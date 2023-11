(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont clôturé en hausse mercredi, avec une paire de lectures d'inflation plus cool de part et d'autre de l'Atlantique remontant les esprits et entraînant des gains largement répandus dans les actions.

L'indice FTSE 100 a gagné 46,44 points, soit 0,6%, à 7 486,91. Le FTSE 250 a clôturé en hausse de 140,35 points, soit 0,8 %, à 18 676,48 points, et l'AIM All-Share a ajouté 5,85 points, soit 0,8 %, à 715,57 points.

Le Cboe UK 100 a progressé de 0,4 % à 746,38, le Cboe UK 250 de 0,6 % à 16 152,06, et le Cboe Small Companies de 0,8 % à 13 293,88.

En Europe, le CAC 40 à Paris a augmenté de 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a progressé de 0,9 %.

L'inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni s'est considérablement ralentie le mois dernier, dépassant les prévisions de la Banque d'Angleterre et scellant une victoire pour le Premier ministre Rishi Sunak dans son objectif de réduire l'inflation de moitié d'ici la fin de l'année.

L'Office des statistiques nationales a déclaré que les prix à la consommation au Royaume-Uni ont augmenté de 4,6 % par an en octobre, ce qui représente un net ralentissement par rapport au rythme de 6,7 % enregistré en septembre.

Ces données ont contribué à renforcer l'attente du marché selon laquelle les taux d'intérêt britanniques ont atteint leur maximum.

Joshua Mahony, analyste chez Scope Markets, a commenté : "Si l'on regarde sous le capot, l'inflation d'octobre devait toujours connaître un effondrement considérable puisque le chiffre de 2 % d'octobre 2022 disparaît du calcul annuel. En tant que telle, l'annonce d'aujourd'hui est susceptible d'être aussi bonne que possible en termes de baisse sur un mois, la désinflation étant susceptible d'être très progressive jusqu'à ce qu'elle commence à prendre de l'ampleur à partir de février. Néanmoins, la journée d'aujourd'hui montre au monde pourquoi beaucoup sont convaincus que la Banque d'Angleterre réduira ses taux d'intérêt au second semestre 2024, l'IPC global semblant en passe de repasser en dessous de l'objectif d'ici le mois de mai".

Les chiffres britanniques ont été publiés alors que les investisseurs continuent de se réjouir du ralentissement de l'inflation aux États-Unis, ce qui a atténué les attentes de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt mardi.

Selon le Bureau of Labor Statistics, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,2 % en octobre par rapport à l'année précédente, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 3,7 % enregistrée en septembre. Le taux d'inflation était attendu à 3,3% seulement, selon le consensus du marché cité par FXStreet.

Jonathan Boyar, analyste chez Boyar Asset Management, a commenté : "Il est clair (au moins dans un premier temps) que les investisseurs semblent apprécier le rapport, car il contribue à l'idée que la Fed a fini d'augmenter ses taux d'intérêt. Le rapport donne du crédit à l'argument selon lequel l'inflation commence à être maîtrisée. Toutefois, les investisseurs ne doivent pas oublier qu'il y a eu un certain nombre de faux départs.

"Il convient de noter que l'un des indicateurs retardés de l'inflation est la manière dont le logement est calculé, et que l'affaiblissement du logement donnera plus de crédit à l'idée que les taux pourraient avoir atteint leur maximum. Il y a de fortes chances que l'expression "plus haut pendant plus longtemps" ne soit pas à la mode en 2024. Cela serait positif pour les actions, en particulier pour les petites capitalisations. Il faut espérer que la Fed a appris de ses erreurs en étant trop laxiste dans le maintien des taux pendant une période trop longue et qu'elle ne fera pas la même erreur deux fois en refusant d'abaisser les taux, car cela rendrait plus probable une récession douloureuse".

Mercredi, la croissance annuelle des prix à la production aux États-Unis a été plus faible que prévu, renforçant la thèse de la désinflation, tandis que des chiffres séparés ont montré que les ventes au détail étaient meilleures que prévu.

Selon le Bureau du recensement, les ventes au détail américaines ont baissé de 0,1 % en octobre par rapport à septembre. C'est mieux que la baisse de 0,3 % qui était prévue, selon le consensus cité par FXStreet.

Chris Beauchamp, analyste chez IG, a commenté : "Dans l'ensemble, le ciel s'est considérablement éclairci pour les marchés, et les espoirs d'un atterrissage en douceur et d'une amélioration des bénéfices ont ramené les flux vers les actions."

Les données de mercredi ont allégé la pression sur le dollar.

La livre sterling était cotée à 1,2448 USD mercredi en fin d'après-midi à Londres, en baisse par rapport à 1,2475 USD à la clôture des marchés boursiers européens mardi. L'euro s'échangeait à 1,0864 USD, en hausse par rapport à 1,0855 USD. Face au yen, le dollar était coté à 150,91 yens, en hausse par rapport à 150,85 yens.

