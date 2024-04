Les dollars australien et néo-zélandais ont reculé vendredi, mais sont toujours en passe de réaliser leur première hausse hebdomadaire depuis un mois, grâce à la hausse des prix des matières premières et à la baisse généralisée du dollar américain.

L'Aussie a baissé de 0,2% à 0,6572$ avant les données clés sur le travail aux Etats-Unis plus tard dans la journée. Il se dirigeait toutefois vers un gain hebdomadaire de 0,8 % et bénéficie d'un soutien au niveau de la moyenne mobile de 200 jours de 0,6546 $.

Le kiwi a également perdu 0,1 % à 0,6016 $ et a augmenté de 0,7 % pour la semaine. Il fait toujours face à une forte résistance au niveau de la moyenne mobile de 200 jours de 0,6026 $.

Les deux ont bénéficié de la baisse généralisée du dollar américain à ses plus bas niveaux en deux semaines et de la faiblesse persistante du yen japonais par rapport aux autres devises. La hausse des prix du cuivre et du pétrole a également aidé l'Aussie, l'Australie étant un important exportateur de ressources.

Le dollar australien a baissé de 0,4 % vendredi, à 99,28 yens, après avoir atteint un nouveau sommet en neuf ans, à 100,4 yens, au cours de la nuit. Le kiwi a également baissé de 0,3% à 90,88 yens.

L'attention se portera principalement sur le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, qui sera publié plus tard dans la journée, et sur les tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient, qui ont stimulé la demande d'obligations en tant que valeurs refuges.

"Le consensus s'attendait à ce que les chiffres de l'emploi non agricole (NFP) tombent à 214 000 en mars, contre 275 000 en février. Cependant, nous ne pouvons pas exclure des surprises dans le NFP," a déclaré Philip Wee, stratégiste senior FX chez DBS Bank.

"Une autre hausse surprise du taux de chômage devrait permettre à la Fed de maintenir les trois réductions de taux qu'elle a prévues plus tard dans l'année.

En Australie, les données ont montré que l'excédent commercial de l'Australie s'est réduit à son plus bas niveau depuis cinq mois en février, les exportations de minerai de fer ayant chuté tandis que les importations ont bondi.

Même si la Reserve Bank of Australia n'a pas envisagé de hausse des taux lors de sa réunion de mars, un ralentissement marginal du marché du travail a incité les marchés à parier sur un assouplissement de seulement 30 points de base cette année.

En Nouvelle-Zélande, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande devrait maintenir ses taux d'intérêt à 5,5 % mercredi prochain. Les marchés évaluent à 50 % la possibilité que la RBNZ réduise ses taux dès juillet, tandis qu'une réduction d'un quart de point est entièrement prévue pour août.

Le marché implique un assouplissement d'environ 72 points de base cette année, même si la RBNZ a prévu de ne pas réduire ses taux avant 2025. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Sonali Paul)