Les dollars australien et néo-zélandais ont trouvé un soutien lundi après une baisse la semaine dernière, aidés par des données chinoises meilleures que prévu, mais les réunions des banques centrales cette semaine sont considérées comme posant des risques de baisse.

Le dollar australien a augmenté de 0,1 % à 0,6564 $, après avoir perdu 1 % la semaine dernière, pour tester le support de la moyenne mobile de 200 jours de 0,6559 $. Une cassure nette en dessous de cette moyenne ouvrirait la porte à 0,6477 $, un plus bas de début mars.

Le dollar kiwi a gagné 0,2 % à 0,6095 $. Il a perdu 0,8 % la semaine dernière et est tombé à un moment donné à 0,6081 $. Sa moyenne mobile de 200 jours de 0,6079 $ s'avère être un support pour le moment.

Les données ont montré lundi que la production industrielle et les ventes au détail de la Chine ont dépassé les attentes au cours de la période janvier-février, marquant un début solide pour 2024 et offrant un certain soulagement aux décideurs politiques et aux investisseurs.

Le dollar australien est souvent vendu comme un indicateur de la situation économique de la Chine.

Cependant, les tests les plus importants sont à venir. La Réserve fédérale décidera de sa politique monétaire mercredi, après que les récentes données sur l'inflation ont suggéré une légère augmentation du risque que les réductions de taux soient retardées, tandis que la Banque de réserve d'Australie dévoilera sa politique mardi.

Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale à la Commonwealth Bank of Australia, a déclaré que le dollar australien pourrait s'échanger dans une large fourchette de 64 à 66 cents cette semaine.

"Nous pensons que les réunions du FOMC et de la RBA pourraient faire baisser l'AUD/USD. Le FOMC pourrait se montrer optimiste en réduisant le nombre de baisses de taux dans son 'dot plot'. Il y a un risque que la RBA supprime ou affaiblisse son biais de resserrement étant donné la décélération plus rapide que prévu de l'inflation et la faible croissance économique."

La RBA devrait maintenir les taux d'intérêt inchangés pour une troisième réunion consécutive, l'accent étant mis sur la question de savoir si la banque centrale conserve un biais de resserrement.

Les obligations se sont légèrement redressées lundi. Les contrats à terme sur les obligations australiennes à trois ans ont augmenté de 3 points à 96,28, après avoir perdu 15 points la semaine dernière. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction d'Edwina Gibbs)