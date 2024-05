Les dollars australiens et néo-zélandais ont marqué le pas mardi, alors que le monde attend les derniers chiffres de l'inflation américaine, tandis que le marché obligataire a gardé un œil sur les détails du budget annuel du gouvernement australien plus tard dans la journée.

Le dollar australien s'est arrêté à 0,6605 $, après avoir rebondi entre 0,6586 $ et 0,6629 $ au cours de la nuit. La résistance majeure se situe à 0,6650$, et le support à 0,6558$.

Le dollar kiwi a augmenté jusqu'à 0,6022 $, après avoir trouvé un support autour de 0,6000 $. Les principaux niveaux graphiques sont la zone 0,6040/50$ et 0,5982$.

Le gouvernement travailliste australien publie son budget annuel plus tard dans la journée de mardi et a annoncé un allègement du coût de la vie qui, selon lui, réduira temporairement l'inflation des prix à la consommation.

Le trésorier Jim Chalmers a déclaré que l'inflation globale actuelle de 3,6% pourrait revenir dans la fourchette cible de 2-3% de la Reserve Bank of Australia (RBA) d'ici la fin de l'année, alors que la banque elle-même prévoit une inflation de 3,8%.

S'il s'avère exact, un tel ralentissement pourrait ouvrir la voie à une réduction anticipée des taux d'intérêt de la part de la RBA. Toutefois, les analystes préviennent que l'allègement budgétaire aura probablement beaucoup moins d'impact sur les principales mesures de l'inflation.

"Cela pourrait faire baisser l'inflation globale, mais à moins que ces mesures ne soient permanentes, la RBA devrait passer outre", a déclaré Rodrigo Catril, analyste principal des changes à la NAB.

"L'impact sur l'inflation sous-jacente pourrait également s'avérer minime, voire inflationniste, étant donné que les subventions constituent un transfert sur le revenu des ménages.

Les marchés évaluent toujours à environ 15 % les chances que la prochaine hausse des taux ait lieu, et ne voient pratiquement aucune perspective d'assouplissement cette année

Le gouvernement a déjà signalé que son budget pour l'année 2023/24 serait excédentaire d'environ 9,3 milliards de dollars australiens (6,15 milliards de dollars).

Les analystes estiment que le budget passera en déficit au cours des prochaines années, même si les sommes seront relativement faibles, de l'ordre de 1 % du produit intérieur brut en moyenne.

Le gouvernement devra emprunter davantage pour financer ces déficits et couvrir la dette passée qui se renouvelle, mais là encore, les montants sont modestes par rapport aux normes internationales.

Les analystes s'attendent à ce que les émissions d'obligations atteignent entre 80 et 90 milliards de dollars australiens pour 2024/25, contre 50 milliards de dollars australiens pour l'année fiscale en cours, bien que le Trésor américain ait vendu plus de deux fois plus de dette la semaine dernière.

C'est l'une des raisons pour lesquelles la dette australienne est notée triple A et que le pays peut actuellement emprunter pour 10 ans à 15 points de base de moins que ce que paient les États-Unis.

(1 $ = 1,5131 dollar australien) (Reportage de Wayne Cole, édition de Shri Navaratnam)