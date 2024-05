Les dollars australien et néo-zélandais ont cherché à s'enfermer dans une nouvelle fourchette plus élevée vendredi après avoir franchi des obstacles graphiques majeurs cette semaine, tandis que les obligations ont célébré les espoirs ravivés de réduction des taux d'intérêt au pays et à l'étranger.

Cependant, le sentiment a été mis à l'épreuve par un lot mitigé de données économiques chinoises publiées vendredi, la production industrielle d'avril ayant dépassé les attentes, mais les ventes au détail n'ayant pas été à la hauteur.

Les chiffres sur les investissements immobiliers et les prix des logements ont également été baissiers, soulignant le besoin urgent d'un soutien fiscal plus important de la part de Pékin.

L'Aussie a donc légèrement reculé à 0,6670 $, bien qu'il soit toujours en hausse de 1,0 % pour la semaine et au-dessus de la résistance à 0,6650 $. Les prochains obstacles se situent à 0,6715 $ et 0,6735 $, avec un support à 0,6630 $.

Le dollar kiwi s'est également replié à 0,6110 $, mais reste en hausse de 1,5 % sur la semaine, les spéculateurs ayant été pris de court par ce dernier resserrement. Il a également franchi la résistance à 0,6084 $ et vise maintenant 0,6218 $.

"L'anatomie des ruptures de fourchette suivant les ruptures à la hausse des fourchettes de faible volatilité depuis 2000, montre que le gain maximum moyen de l'AUD au cours des 60 jours suivants était de 2,75 cents", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la NAB.

Les deux monnaies ont bénéficié du ralentissement de l'inflation américaine qui a conduit les investisseurs à réduire les chances d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale d'ici septembre.

Encouragés par une baisse du taux de chômage en Australie, les marchés ont également écarté tout risque de hausse des taux nationaux cette année, ce qui représente un changement important par rapport au début du mois, lorsque la probabilité atteignait 40 %.

Aujourd'hui, les contrats à terme indiquent une probabilité de 46 % que la Reserve Bank of Australia (RBA) abaisse ses taux d'ici décembre, et une hausse est entièrement prévue d'ici avril prochain.

"Nous continuons à prévoir trois baisses de taux de 25 points de base de la RBA, en novembre, puis en février et en mai, à la suite des récents développements", a déclaré Andrew Ticehurst, économiste chez Nomura.

"Nous conservons une position longue sur l'obligation d'État australienne à 10 ans par rapport à l'obligation américaine à 10 ans, en visant un mouvement de 20 points de base d'ici la mi-août, avec un niveau de conviction modéré."

Les rendements des obligations australiennes à 10 ans ont baissé de 11 points de base au cours de la semaine pour atteindre 4,221 %, touchant un plus bas d'un mois et les laissant 14 points de base en dessous de leur homologue américain.

Les contrats à terme sur les obligations à trois ans ont augmenté de 11 points sur la semaine pour atteindre 96,150.

La Reserve Bank of New Zealand tient une réunion de politique générale le 22 mai et est considérée comme certaine de maintenir les taux à 5,5 %, la principale question étant de savoir si elle modifiera les perspectives prévues pour les taux jusqu'à l'année prochaine. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Jamie Freed)