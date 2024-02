La plupart des devises des marchés émergents ont évolué dans une fourchette étroite en raison d'un manque de catalyseurs lundi, tandis que les actions ont légèrement baissé malgré une progression des actions chinoises à leur retour d'une semaine de vacances.

A 0858 GMT, la jauge MSCI des actions des marchés émergents a légèrement baissé de 0,03% après avoir augmenté de près de 2% la semaine dernière, tandis que les devises sont restées stables à 1.725,17 points.

Les actions chinoises ont connu une session positive après une semaine de vacances, avec des actions chinoises de premier ordre clôturant en hausse de 1,2%, tandis que l'indice composite de Shanghai a augmenté de 1,6%.

Les données ont montré que les revenus du tourisme dans le pays pendant les vacances du Nouvel An lunaire qui se sont terminées samedi ont augmenté de 47,3% en glissement annuel et ont dépassé les niveaux de 2019.

Au cours du week-end, la banque centrale chinoise a laissé son taux directeur inchangé, comme prévu, lors du renouvellement des prêts à moyen terme arrivant à échéance, les incertitudes concernant le calendrier d'un assouplissement de la Réserve fédérale limitant la marge de manœuvre de Pékin en matière de politique monétaire.

"Ils veulent probablement attendre et évaluer la volonté des consommateurs chinois de dépenser pendant les célébrations du Nouvel An (qui, selon les premières données, semblent avoir été fortes)", a écrit Olle Holmgren, stratégiste en chef pour la Suède chez SEB, dans une note.

L'indice indien NSE Nifty 50 a atteint des niveaux record au cours de la journée, tandis que l'indice sud-coréen KOSPI a atteint son plus haut niveau en 20 mois, clôturant en hausse de 1,2 %.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a reculé de 1,1 %, mettant fin à une série de trois jours de hausse.

En Europe, le forint hongrois est resté à la traîne des autres monnaies de la région, perdant 0,4 % par rapport à l'euro, après une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, tandis que la couronne tchèque s'est repliée de 0,2 %.

Les monnaies du monde entier sont sous pression depuis la semaine dernière, alors que le dollar s'est apprécié, les investisseurs réduisant leur enthousiasme quant à une réduction anticipée des taux d'intérêt par la Fed, suite à des données économiques robustes en provenance des États-Unis.

Les actions roumaines ont gagné 0,5 %, tandis que les actions polonaises ont progressé de 0,2 %.

Le rand sud-africain a baissé de 0,2 % par rapport au dollar avant la présentation du budget mercredi.

L'activité commerciale dans le monde devrait être limitée en l'absence des participants américains, les marchés de la première économie mondiale étant fermés pour cause de jour férié.

Les minutes de la dernière réunion de la banque centrale roumaine vendredi et une décision sur les taux d'intérêt en Corée du Sud jeudi sont quelques-uns des autres événements à surveiller cette semaine.

Ailleurs, les obligations souveraines pakistanaises en dollars ont chuté jusqu'à 1,25 cents alors que les partis rivaux luttent pour former un gouvernement de coalition à la suite d'élections nationales litigieuses et non concluantes.

Le shekel israélien a baissé de 0,1% par rapport au dollar après avoir gagné près de 2% la semaine dernière, tandis que le shilling kenyan était à 144 pour un dollar après avoir enregistré la semaine dernière sa meilleure performance hebdomadaire depuis l'année 1990.

FAITS MARQUANTS :

** Les partis majoritaires du Pakistan luttent pour former un gouvernement de coalition

** La Russie n'a pas encore établi la cause officielle de la mort de Navalny, selon une porte-parole

