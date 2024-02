Les actions américaines ont légèrement baissé mercredi, à la veille de la publication d'un chiffre clé sur l'inflation qui pourrait influencer fortement les attentes concernant le calendrier de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, devrait montrer que les prix ont augmenté de 0,3 % sur une base mensuelle en janvier.

Les actions ont eu du mal à conserver leur élan à la hausse au cours des derniers jours précédant les données, après un long rallye qui a atteint son apogée la semaine dernière, alimenté par l'enthousiasme autour du potentiel de l'intelligence artificielle (IA) après la publication des résultats trimestriels de Nvidia.

Les signes d'une inflation persistante dans les données récentes sur les prix à la consommation et à la production, la résistance de l'économie américaine et les commentaires de certains responsables de la Fed ont incité le marché à

à revoir à la baisse les attentes

de la Fed à juin, contre mars.

"Maintenant que ces catalyseurs de bénéfices sont derrière nous dans le rétroviseur, il pourrait y avoir un certain ralentissement car le marché doit maintenant se familiariser avec la trajectoire de l'inflation et la réaction de la Réserve fédérale, qu'il s'agisse de rhétorique ou d'une politique plus élevée pour plus longtemps", a déclaré Keith Buchanan, gestionnaire de portefeuille senior chez GLOBALT Investments à Atlanta.

"Tout signe de résurgence de l'inflation dans les poches, ou dans l'ensemble, sera certainement pris très au sérieux par les marchés".

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 99,67 points, soit 0,26%, à 38 872,74, le S&P 500 a perdu 8,50 points, soit 0,17%, à 5 069,64 et le Nasdaq Composite a perdu 75,97 points, soit 0,47%, à 15 959,33.

Les données de mercredi ont confirmé que l'économie américaine a progressé à un rythme soutenu au quatrième trimestre grâce à de fortes dépenses de consommation, mais il semble qu'elle ait perdu un peu de vitesse au début de l'année 2024.

Outre les données PCE, les rapports sur les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et l'activité manufacturière sont attendus cette semaine et permettront également d'évaluer la force de l'économie et la trajectoire des taux d'intérêt.

La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a déclaré mercredi que la Fed devrait "prendre le temps" d'évaluer les données avant de modifier sa politique afin de s'assurer qu'elle respecte les deux mandats de la banque centrale, à savoir l'emploi maximum et la stabilité des prix.

En outre, le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré que même s'il y a

encore du chemin à parcourir

d'atteindre l'objectif d'inflation de 2 % fixé par la Fed, la porte est ouverte à des réductions de taux cette année, en fonction de l'évolution des données.

UnitedHealth a chuté de 4,93 %, devenant le plus grand frein au Dow Jones et le deuxième plus grand au S&P 500 après qu'un rapport ait indiqué mardi que le ministère américain de la Justice avait lancé une enquête antitrust sur le conglomérat de soins de santé.

Le fournisseur d'équipements de semi-conducteurs Applied Materials a perdu 2,74 % à la suite d'une citation à comparaître de la Securities and Exchange Commission en février.

Beyond Meat a bondi de 39,89 %, le fabricant de viande d'origine végétale ayant misé sur des hausses de prix et de fortes réductions de coûts pour redresser ses marges malmenées, ce qui a déclenché un resserrement de ses actions fortement court-circuitées.

La principale société de crypto-monnaie Coinbase Global a augmenté de 2,03 % et son homologue Marathon Digital a grimpé de 2,54 % alors que le bitcoin a dépassé les 61 000 dollars.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,03 contre 1 sur le NYSE, tandis que sur le Nasdaq, les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport d'environ 1,52 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 63 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 166 nouveaux sommets et 79 nouveaux creux.