L'or, dont la relation avec le billet vert est inversée, a cédé du terrain après la publication de l'indice américain des prix à la consommation mardi. Le métal précieux était coté à 1 962,09 USD l'once au moment de la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi, légèrement en dessous des 1 964,57 USD achetés mardi.

Les actions à New York étaient en hausse à l'heure de la cloche de fermeture à Londres. Le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,4%, le S&P 500 a gagné 0,5%, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 0,6%.

Les actions sensibles aux taux d'intérêt à Londres ont continué à augmenter, encourageant les données sur l'inflation des consommateurs des deux côtés de l'étang.

Le constructeur de maisons Crest Nicholson a augmenté de 0,7 %, tandis que l'investisseur immobilier British Land a progressé de 1,1 %.

Les valeurs bancaires ont également progressé. Bien que les taux d'intérêt élevés aient augmenté les marges des prêteurs, cela s'est fait au détriment de la confiance des consommateurs, alors que la pression sur l'économie britannique s'accentuait.

L'amélioration des perspectives économiques a permis aux actions de NatWest et de Lloyds de progresser de 1,8 % et de 2,0 %.

Le pétrole Brent s'échangeait à 81,59 USD le baril mercredi en fin de journée, contre 83,42 USD mardi.

Les ventes au détail chinoises ont augmenté plus que prévu, stimulées par un congé prolongé au début du mois. Les ventes au détail ont augmenté de 7,6 % en octobre, selon le Bureau national des statistiques, contre 5,5 % en septembre et la plus forte croissance depuis mai. Ce chiffre est supérieur au consensus du marché de 7,0 %, tel que cité par FXStreet.

Pendant ce temps, la croissance de la production industrielle en octobre a progressé à 4,6%, dépassant les prévisions qu'elle resterait inchangée par rapport aux 4,5% de septembre.

"Les données de la Chine ont été peu inspirantes, et plus de stimulus est dans le pipeline", a commenté Marc Chandler, analyste de Bannockburn Global Forex.

"La Chine a annoncé une série de nouvelles mesures fiscales, et un soutien supplémentaire au marché immobilier est envisagé. Le FMI prévoit une croissance de l'économie chinoise de 4,2 % l'année prochaine, ce qui semble un peu faible".

Les sociétés minières cotées à Londres ont néanmoins progressé, BHP augmentant de 0,7 % et Rio Tinto de 0,4 %.

Experian a fait un bond de 7,5 % grâce à ses résultats semestriels impressionnants, ce qui a atténué la pression exercée sur les actions de la société de vérification du crédit à la consommation, qui a souffert des résultats décevants de ses homologues cotés aux États-Unis.

Pour le semestre qui s'est achevé le 30 septembre, le bénéfice avant impôt a augmenté de 48 % pour atteindre 763 millions USD, contre 517 millions USD un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 5,2 % pour atteindre 3,42 milliards USD, contre 3,25 milliards USD l'année précédente, en raison d'une "bonne" croissance organique du chiffre d'affaires dans toutes les régions, avec une augmentation de 4 % en Amérique du Nord, de 11 % en Amérique latine, de 1 % au Royaume-Uni et en Irlande et de 8 % en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique.

Ailleurs à Londres, Fuller, Smith & Turner a augmenté de 12 % après avoir salué les "progrès importants" réalisés au cours du premier semestre, augmenté son dividende et annoncé un nouveau rachat d'actions.

La chaîne britannique de pubs et d'hôtels basée à Londres a déclaré qu'au cours des six mois se terminant le 30 septembre, le bénéfice avant impôts a bondi de 39 % pour atteindre 14,9 millions de livres sterling, contre 10,7 millions de livres sterling l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 12 %, passant de 168,9 millions de livres sterling à 188,8 millions de livres sterling.

La société a augmenté son dividende intérimaire par action de 42 %, passant de 4,68 pence à 6,63 pence. Elle a également annoncé son intention de racheter un million d'actions "A" supplémentaires, après avoir déjà racheté un million d'actions au prix moyen de 580 pence.

Le calendrier économique de jeudi comprend les données commerciales japonaises dans la nuit, avant la dernière lecture des demandes d'allocations chômage américaines et un rapport sur la production industrielle de la plus grande économie du monde à 1330 GMT et 1415 GMT.

Le calendrier des entreprises britanniques comprend les résultats semestriels du détaillant de luxe Burberry et de la société de pub Young & Co's, ainsi que les déclarations commerciales de l'assureur Aviva et de la société aérospatiale Melrose Industries.

A New York, l'attention se portera à nouveau sur le consommateur américain, Walmart publiant ses résultats du troisième trimestre.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

