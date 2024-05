Les dollars australiens et néo-zélandais ont gagné un sursis face à la pression de la vente vendredi après qu'un rapport doux sur les demandes d'emploi aux Etats-Unis ait provoqué une baisse soudaine de leur contrepartie américaine.

Les analystes ont soupçonné que l'augmentation des demandes était en partie une erreur statistique, mais cela a été suffisant pour faire baisser les rendements du Trésor et le dollar.

Cela a permis à l'Aussie d'atteindre 0,6612 $, en hausse par rapport à son plus bas niveau de 0,6566 $ atteint au début de la journée de jeudi. Il reste encore en deçà de la résistance majeure à 0,6650 $, qui a contraint la monnaie depuis janvier.

Le dollar kiwi s'est maintenu à 0,6035 $, après avoir rebondi de 0,5 % au cours de la nuit. Le support se situe autour de 0,5982 $, avec une résistance au récent sommet de 0,6050 $.

L'Aussie a également atteint un plus haut de quatre mois sur la livre sterling après que la Banque d'Angleterre (BoE) ait ouvert la porte à des réductions de taux dès le mois de juin et ait noté que la politique pourrait finalement devoir être assouplie encore plus que les marchés ne le prévoyaient.

Le dollar australien a ainsi atteint 0,5287 livre sterling, contre 0,5175 au début du mois de mai.

Les marchés estiment maintenant qu'il y a une chance sur deux que la BoE réduise ses taux d'intérêt en juin et qu'ils sont presque prêts pour le mois d'août. Ils estiment également qu'il y a 88 % de chances que la Banque centrale européenne assouplisse sa politique monétaire en juin, tandis que la Réserve fédérale devrait le faire en septembre.

En ce qui concerne l'Australie, la persistance de l'inflation intérieure a conduit le marché à écarter toute perspective de réduction cette année, et même 27 % de chances que le prochain mouvement soit à la hausse.

La directrice de la Reserve Bank of Australia (RBA) a déclaré cette semaine qu'elle espérait que les taux n'auraient pas à augmenter à nouveau, mais qu'elle n'offrait guère de perspectives d'assouplissement non plus.

L'une des contraintes pour la banque centrale est que la politique fiscale devrait être légèrement expansive au cours de l'année à venir, en grande partie en raison d'une réduction importante de l'impôt sur le revenu prévue pour le 1er juillet.

Le gouvernement travailliste publie son budget 2024/25 la semaine prochaine et est sous pression pour offrir davantage d'allègements du coût de la vie, probablement sous la forme de remises sur l'énergie.

"Les réductions de l'impôt sur le revenu stimuleront les dépenses de consommation et soutiendront l'inflation", a déclaré Paul Bloxham, responsable de l'économie australienne chez HSBC. "En outre, les élections fédérales étant attendues pour la mi-2025, la tentation de dépenser davantage sera grande.

"Nous nous attendons à ce que la politique budgétaire stimule la croissance, mais aussi l'inflation en 2024/25", a-t-il ajouté. "La politique budgétaire pourrait être une raison supplémentaire pour la RBA de maintenir son taux d'escompte à un niveau plus élevé pendant plus longtemps. (Reportage de Wayne Cole, édition de Shri Navaratnam)