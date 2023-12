Le changement de cap de la Réserve fédérale a permis aux actions américaines d'atteindre des niveaux record, même si certains investisseurs craignent que le marché n'évolue trop rapidement compte tenu des perspectives incertaines de l'économie et des bénéfices des entreprises.

La Fed a maintenu ses taux d'intérêt inchangés mercredi et a indiqué dans ses nouvelles projections économiques que le resserrement historique de la politique monétaire américaine opéré au cours des deux dernières années touche à sa fin et que des coûts d'emprunt plus faibles sont à prévoir pour 2024.

Le message était plus pessimiste que ce à quoi s'attendaient de nombreux investisseurs. La baisse des rendements du Trésor a permis à l'indice S&P 500 de gagner près de 1,4 % mercredi, ce qui représente la plus forte hausse de l'indice un jour où la Fed a publié sa déclaration de politique monétaire depuis juillet 2022. Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans, qui évolue à l'inverse des prix des obligations, est tombé à environ 3,99 % en fin de journée mercredi, son niveau le plus bas depuis quatre mois...

"La Fed a fini d'augmenter les taux et le marché ne pourrait pas être plus ravi d'avoir une plus grande conviction à ce sujet", a déclaré Matthew Miskin, co-responsable de la stratégie d'investissement chez John Hancock Investment Management.

Le point de vue de la Fed est désormais plus proche de celui des investisseurs, même si les marchés restent beaucoup plus pessimistes.

Dix-sept des 19 responsables de la Fed prévoient que le taux directeur sera plus bas à la fin de 2024 qu'il ne l'est actuellement, la projection médiane indiquant une baisse à 4,6 % par rapport à la fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 %. Ce chiffre est à comparer au taux de 3,847 % reflété dans les contrats à terme sur le taux directeur de la Fed, selon les données de LSEG.

Peu d'événements macroéconomiques majeurs étant attendus pour le reste du mois de décembre, l'indice S&P 500 pourrait avoir l'élan nécessaire pour terminer l'année en égalant ou en dépassant le sommet de clôture qu'il avait atteint en janvier 2022. L'indice se situe actuellement à moins de 2 % de ce record de 4 796,56. L'indice Dow Jones Industrial Average a clôturé mercredi à un niveau record, le premier depuis janvier 2022, tout comme les actions d'Apple Inc, l'entreprise la plus précieuse au monde.

Les facteurs saisonniers pourraient donner un coup de pouce : Le mois de décembre a été le troisième meilleur mois pour le S&P 500 depuis 1950, la seconde moitié du mois étant généralement plus forte que la première, selon les données de LPL Financial.

Le soutien pourrait également provenir de l'abandon de leurs positions par des investisseurs anciennement baissiers. Les données de BofA Global Research ont montré que les fonds à effet de levier ne sont pas haussiers et continuent de lutter contre les hausses des actions après avoir augmenté leur position nette courte face au rebond du S&P 500 au quatrième trimestre, a déclaré la banque dans un rapport récent.

Il devient difficile pour les baissiers d'avoir quelque chose à montrer du doigt, a déclaré Jack Janasiewicz, gestionnaire de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions, qui a récemment augmenté son exposition aux actions pour profiter des tendances saisonnières.

Toutefois, de nombreux investisseurs se demandent dans quelle mesure l'optimisme des autorités fédérales a déjà été intégré au cours d'un rallye qui a vu le S&P 500 augmenter de plus de 22 % cette année. L'année prochaine, l'économie devra faire preuve de doigté pour satisfaire à la règle Boucles d'or d'un ralentissement de l'inflation couplé à une croissance encore solide.

Au début de l'année, le marché était moins cher... le sentiment était baissier. Maintenant que vous abordez l'année prochaine, le consensus est un atterrissage en douceur, le multiple est beaucoup plus élevé, les estimations de bénéfices sont plus élevées, et je pense que cela va rendre l'environnement de marché plus difficile, a déclaré Miskin, dont la société est légèrement sous-pondérée en actions par rapport aux obligations, ce qui reflète un positionnement quelque peu défensif.

Le S&P 500 se négociait récemment à 19,1 fois les estimations de bénéfices à venir, contre une moyenne à long terme de 15,6 fois, selon LSEG Datastream. Les bénéfices des entreprises du S&P 500 devraient augmenter de 11,4 % en 2024, après une hausse de 2,6 % en 2023, selon les données de LSEG.

Mike Sanders, responsable des titres à revenu fixe chez Madison Investments, a déclaré que le marché est beaucoup plus agressif en matière de réductions que ce que la Fed a laissé entendre dans une déclaration très optimiste.

L'objectif principal des six prochains mois sera de déterminer si l'inflation peut continuer à baisser alors que le marché de l'emploi reste stable, a déclaré M. Sanders, qui est optimiste sur les bons du Trésor à cinq ans. Nous devons être certains que l'atterrissage en douceur n'est pas seulement un prélude à un atterrissage brutal, a-t-il ajouté.

Carol Schleif, responsable des investissements chez BMO Family Office, surveillera la santé des consommateurs à la fin de la période des fêtes de fin d'année, et notamment leur capacité à absorber les factures de cartes de crédit plus élevées lorsqu'elles arriveront en janvier, après la période de vente des fêtes de fin d'année.

Jason Pride, responsable de la stratégie d'investissement et de la recherche chez Glenmede, a déclaré que les dernières projections économiques du gouvernement fédéral semblent prévoir un atterrissage en douceur.

"Cependant, il n'y a jamais eu de cas où les taux sont restés aussi élevés aussi longtemps sans causer de dommages collatéraux à l'économie", a déclaré M. Pride.