Les dollars australien et néo-zélandais sont restés vulnérables à de nouvelles pertes lundi, la spéculation sur la hausse des taux d'intérêt américains ayant fait pression sur le sentiment de risque, tandis que le resserrement de la politique australienne n'a pas apporté d'aide.

Le dollar australien a été bloqué à 0,6360 $, après avoir perdu 2,3 % la semaine dernière et s'être éloigné du récent sommet de 0,6523 $. Le support se situe autour de 0,6340 $ avant le creux d'octobre de 0,6271 $.

Le dollar kiwi s'est arrêté à 0,5893 $, après avoir chuté de 1,9 % la semaine dernière et n'a pas réussi à franchir la résistance à 0,6000 $. Il existe un support sous les 0,5880 $ avant son récent plus bas de 0,5774 $.

Le recul de la semaine dernière s'est produit malgré le fait que la Reserve Bank of Australia (RBA) ait augmenté ses taux à 4,35 %, son plus haut niveau depuis 12 ans, et que les marchés ne voient pas la possibilité d'un nouveau mouvement dans un avenir proche.

Les contrats à terme impliquent une probabilité de 90 % d'un résultat stable lors de la réunion de décembre de la RBA, et environ 60 % de chances qu'il n'y ait pas de mouvement en février également.

Un responsable de la RBA a souligné lundi que la réduction de l'inflation s'avérait être un processus plus long qu'espéré, mais n'a pas voulu s'exprimer sur les perspectives de la politique monétaire.

Le risque d'une nouvelle hausse pourrait changer si les données sur les salaires et l'emploi publiées cette semaine surprennent dans un sens ou dans l'autre.

La croissance des salaires devrait s'accélérer pour atteindre un taux annuel de 3,9 % au troisième trimestre, ce qui serait le rythme le plus rapide depuis début 2011, et tout résultat à 4,0 % ou plus renforcerait probablement les arguments en faveur d'une nouvelle hausse en décembre.

De même, l'emploi devrait augmenter de 18 000 en octobre, après la hausse étonnamment faible de 6 700 en septembre, bien que le chômage devrait encore augmenter à 3,7 %, car les gains d'emploi ne parviennent pas à compenser la croissance de l'offre de main-d'œuvre.

L'Aussie bénéficie d'un soutien fondamental, en particulier des prix du minerai de fer qui ont atteint leur plus haut niveau depuis deux ans en raison de la résistance de la demande en Chine. Le minerai est le principal produit d'exportation de l'Australie et les gains devraient contribuer à l'important excédent commercial du pays.

"L'Australie continue d'enregistrer des excédents commerciaux, courants et budgétaires, et le contraste avec les déficits jumeaux des États-Unis reste frappant", a noté Andrew Ticehurst, économiste chez Nomura.

Alors que Fitch a confirmé la semaine dernière la note AAA de l'Australie, Moody's a revu à la baisse ses perspectives pour la note des États-Unis.

"Le dollar australien a certainement sous-performé l'euro et le dollar au cours des six derniers mois, et nous pensons que cette sous-performance n'est pas justifiée par les fondamentaux sous-jacents", a déclaré M. Ticehurst, recommandant aux investisseurs de prendre une position longue sur le dollar australien par rapport à l'euro et au dollar. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Shri Navaratnam)