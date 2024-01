L'économie américaine devrait éviter une récession au cours de l'année à venir, selon une majorité de plus en plus large d'économistes interrogés par la National Association of Business Economics (NABE).

Quelque 91 % des personnes interrogées dans le cadre de la dernière enquête de la NABE, publiée lundi, ont attribué une probabilité de 50 % ou moins à l'entrée des États-Unis en récession au cours des 12 prochains mois.

Ce chiffre est en hausse par rapport à l'enquête d'octobre (79 %) et est très éloigné de la situation qui prévalait il y a un an, lorsqu'une majorité d'économistes s'attendait à une récession alors que la Réserve fédérale relevait les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation élevée.

L'optimisme croissant qui ressort de l'enquête est conforme à la plupart des données économiques les plus récentes, y compris une mesure du moral des consommateurs qui a atteint la semaine dernière son niveau le plus élevé depuis deux ans et demi. En outre, l'inflation a baissé plus rapidement que prévu et le marché du travail se refroidit mais ne s'effondre pas.

Les décideurs de la Fed, qui ont maintenu le taux directeur dans sa fourchette actuelle de 5,25 % à 5,5 % depuis juillet, ont indiqué qu'ils réduiraient probablement les taux cette année tant que l'inflation continuerait à baisser.

Les économistes interrogés par la NABE s'attendent à ce que les ventes et les marges bénéficiaires des entreprises augmentent cette année, et affirment que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre s'atténuent, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour les perspectives d'inflation.

Quelque 63 % des personnes interrogées dans le cadre de la dernière enquête ont déclaré qu'il n'y avait pas de pénurie de matières premières, contre 46 % il y a trois mois, et un peu plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu'il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre, contre 38 % lors de l'enquête précédente. Ces deux résultats sont parmi les meilleurs depuis le début de la pandémie, selon la NABE.

La hausse des taux d'intérêt, l'instabilité géopolitique accrue et l'augmentation des coûts sont les principaux risques qui pèsent sur le tableau d'une conjoncture globalement saine pour la nouvelle année, selon l'enquête menée auprès de 57 membres de la NABE entre le 28 décembre et le 9 janvier.

Dans le même temps, les économistes ont cité des taux d'intérêt plus bas, ainsi que des coûts plus faibles et une meilleure disponibilité de la main-d'œuvre, comme présentant les plus grands risques à la hausse pour les perspectives.