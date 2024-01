Les dollars australien et néo-zélandais ont légèrement augmenté vendredi, les investisseurs ayant parié sur des baisses de taux rapides et agressives aux États-Unis et en Europe, ce qui a entraîné une hausse importante des obligations locales.

Les gains ont été limités par les nouvelles des frappes américaines et britanniques sur les bases Houthi dans la région de la Mer Rouge, qui ont atténué le sentiment de risque sur les marchés.

L'Aussie était en hausse de 0,2 % à 0,6698 $, après avoir atteint 0,6647 $ à un moment donné de la nuit, mais fait face à une forte résistance autour de 0,6735 $.

De même, le dollar kiwi est revenu à 0,6240 $ après un creux de 0,6196 $, mais pourrait avoir du mal à briser la résistance à 0,6274 $.

Les deux devises ont reculé après que les chiffres de l'inflation américaine aient été décevants jeudi, mais se sont ensuite redressés, les marchés pariant sur une baisse des taux d'intérêt.

La probabilité implicite d'un assouplissement de la Réserve fédérale dès le mois de mars est passée de 68 % avant les données à 76 %, tandis que les rendements du Trésor à court terme ont chuté de 10 points de base.

Les marchés locaux ont suivi, et les contrats à terme sur les obligations australiennes à trois ans ont grimpé de 8 ticks à 96,370, après avoir été aussi bas que 96,230 à un moment donné.

L'Aussie a également touché brièvement un plus haut d'un mois sur l'euro après que les commentaires pessimistes de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), aient renforcé les attentes d'une réduction des taux dès le mois d'avril.

Les marchés supposent que la Reserve Bank of Australia (RBA) interviendra plus tard, les chances d'une réduction d'un quart de point en juin étant désormais évaluées à 79 %. Les contrats à terme impliquent un assouplissement de 50 points de base pour l'ensemble de l'année 2024, contre 155 points de base pour la Fed.

Les données sur les prix à la consommation australiens pour le mois de novembre de cette semaine ont surpris à la baisse et ont suggéré que l'inflation pour le trimestre de décembre serait inférieure aux prévisions de la RBA.

Andrew Ticehurst, économiste chez Nomura, s'attend maintenant à ce que la mesure de l'inflation moyenne ajustée de base ralentisse fortement à 4,2 % au quatrième trimestre, en baisse par rapport aux 5,2 % du trimestre précédent.

"Ceci est cohérent avec notre opinion selon laquelle la RBA réduira probablement son taux d'escompte plus que le marché ne le prévoit actuellement cette année", a-t-il ajouté.

"Nous prévoyons trois baisses de taux de 25 points de base à partir du mois d'août de cette année (août, septembre et novembre), ce qui ramènerait le taux d'escompte à un niveau à peu près neutre de 3,60 % d'ici la fin de l'année 2024.

Les marchés parient sur le fait que la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) assouplira probablement ses taux en mai, étant donné que le pays pourrait déjà être en récession, et qu'elle les réduira de 90 points de base au cours de l'année. (Reportage de Wayne Cole, édition de Gerry Doyle)