Les dollars australien et néo-zélandais sont restés vulnérables à de nouvelles pertes mercredi, alors que le discours hawkish de la banque centrale américaine a forcé les traders à tempérer leur optimisme quant à la réduction des taux, tandis que les rendements obligataires à long terme ont bondi à des sommets d'un mois.

Les marchés attendent maintenant la publication des données économiques de la Chine prévues plus tard dans la journée, bien que le premier ministre Li Qiang ait gâché la surprise mardi en révélant que l'économie s'est développée à 5,2% l'année dernière, au-dessus de l'objectif du gouvernement d'environ 5%.

L'Aussie a subi de lourdes pertes à 0,6588 $, après avoir plongé de près de 1,2 % au cours de la nuit pour tester sa moyenne mobile à 200 jours de 0,6582 $, qui s'est avérée être un support pour l'instant. Le prochain niveau de soutien se situe autour de 0,6540 $.

Le dollar kiwi se sentait mal aimé à 0,6141 $, après une chute de 1 % au cours de la nuit pour atteindre 0,6125 $. Il a un support à 61 cents et fait face à une résistance à 0,6180$.

La National Australia Bank a abandonné mercredi son appel à une augmentation des taux de la Reserve Bank of Australia en février. Les quatre grandes banques australiennes s'attendent maintenant à ce que les taux d'intérêt locaux aient atteint leur maximum, en accord avec les prix du marché.

"La RBA devrait alors rester en attente jusqu'en novembre, avant de réduire progressivement les taux de 125 points de base d'ici la fin de 2025, ce qui ramènerait le taux d'escompte à 3,1 % d'ici la fin de 2025", a déclaré Alan Oster, économiste en chef du groupe NAB.

Aux États-Unis, Christopher Waller, gouverneur influent de la Réserve fédérale, a déclaré mardi que la banque centrale devrait procéder "méthodiquement et prudemment" à des baisses de taux et ne pas procéder à des réductions importantes et rapides compte tenu de la vigueur de l'économie.

Les marchés ont réduit la probabilité d'une baisse des taux en mars à 64 %, contre environ 80 % un jour plus tôt, a montré le CME FedTool, et les réductions totales de l'assouplissement prévues pour 2024 ont diminué d'environ 10 points de base pour atteindre environ 150 points de base.

Les opérateurs sont désormais attentifs au discours de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, plus tard dans la journée, après que plusieurs responsables de la BCE ont déjà contesté l'optimisme du marché quant au degré d'assouplissement de la politique monétaire cette année.

Benjamin Schroeder, stratégiste senior en matière de taux chez ING, pense que les marchés sont encore trop optimistes quant à la possibilité d'une baisse des taux de la Fed en mars. "Nous nous attendons à ce qu'il y ait une décote de 65 % pour une absence de baisse en mars en temps voulu", a déclaré M. Schroeder.

Les obligations ont également été vendues, suivant l'exemple de Waller. Les contrats à terme sur les obligations à dix ans impliquent maintenant un rendement de 4,24 %, le niveau le plus élevé depuis la mi-décembre, tandis que les contrats à terme sur les obligations à trois ans ont perdu 5 ticks à 96,23. (Rapport de Stella Qiu ; Rédaction de Jamie Freed)