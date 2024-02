Les dollars australien et néo-zélandais ont été mis à mal mercredi et les obligations ont été martelées après que l'inflation américaine ait surpris par son niveau élevé, remettant en cause les attentes du marché quant à une réduction rapide des taux d'intérêt.

Le dollar australien a chuté à 0,6453 $, son niveau le plus bas depuis trois mois, après avoir perdu 1,2 % pendant la nuit et brisé le support clé de 0,6469 $. Il a trouvé un plancher provisoire à 0,6452 $, un niveau qui, s'il est franchi, ouvrirait la porte au plus bas de novembre de 0,6340 $ et au plus bas d'octobre de 0,6271 $.

Le dollar kiwi était à la peine à 0,6054 $ après avoir chuté de 1,2 % au cours de la nuit pour se situer juste au-dessus du plancher de sa récente fourchette de 0,6040 $ à 0,61 $.

Au cours de la nuit, un rapport sur l'inflation américaine plus élevé que prévu, y compris une ré-accélération de la mesure de base, a forcé les traders à repousser la date probable de la première réduction des taux de la Réserve fédérale à juin, plutôt qu'à mai.

Les contrats à terme ont également réduit d'un quart de point l'assouplissement total prévu cette année, pour atteindre 87 points de base. Ce chiffre est à comparer avec la projection de la Fed qui prévoit trois baisses de taux cette année.

"L'indice de base des services américains d'aujourd'hui, notamment lorsqu'il est associé à la récente hausse de la confiance des consommateurs et à des lectures solides du marché du travail, amène certains à se demander si les réductions de taux auront lieu en 2024", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

"En outre, lorsque les deux grandes préoccupations macroéconomiques sont la résurgence de l'inflation et une future récession, les craintes liées à la première préoccupation ont fait chavirer les marchés."

Les opérateurs ont également réduit les attentes d'assouplissement en Australie. Les marchés sont toujours convaincus que la Reserve Bank of Australia a fini de resserrer sa politique monétaire, mais une seule baisse de taux est désormais attendue cette année.

En ce qui concerne la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, les opérateurs considèrent qu'il existe un risque réel qu'elle augmente à nouveau ses taux en mai avant de les réduire à nouveau en 2024.

Les contrats à terme sur les obligations australiennes à trois ans ont chuté de 12 ticks à 96,13, juste au-dessus d'un niveau de soutien majeur de 96,12. Les contrats à terme sur les obligations à dix ans ont chuté de 11 points à 95,70.

En Nouvelle-Zélande, les données ont montré que les prix alimentaires - qui représentent 19% de l'indice des prix à la consommation - ont augmenté de 0,9% en janvier, après une hausse de 0,4% le mois précédent.

Les taux de swap néo-zélandais à deux ans ont augmenté de 6,5 points de base pour atteindre 5,24%, juste un peu en dessous de son plus haut de 2-1/2 mois de 5,245% atteint lundi. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Jamie Freed)