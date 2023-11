Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté mardi, alors que les investisseurs attendent une mesure clé de l'inflation pour évaluer la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Après avoir enregistré des gains importants vendredi, les principaux indices boursiers ont stagné lundi, les investisseurs attendant les données sur les prix à la consommation pour évaluer si la banque centrale américaine a presque fini d'augmenter les coûts d'emprunt.

Les données, attendues à 8h30 ET (1330 GMT), devraient montrer une augmentation de 3,3% des prix à la consommation en octobre par rapport à l'année précédente, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 3,7% de septembre. Les prix de base, qui excluent les composantes volatiles de l'énergie et de l'alimentation, devraient rester stables à 4,1%.

"De nouvelles preuves du refroidissement des pressions inflationnistes pourraient renforcer l'argument selon lequel la Fed en a fini avec les hausses, malgré les récentes remarques optimistes des responsables de la banque centrale", a écrit Lukman Otunuga, analyste de marché senior chez FXTM, dans une note.

"Toutefois, si l'inflation dépasse les prévisions, cela pourrait relancer la spéculation sur la hausse des taux de la Fed au début de 2024."

Les traders ont évalué à 86 % les chances que la Fed maintienne ses taux d'intérêt dans la fourchette 5,25 %-5,50 % en décembre, selon l'outil Fedwatch du CME Group. Parallèlement, la probabilité d'une première baisse des taux en juin 2024 a récemment augmenté.

Cela contraste avec les récents messages optimistes des responsables de la Fed.

La semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a laissé la porte ouverte à un nouveau resserrement de la politique si les progrès vers l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed s'essoufflaient.

Le vice-président de la Fed chargé de la supervision, Michael Barr, doit témoigner devant la commission bancaire du Sénat, tandis que les investisseurs analyseront les commentaires de la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, et du chef de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, plus tard dans la journée.

L'attention se porte également sur les négociations menées par les législateurs américains sur un projet de loi de financement visant à éviter une fermeture partielle du gouvernement à partir de samedi.

Le plan du président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, visant à éviter la fermeture du gouvernement, sera mis à l'épreuve mardi, alors qu'il tentera de surmonter l'opposition farouche de sa propre conférence républicaine, même si certains démocrates manifestent un soutien timide à la mesure.

À 6:16 a.m. ET, le Dow e-minis est resté inchangé, le S&P 500 e-minis était en hausse de 2,25 points, ou 0,05%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 26,5 points, ou 0,17%.

Les actions de Snap Inc ont augmenté de 4,2 % avant le marché après avoir appris qu'Amazon.com permettra aux utilisateurs de Snapchat aux États-Unis d'acheter certains produits listés sur la société de commerce électronique directement à partir de l'application de médias sociaux.

Home Depot a gagné 0,9 % après que la chaîne américaine d'amélioration de l'habitat a enregistré une baisse moins importante que prévu de ses ventes trimestrielles à magasins comparables.

Les actions cotées en bourse de la société chinoise Tencent Music Entertainment ont légèrement augmenté de 0,3 %, la société ayant dépassé les estimations de revenus pour le troisième trimestre, aidée par une croissance régulière des abonnements payants sur sa plateforme de diffusion de musique en continu.

Fisker a chuté de 13,4 % après que la startup de véhicules électriques ait réduit ses prévisions de production pour 2023, alors qu'elle a du mal à augmenter ses livraisons, et qu'elle a signalé des faiblesses dans les contrôles internes sur les rapports financiers. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)