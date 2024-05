Les investisseurs mondiaux se tournent vers les actifs européens et les marchés émergents pour se protéger des nouvelles turbulences qui secouent les actions et les obligations américaines, alors que la persistance de l'inflation entraîne une révision des paris sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le mois d'avril a été une véritable douche froide à Wall Street, l'indice S&P 500 et les bons du Trésor américain affichant leur plus forte perte mensuelle depuis le mois de septembre.

Les gestionnaires de fonds cherchent désormais à limiter les pertes si la tendance ne s'inverse pas.

Cela pourrait impliquer la restructuration des portefeuilles qui ont été soutenus pendant des années par des actions américaines richement valorisées, a déclaré Sonja Laud, directrice des investissements chez Legal & General Investment Management, qui gère environ 1,5 trillion de dollars.

"La diversification sera beaucoup plus importante à l'avenir", a-t-elle déclaré, ajoutant que LGIM ne s'attendait pas à des rendements supérieurs des actions mondiales, mais qu'il préférait désormais les actions européennes aux actions américaines.

Amélie Derambure, gestionnaire senior multi-actifs chez Amundi, le plus grand gestionnaire d'actifs européen, a déclaré qu'elle s'attendait toujours à des gains à long terme sur les actions américaines, mais qu'elle avait acheté des options de vente pour se protéger d'une chute de 10 %. Elle a également transféré une partie des liquidités des bons du Trésor vers les obligations de la zone euro.

Le S&P 500 a chuté de 4,2 % en avril.

ENTREZ DANS L'EUROPE

Selon les calculs de Pictet Asset Management, les actions américaines ont généré environ 80 % de la performance de l'indice MSCI World depuis 2020, en dollars.

Le groupe des "Magnificent Seven", composé de valeurs technologiques dopées par l'essor de l'intelligence artificielle, a contribué à plus de 60 % du rendement total de l'indice S&P l'année dernière.

Toutefois, alors que l'inflation stagnante fait naître l'espoir que la Fed maintiendra les coûts d'emprunt américains à leur plus haut niveau depuis 23 ans (5,25 %-5,5 %), voire qu'elle les augmentera à nouveau, le coût des paris sur les gains à long terme des investissements considérables des grandes entreprises technologiques dans l'intelligence artificielle par rapport à la détention de liquidités est en hausse.

La chute brutale des actions de Meta, propriétaire de Facebook, en avril, a mis en évidence les risques qu'il y a à espérer des bénéfices spectaculaires dans un environnement où les taux restent élevés. Jusqu'à récemment, les marchés s'attendaient à ce que la Fed commence à réduire ses taux en juin.

L'indice S&P reste très valorisé, avec un multiple cours/bénéfice supérieur de près de 7 points de pourcentage à celui du Stoxx 600 européen, selon les données du LSEG.

Selon les investisseurs, le Stoxx est attrayant parce qu'il est composé d'entreprises dans des secteurs dits de valeur, tels que la banque et l'énergie, qui bénéficient d'une croissance mondiale régulière et qui ont tendance à ne pas souffrir de la hausse des coûts d'emprunt.

"Nous augmentons notre exposition à l'Europe", a déclaré Luca Paolini, stratégiste en chef chez Pictet Asset Management. "Les perspectives macroéconomiques générales sont favorables à un marché de valeur cyclique bon marché.

Le gestionnaire de fonds européen Carmignac a réduit certaines positions technologiques américaines en avril et cherche des opportunités plus proches de chez lui, a déclaré Frédéric Leroux, responsable des actifs croisés du groupe.

"La diversification vers l'Europe a aujourd'hui beaucoup de sens", a-t-il déclaré. "Chaque fois que vous aurez une nouvelle vague d'inflation (américaine), vous verrez une surperformance importante pour l'Europe.

La modération de l'inflation dans la zone euro signifie que la Banque centrale européenne devrait commencer à réduire ses taux d'intérêt le 6 juin.

Ross Yarrow, directeur général des actions américaines à la banque d'investissement Baird, a déclaré que les investisseurs mondiaux étaient majoritairement négatifs à l'égard des actions américaines pour des raisons d'évaluation.

Mais la croissance supérieure des revenus a également permis à Wall Street de dépasser l'Europe au cours de 12 des 16 dernières années, a-t-il déclaré.

LES OURS DU TRÉSOR

L'indice des obligations du Trésor a chuté d'environ 2 % en avril, son pire mois depuis septembre.

Mme Derambure d'Amundi a déclaré qu'elle s'attendait toujours à des réductions de la part de la Fed, mais qu'elle avait augmenté sa position sur les obligations d'État de la zone euro au cours des dernières semaines afin d'attendre "la fin de l'effondrement des titres à revenu fixe américains".

Les traders s'attendent à 35 points de base de réduction des taux américains cette année, mais à 65 points de base dans la zone euro, où l'inflation s'est rapprochée de l'objectif de 2 % de la BCE.

Selon les stratèges de Barclays, les bons du Trésor pourraient ne pas se redresser, même lorsque la Fed réduira ses taux, en raison de l'importance et de l'augmentation de la dette publique américaine.

Les obligations des marchés émergents trouvent cependant preneurs, les investisseurs espérant une croissance économique robuste dans des pays comme l'Inde, l'Indonésie et le Viêt Nam.

Mme Laud de LGIM a ajouté qu'elle était positive à l'égard des obligations indiennes, qui ont été achetées par des investisseurs étrangers en prévision de leur inclusion dans un indice de dette majeur plus tard cette année et de l'essor de l'économie.

"En ce qui concerne les titres à revenu fixe, nous voyons les meilleures opportunités du point de vue du risque dans la dette des marchés émergents libellée en dollars", a déclaré Nathan Thooft, directeur des investissements pour les solutions multi-actifs de Manuvie.

TANGLE

Il pourrait être difficile de diversifier les actifs américains.

Le Stoxx a tendance à suivre le S&P, avec une corrélation de 88 % entre les deux marchés depuis 1986, selon les calculs de Yarrow de Baird.

Les bons du Trésor influencent aussi fortement les autres marchés de la dette, une hausse de 1 point de pourcentage des rendements américains à 10 ans entraînant généralement une hausse de 56 points de base des rendements mondiaux, selon une étude de Barclays.

"Il est toujours très difficile de dire, OK, je veux être plus léger sur les États-Unis et investir davantage dans d'autres parties du monde", a déclaré M. Leroux de Carmignac.

"Mais même avec les corrélations, il y a des moments où vous pouvez trouver une surperformance ailleurs.