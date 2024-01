Les dollars australien et néo-zélandais ont été maintenus près de leurs plus bas niveaux en deux semaines mercredi, alors que la reprise du sentiment de risque mondial s'est arrêtée au début de l'année, les traders s'attendant à ce que les données sur l'emploi aux Etats-Unis puissent briser ou justifier les paris d'un assouplissement agressif de la politique.

L'Aussie a baissé de 0,1% pour atteindre un plus bas de deux semaines de 0,6751 $, après avoir chuté de 0,7% la nuit dernière dans la plus grande baisse journalière en un mois. Il a maintenant un support autour de 0,6720 $ et une résistance autour de 0,6806 $.

Le dollar kiwi a également touché un plus bas de deux semaines à 0,6246$, après avoir chuté de 1,1% durant la nuit. Le support se situe autour de 0,6230 $.

Au cours de la nuit, les actions mondiales ont reculé par rapport à leurs sommets et le dollar américain a été soutenu par une augmentation des rendements du Trésor, les traders ayant réduit leurs paris sur une réduction précoce et agressive des taux d'intérêt américains pour l'année à venir.

L'outil FedWatch du CME estime à 21,4 % les chances que les taux américains restent stables en mars, contre 11,4 % le 29 décembre.

Nomura a déclaré mercredi qu'elle abandonnait sa recommandation d'opération pour une position longue sur le dollar australien contre l'euro et le dollar américain qu'elle avait suggérée le 10 novembre, enregistrant un rendement de 5 %, ajoutant que la faible croissance de la Chine et le ralentissement de l'économie locale incitaient à la prudence.

"Le dollar australien s'est en effet bien comporté en novembre/décembre, mais il entre maintenant dans une période où il s'est moins bien comporté historiquement", a déclaré Andrew Ticehurst, stratège taux chez Nomura.

Le marché se concentre désormais sur le compte-rendu de la réunion de décembre de la Réserve fédérale américaine, prévu plus tard dans la journée, et sur le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, très surveillé, vendredi.

Les obligations australiennes ont prolongé une vente globale dans la nouvelle année, avec le rendement de l'obligation gouvernementale de référence à dix ans en hausse de 3 points de base à 4,051%, après une hausse de 6 points de base mardi.

Les rendements à trois ans ont augmenté de 5 points de base à 3,708%.

Les swaps sont de retour pour suggérer qu'il y a une faible chance de 8% d'une augmentation des taux de la Banque de réserve d'Australie en février, mais le résultat le plus probable serait une baisse en août, suivie d'une autre réduction en novembre.