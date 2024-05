Les dollars australien et néo-zélandais ont eu du mal à s'imposer lundi, les traders se préparant à des tests d'inflation en Australie et à l'étranger, tandis que les obligations se sont stabilisées après avoir été touchées la semaine précédente.

Le dollar australien s'est maintenu à 0,6630 $ dans un contexte de faible liquidité en raison d'un jour férié aux États-Unis, après avoir chuté de 1 % la semaine dernière jusqu'à 0,6589 $. Il n'a pas réussi à maintenir un niveau graphique clé de 0,6650 $ la semaine dernière qui s'est transformé en résistance à court terme, le support se situant maintenant autour de 0,6580 $.

Le dollar kiwi a eu plus de chance et était en hausse de 0,1% à 0,6129 $, après avoir glissé de 0,2% la semaine dernière face à un dollar américain fort grâce au virage hawkish de sa propre banque centrale. Il a un support à 0,6084 $.

Le kiwi a également bénéficié d'une plus grande demande de portage, les investisseurs empruntant des yens à des taux bas pour investir dans des devises à rendement plus élevé, ce qui l'a propulsé à un pic de 17 ans de 96,15 yens vendredi. Il s'est maintenu à 96,05 yens lundi.

Les ventes au détail en Australie mardi et les chiffres mensuels de l'inflation mercredi seront les données locales les plus importantes de la semaine. Les swaps prévoient que les taux locaux resteront élevés plus longtemps, avec une probabilité de 35% seulement pour une réduction des taux en décembre.

"L'AUD/USD devrait se consolider jusqu'à la publication de l'indicateur de l'IPC australien d'avril qui pose des risques de hausse pour l'AUD/USD", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

La CBA s'attend à ce que l'inflation des prix à la consommation en Australie reste stable à 3,5 % en avril, en partie parce que les prix des biens ménagers ont rebondi le mois dernier. Un sondage Reuters auprès d'économistes a montré que la médiane est pour un léger relâchement à 3,4 % contre 3,5 % en mars.

L'autre événement à risque est la publication, vendredi, des chiffres américains sur les dépenses de consommation personnelle de base (PCE), la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale. Les prévisions médianes tablent sur une hausse de 0,3 % en avril, ce qui maintiendrait le rythme annuel à 2,8 %, avec des risques à la baisse.

L'Aussie a perdu du terrain par rapport au kiwi et était à 1,0823 $NZ, son plus bas niveau depuis deux semaines, après une baisse de 0,8 % la semaine dernière.

Les contrats à terme sur les obligations à trois ans se sont maintenus à 96,03, après avoir chuté de 14 points la semaine précédente, tandis que les obligations à dix ans ont augmenté de 3 points pour atteindre 95,71, après avoir perdu 10 points la semaine dernière.

En Nouvelle-Zélande, le gouvernement présentera son budget jeudi, dans un contexte d'endettement croissant, et a déjà promis de faire preuve de responsabilité fiscale. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Himani Sarkar)