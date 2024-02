Le moral des petites entreprises américaines est tombé en janvier à son plus bas niveau depuis mai 2023, selon un rapport publié mardi, alors que les coûts de main-d'œuvre et le ralentissement des ventes pèsent sur les résultats.

L'indice mensuel de la National Federation of Independent Business a baissé de 2 points, la plus forte baisse depuis décembre 2022, passant de 91,9 en décembre à 89,9 en janvier. Cette baisse fait suite à la première augmentation de l'indice en cinq mois en décembre, et le maintient en dessous de sa moyenne de 98 sur 50 ans pour le 25e mois consécutif.

La qualité de la main-d'œuvre et l'inflation ont été les deux principales préoccupations des chefs d'entreprise en janvier. L'augmentation des coûts s'accompagne d'un resserrement des conditions de vente, la part des propriétaires déclarant une croissance de leurs bénéfices passant d'une valeur nette négative de 25 % en décembre à une valeur nette négative de 30 %, selon le rapport.

"Les propriétaires de petites entreprises continuent de procéder à des ajustements appropriés en réponse aux défis économiques auxquels ils sont confrontés", a déclaré l'économiste en chef de la NFIB, Bill Dunkelberg. "En janvier, l'optimisme des propriétaires de petites entreprises a chuté, l'inflation restant un obstacle majeur pour Main Street.

Néanmoins, la part des propriétaires citant l'inflation comme leur principale préoccupation a baissé de 3 points pour atteindre 20 %, selon le rapport. Les inquiétudes concernant les taux d'intérêt et le resserrement des conditions de crédit pour les emprunteurs des petites entreprises ont suivi la campagne de hausse des taux de la Réserve fédérale, lancée en 2022 dans le but de freiner l'inflation. La Fed a toutefois indiqué que les hausses de taux étaient terminées et qu'elle devrait être en mesure d'abaisser les taux dans le courant de l'année.

Sur une base semestrielle, la proportion de propriétaires s'attendant à une amélioration de la conjoncture a chuté de 2 points pour atteindre un taux négatif de 38 %. La part des propriétaires qui s'attendent à une augmentation des ventes réelles a chuté de 12 points pour atteindre un taux négatif de 16 % en janvier.