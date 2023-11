La peur et la cupidité règnent à nouveau sur les marchés des titres à revenu fixe, les opérateurs pariant sur le fait que la Réserve fédérale a fini d'augmenter les taux d'intérêt, mais n'étant pas tout à fait sûrs que cela n'aura pas pour effet de briser l'économie américaine. Le marché des entreprises mal notées en est un bon exemple.

Ces derniers jours, alors qu'il semblait que le cycle de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale avait atteint son point culminant, les investisseurs se sont montrés plus enclins à replonger dans les obligations de mauvaise qualité.

Mais ils ne s'intéressent qu'aux titres les plus sûrs de la catégorie "junk", à savoir les obligations notées BB et B. Les titres les plus risqués, notés CCC ou moins, sont toujours boudés.

"Il y a un bras de fer entre ceux qui pensent que la Fed prépare un atterrissage en douceur et ceux qui craignent toujours qu'une récession ne résulte d'un resserrement aussi agressif, a déclaré Edward Marrinan, stratège crédit chez SMBC Nikko Securities Americas.

Les investisseurs sont toujours réticents à acheter des crédits plus risqués alors que ces entreprises pourraient être confrontées à des coûts plus élevés et à des conditions économiques moins favorables, a déclaré M. Marrinan.

PRIX EN BAISSE

La semaine dernière, alors que les bons du Trésor ont inversé une tendance à la baisse qui durait depuis des semaines, les fonds investissant dans cette classe d'actifs ont enregistré des entrées de 2,89 milliards de dollars depuis le début de la semaine, contre des sorties de 953 millions de dollars la semaine précédente, d'après les données de JPMorgan.

Les spreads des obligations de pacotille, le taux d'intérêt supplémentaire exigé par les investisseurs par rapport aux obligations du Trésor, se sont fortement resserrés.

Les écarts des obligations notées BB et B, soit les échelons supérieurs des obligations de pacotille, se sont resserrés de 47 à 52 points de base la semaine dernière, selon les données d'Informa Global Markets. En revanche, les obligations les plus risquées, notées CCC, n'ont perdu que 24 points de base.

Quatre émetteurs d'obligations à haut risque - Bombardier, Venture Global LNG, Smyrna Ready Mix Concrete et InfraBuild Australia - ont annoncé des offres d'obligations lundi. La plupart des obligations étaient assorties de garanties ou de sûretés et toutes avaient des notations comprises entre B et BB, reflétant une base d'investisseurs qui n'était pas totalement encline à prendre des risques, a déclaré Peter Knapp, analyste de crédit chez Informa Global Markets.

Les émetteurs moins bien notés ont effectivement été exclus du marché, a déclaré Winnie Cisar, responsable mondial de la stratégie chez CreditSights.

Nous n'avons pas vu de transactions obligataires CCC depuis un certain temps et même la réceptivité aux entreprises notées B peut être irrégulière en fonction du secteur et de l'histoire du crédit, a déclaré Cisar.

FINANCEMENT CRÉATIF

Depuis le début de l'année, les émetteurs d'obligations de pacotille notés B et BB ont levé 134 milliards de dollars sur les marchés obligataires, contre 77 milliards de dollars au cours de la même période en 2022, tandis que les émetteurs notés CCC n'ont pu lever que 2,37 milliards de dollars cette année, contre 12,21 milliards de dollars l'année dernière, selon les données d'Informa Global Markets.

L'accès irrégulier aux marchés obligataires n'est pas de bon augure pour les entreprises mal notées. Selon Morgan Stanley, quelque 480 milliards de dollars d'obligations et de prêts de mauvaise qualité arriveront à échéance d'ici à 2025.

Les deux tiers de ces échéances ont été notés dans les catégories B et BB, qui peuvent être en mesure d'absorber des coûts de financement plus élevés. Toutefois, quelque 55 émetteurs dont la dette arrive à échéance avant 2025 sont soit déjà en difficulté, soit confrontés à des conditions de refinancement extrêmement difficiles, selon le rapport de la banque.

Cette cohorte d'emprunteurs a un total de 155 milliards de dollars de dette éligible à l'indice high yield.

Moody's a déclaré que ces échéances de dette contribuaient déjà à l'augmentation des taux de défaillance et s'attend à ce que le taux culmine à 5,6 % en janvier 2024 avant de redescendre à 4,6 % d'ici août 2024.

Manuel Hayes, gestionnaire de portefeuille senior chez Insight Investment, gestionnaire d'actifs basé à Londres, a déclaré qu'une grande partie du risque de défaillance était déjà intégrée au marché, "les pertes attendues sur toute augmentation raisonnable des montants de défaillance étant gérables et moins importantes que dans les régimes de défaillance précédents".

Ceux qui n'ont pas accès au marché de la dette se tournent vers des prêteurs privés qui se sont montrés intéressés par l'absorption d'une partie des refinancements.

Et certains utilisent des techniques de financement créatives, y compris des transactions de gestion du passif qui les font paraître plus solvables, pour lever de nouveaux fonds, ont déclaré les stratèges de Barclays dans une note récente.

Dans ces opérations, appelées "double dip", la dette est émise par une filiale, avec des garanties de la société mère et d'autres filiales. La filiale accorde ensuite un prêt à la société mère, qui devient alors la garantie de la nouvelle dette.

Il s'agit probablement d'une mauvaise nouvelle pour certains investisseurs dans les obligations de ces sociétés.

"Les perspectives de recouvrement des obligations garanties et non garanties à plus long terme peuvent diminuer si les solutions créatives entraînent la perte d'accès aux garanties pour les détenteurs existants", écrivent les stratèges. (Reportage de Shankar Ramakrishnan ; Rédaction de Paritosh Bansal et Andrea Ricci)