu Ferrari céder 0,6%, Iveco 0,6% et la Juventus sur le Mid-Cap 0,3%.

Sur le segment des cadets, la mode a de nouveau pesé, Salvatore Ferragamo reculant de 3,5% après qu'UBS a réduit son objectif de cours à 10,50 euros contre 11,00 euros avec une recommandation de "vendre".

Tod's a également baissé, chutant de 5,6 %.

Maire Tecnimont était également en baisse, perdant 2,9 %. La société a indiqué que suite à l'attribution, annoncée en juin dernier, du projet d'usine d'acide nitrique et de nitrate d'ammonium par KIMA, Egyptian Chemical Industries Company a reçu le paiement anticipé et l'autorisation de commencer les travaux d'ingénierie.

L'avis de démarrage des activités d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction est attendu pour la fin du mois de juin 2024. Le contrat EPC a été attribué à un consortium dirigé par Tecnimont pour une valeur totale de 300 millions USD, dont Tecnimont est responsable pour environ 220 millions USD.

Parmi les petites capitalisations, algoWatt - dans le rouge de 4,2% - a annoncé mercredi qu'elle a reçu une subvention d'environ 351 000 euros pour les activités de fournisseur de services énergétiques numériques sur le projet "SIESTA - Secure Interactive Environments for SensiTive data Analytics", financé par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon Europe.

Le projet SIESTA, d'une durée totale de 36 mois et doté d'un financement communautaire d'environ 5 millions d'euros, est coordonné par l'Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

PLC a cédé 2,4 % après avoir annoncé mardi qu'elle avait accordé à Hitachi Zosen Inova AG une exclusivité jusqu'au 31 janvier 2024 pour négocier l'achat et la vente de la totalité de la participation - égale à 51 % de l'ensemble du capital social - détenue par PLC dans Schmack Biogas Srl.

HZI a soumis une offre qui considère que la valeur d'entreprise de 100 % du capital social de Schmack Biogas et de ses filiales est supérieure à 19 millions d'euros, avec un mécanisme d'ajustement de prix typique pour ce type de transaction.

Parmi les PME, GM Leather a augmenté de 5,2 % après avoir annoncé mardi qu'il avait nommé Christian Guerra au poste de directeur financier du groupe, avec effet immédiat.

Guerra - qui ne détient pas d'actions de la société - remplacera Marco Malagutti, qui a occupé le poste de directeur financier par intérim et restera co-directeur général de la société.

Circle - en perte de 4,2 % - a annoncé mardi que sa filiale Magellan Circle s'était vu attribuer le projet BlueBARGE pour l'alimentation en énergie des navires. Financé par le programme Horizon Europe, BlueBARGE apportera 213 000 euros à CIRCLE sur 36 mois et se terminera en décembre 2026.

Mevim - en baisse de 1,2 % - a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait approuvé la vente de la totalité de sa participation dans MC Real Estate.

L'acte public de vente sous forme d'échange de la participation est fixé à 490.000,00 EUR, substantiellement en ligne avec la valeur comptable de la même participation dans les états financiers au 31 décembre 2022, et sera payé par la contrepartie, Demofonte Srl, par la vente en faveur de Mevim, de la propriété consistant en une partie d'un immeuble en copropriété au deuxième étage de 492 mètres carrés, et composé de 15 unités destinées à des bureaux avec un espace de stationnement attenant dans la municipalité de Novi Ligure, dont la valeur totale s'élève à 490.000,00 EUR.

En Asie, le Nikkei a clôturé jeudi en baisse de 0,5 % à 33 288,29, le Shanghai Composite en baisse de 0,4 % à 2 954,35 et le Hang Seng en légère hausse à 16 653,57.

À New York, à la clôture de mercredi, le Dow a chuté de 0,8 % à 37 430,19, le Nasdaq a cédé 1,2 % à 14 592,21 et le S&P 500 a perdu 0,8 % à 4 704,81.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0934 USD contre 1,0915 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2683 USD contre 1,2646 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent valait 78,80 USD contre 77,97 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 046,66 USD l'once contre 2 034,61 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi comprend l'inflation française à 0845 CET, tandis que de 0915 CET à 1030 CET, les données sur l'indice des directeurs d'achat et le PMI composite sont attendues de certaines des principales économies européennes et de la zone euro elle-même : l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Également à 1030 CET, les données sur les hypothèques, les masses monétaires M3 et M4 et les crédits à la consommation de la BoE sont publiées par le Royaume-Uni.

Dans l'après-midi, l'Office fédéral allemand des statistiques publiera les données sur l'inflation du pays. Outre-mer, à 1430 CET, les données sur les demandes d'allocations de chômage en cours arrivent des États-Unis et à 1545 CET, l'indice des directeurs d'achat et l'indice composite des États-Unis.

Enfin, à 1700 CET, ce sera le tour des données sur les stocks de pétrole brut.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.