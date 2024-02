Les dollars australien et néo-zélandais ont trouvé un peu de réconfort lundi alors que les marchés chinois revenaient d'un long congé avec des gains modestes, bien que la diminution des chances d'une réduction précoce des taux d'intérêt au niveau mondial pèsera dans les mois à venir.

Les volumes sur le marché des changes ont été modérés tout au long de la journée en raison du congé du jour du président aux États-Unis.

L'Aussie a atteint un plus haut de deux semaines à 0,6551 $, après avoir terminé la semaine dernière avec peu de changement. Il a réussi à rebondir depuis un plus bas de trois mois de 0,6443 $ dans un signal haussier et la résistance se trouve maintenant à la moyenne mobile de 200 jours de 0,6567 $.

Le dollar kiwi était en hausse de 0,3 % à 0,6140 $, son plus haut niveau depuis une semaine. Il a chuté de 0,4% la semaine dernière, avec un support autour de 0,6050$ et une résistance à 0,6150/60$.

Les deux devises ont terminé la journée de vendredi en hausse, le dollar américain ayant cédé quelques gains suite à un rapport sur l'inflation des prix à la production plus élevé que prévu, même si les rendements américains ont grimpé.

Le retour des marchés chinois après les vacances, avec des gains modérés, a contribué à stabiliser le sentiment. La banque centrale du pays n'a pas eu l'occasion de réduire à nouveau ses taux dimanche, ce qui limitera probablement la pression à la baisse sur le yuan.

Sean Callow, stratège principal en matière de devises chez Westpac, a déclaré : "Quelques lueurs d'optimisme sur l'économie chinoise viennent peut-être saper l'attrait du dollar américain en tant que valeur refuge".

"On s'attend également à ce que les actions chinoises reprennent le chemin de la hausse... Il reste à voir si le pessimisme de longue date des investisseurs mondiaux à l'égard de l'économie chinoise va changer grand-chose", a déclaré Callow.

En ce qui concerne l'avenir, le principal risque pour les investisseurs est la publication des données salariales de l'Australie mercredi. Les économistes s'attendent à ce que les gains trimestriels des salaires ralentissent de 1,3 % à 0,9 % au dernier trimestre.

Les contrats à terme impliquent 36 points de base de réduction de la part de la Reserve Bank of Australia cette année, avec la possibilité d'une réduction en août à 70%.

La RBA publiera également les minutes de la réunion de février mardi.