Les dollars australien et néo-zélandais sont restés au ralenti mardi, alors que le billet vert se profile à l'horizon de la publication des données sur l'inflation américaine plus tard dans la semaine, réduisant les gains stimulés par les espoirs d'un plan de sauvetage du marché de la part de Pékin.

L'Aussie oscillait à 0,6575 $, après avoir effacé la plupart de ses gains de la nuit et être tombé en dessous de la moyenne mobile de 200 jours de 0,6579 $ dans un signal baissier pour la monnaie.

Il a atteint un sommet de 0,6612 $ après que Bloomberg ait rapporté que Pékin cherchait à mobiliser environ 2 trillions de yuans (278 milliards de dollars) pour stabiliser les marchés boursiers en chute libre du pays.

Le kiwi changeait de mains à 0,6096 $, après avoir gagné 0,4 % au cours de la nuit jusqu'à 0,6116 $. La moyenne mobile de 200 jours de 0,6088 $ est restée un soutien pour l'instant.

En ce début d'année, le dollar américain a bien résisté, les opérateurs repoussant la date prévue pour les premières baisses de taux de la Réserve fédérale. L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau en six semaines au cours de la nuit et est en hausse de 2,1 % par rapport à ses principaux homologues, aidé par une nouvelle hausse des rendements avant les données sur le PIB et l'inflation aux États-Unis.

Le rapport sur l'inflation du quatrième trimestre de la Nouvelle-Zélande, publié mercredi, n'a pas réservé de surprises. L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,5% par rapport au trimestre de septembre, conformément aux attentes, tandis que le taux annuel a ralenti à 4,7%, le plus bas depuis le milieu de l'année 2021.

"L'inflation s'est révélée tout à fait conforme à nos attentes [...] Mais au fond de nous, nous espérions une surprise à la baisse", a déclaré Jarrod Kerr, économiste en chef chez Kiwibank.

"L'inflation est bien inférieure aux prévisions de la RBNZ. Mais nous sommes encore loin du pivotement de notre banque centrale".

Le taux de swap à deux ans a augmenté de 7 points de base pour atteindre 4,7980%, le taux le plus élevé depuis deux semaines.

En Australie, le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré qu'il consulterait les législateurs pour modifier les réductions d'impôts proposées pour les hauts revenus, rompant potentiellement une promesse électorale dans une décision susceptible de rencontrer une forte résistance de la part de l'opposition.

L'Australian Financial Review a rapporté que les modifications seraient neutres pour le budget et l'inflation. (Reportage de Stella Qiu ; édition de Lincoln Fest.)