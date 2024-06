Les dollars australien et néo-zélandais sont repartis à la hausse mercredi après que les nouvelles économiques nationales se soient révélées moins catastrophiques que les investisseurs ne l'avaient craint, tandis qu'un dénouement brutal des opérations de portage sur le yen a provoqué une volatilité accrue.

L'économie australienne n'a progressé que de 0,1 % au premier trimestre, les taux d'intérêt élevés et l'inflation galopante ayant réduit les dépenses de consommation.

Les marchés s'attendaient toutefois à une contraction pure et simple de l'économie, de sorte que ce gain minime a suffi à couvrir les positions courtes de l'Aussie.

Cela a permis à l'Aussie de gagner 0,2 % à 0,6662 $, récupérant ainsi une partie de la perte de 0,6 % de la séance précédente. Il avait grimpé jusqu'à 0,6699 $ mardi avant que la devise américaine ne bénéficie d'un large rallye.

Les marchés doutent toujours que la Reserve Bank of Australia (RBA) réduise son taux d'escompte de 4,35 % dans un avenir proche, avec une probabilité de 44 % qu'elle le fasse en décembre.

Le directeur de la RBA a déclaré plus tôt dans la journée que les risques pour les taux et l'inflation restaient équilibrés, et qu'ils n'excluaient rien sur la politique future.

"Avec l'inflation qui s'enfonce, les choses sont devenues un peu plus délicates pour l'économie cette année", a déclaré Harry Murphy Cruise, économiste chez Moody's Analytics, qui prévoit une croissance de seulement 1,1 % pour l'ensemble de l'année.

"Nous avons également revu à la baisse nos perspectives pour 2025, l'économie devant désormais croître de 2,1 %, contre 2,2 % dans nos prévisions précédentes.

Le dollar kiwi a augmenté de 0,2 % pour s'établir à 0,6190 $, juste à côté du sommet de trois mois de mardi de 0,6198 $.

Les données néo-zélandaises ont montré un bond des volumes d'exportation pour le premier trimestre et un fort rebond de 5,1% des termes de l'échange, ce qui devrait offrir un soutien bien nécessaire à l'économie en difficulté.

Les marchés parient sur le fait que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande réduira son taux d'escompte de 5,50 % en novembre, bien que la banque elle-même ait prévu de ne pas assouplir son taux d'escompte avant le milieu de l'année 2025.

L'Aussie et le kiwi ont tous deux été pris dans les turbulences des opérations de portage, les investisseurs réduisant leurs positions courtes sur le yen japonais au cours de la nuit.

Les inquiétudes politiques au Mexique ont déclenché un énorme resserrement des positions longues sur le peso/courtes sur le yen, un favori des carry trades, qui s'est répercuté sur tous les crosses du yen.

L'Aussie a perdu jusqu'à 1,4% à 102,57 yens mardi, avant de rebondir de 0,6% mercredi. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Rashmi Aich)