Les contrats à terme sur les principaux indices américains ont été modérés au début d'une semaine riche en événements majeurs, notamment la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt et les résultats des grandes entreprises technologiques, qui pourraient donner le ton à Wall Street après un récent rallye qui a battu tous les records.

Le S&P 500 a atteint un record intrajournalier pendant quatre séances et son cinquième record de clôture historique ce mois-ci, reprenant le rythme de 2023, après un lent début d'année où les investisseurs ont réévalué leurs paris sur le calendrier des baisses de taux d'intérêt.

Même si les investisseurs se sont réjouis d'une modération continue des prix américains vendredi, l'enthousiasme a été freiné par les sombres perspectives de revenus d'Intel pour le premier trimestre, ce qui a poussé le S&P 500 et le Nasdaq à clôturer en baisse sur la journée.

Les investisseurs seront attentifs à une série de résultats de mégacapitalisations après que les prévisions décevantes d'Intel et de Tesla la semaine dernière ont suscité des inquiétudes quant à la surévaluation des valeurs dynamiques qui avaient progressé à la fin de l'année dernière.

Microsoft, Alphabet, Apple, Meta Platforms, Amazon.com et d'autres grandes entreprises telles qu'Exxon Mobil, Chevron, Qualcomm, Merck, Pfizer et Boeing commenceront à publier leurs résultats à partir de mardi.

"Le marché ayant atteint des niveaux record et les valorisations étant proches de la limite supérieure de la fourchette des 20 dernières années, toute déception de la part des grands noms de la technologie entraînera probablement une volatilité accrue au cours des prochaines semaines", a déclaré Larry Adam, directeur des investissements du Private Client Group.

"Malgré la baisse de la barre, le début du quatrième trimestre de l'année 23 a été plutôt terne, car le pourcentage d'entreprises dont les résultats ont été supérieurs aux prévisions est inférieur à la moyenne historique, et l'ampleur des résultats supérieurs aux prévisions est à son niveau le plus bas depuis 2008."

Les données récentes indiquant une économie résiliente et une inflation en baisse, l'espoir d'un scénario Boucles d'or - une économie ni trop chaude ni trop froide - s'est renforcé. Cette semaine, l'attention mondiale se portera sur la première décision de politique monétaire américaine de l'année, attendue mercredi.

Les rapports cruciaux sur l'emploi, notamment les rapports JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) et ADP (ADP National Employment), seront analysés en détail avant la décision de la Fed afin d'obtenir des indices sur la solidité du marché du travail américain.

Les paris des traders reflètent la plupart des attentes de réductions de taux en juin, avec certains dès le mois de mars.

À 5:40 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 29 points, ou 0,08%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 1 point, ou 0,02%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 34,5 points, ou 0,2%.

Intel a augmenté marginalement dans les échanges de pré-marché après la chute de près de 12% vendredi, tandis que Tesla a envisagé son deuxième jour de reprise, en hausse de 1,1% après l'effondrement de jeudi.

D'autres actions de puces Broadcom, Advanced Micro Devices et Nvidia ont rebondi entre 0,7 % et 1,2 % après des pertes importantes la semaine dernière. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)