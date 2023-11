Les magnats australiens de l'industrie minière qui ont fait échouer les récentes transactions internationales sur le lithium ont poussé les banquiers à essayer de nouvelles mesures pour repousser les interlopes qui ne veulent pas payer le prix fort pour leur cible.

Les vastes gisements de lithium de l'Australie, nécessaires aux batteries des véhicules électriques et à la transition énergétique, suscitent l'intérêt des fabricants mondiaux de produits chimiques, mais les magnats locaux de l'exploitation minière, Gina Rinehart, la personne la plus riche du pays, et Chris Ellison, ont déjà fait échouer deux transactions et menacent d'en conclure une autre.

Si Hancock Prospecting, propriété de Rinehart, et Mineral Resources, propriété d'Ellison, se sont abstenues de racheter la totalité des entreprises du secteur local du lithium, leurs efforts tactiques pour empêcher les entreprises étrangères de le faire leur donnent le temps de s'implanter plus solidement dans l'industrie émergente.

Hancock a perturbé un projet d'accord de 4,3 milliards de dollars entre l'entreprise australienne Liontown Resources et le principal fabricant de lithium Albemarle en achetant une participation de 19,9 % dans le développeur de lithium, ce qui est suffisant pour bloquer l'offre d'Albemarle en vertu de la législation australienne.

Hancock et Mineral Resources menacent de faire de même avec l'accord entre Azure Minerals < AZS.AX > et le chilien SQM, deuxième fabricant mondial de produits chimiques à base de lithium, après que les sociétés ont accumulé des parts de 18,9 % et 13,6 %, respectivement.

En prenant ces participations, Hancock a souligné son expertise en matière de construction de projets miniers, tandis que Mineral Resources a déclaré vouloir participer à des projets qui soutiendront sa croissance pendant des décennies. Aucune des deux sociétés n'a fait d'offre directe pour Azure ou Liontown.

Hancock et Mineral Resources n'ont pas souhaité faire d'autres commentaires.

Selon Marc Upcroft, associé chez PwC en Australie, la constitution de ces participations permet d'exercer une influence sur les développeurs de lithium pour un coût inférieur à celui d'une prise de contrôle totale, et de prendre une part plus importante dans ce secteur en pleine croissance, qui inclura le traitement en aval.

"Si vous avez une participation bloquante, cela signifie que personne d'autre ne pourra facilement venir prendre le contrôle du projet. Vous avez alors effectivement, pour un prix moindre, construit votre rôle à jouer dans ce projet à l'avenir", a-t-il déclaré.

La chute des prix du lithium au cours de l'année écoulée, qui a entraîné une baisse des cours des actions des promoteurs, a renforcé l'intérêt pour les acquisitions, tout comme les perspectives d'augmentation de la demande de ce métal.

Outre Liontown, Core Lithium, Leo Lithium Latin Resources Patriot Metals, Chalice, Centaurus et Rex Minerals ont tous été cités par des courtiers comme des candidats au rachat.

UNE SOLUTION À DEUX VOLETS

Leurs poches profondes, leur goût du risque et les lois australiennes sur la concurrence signifient que les magnats de l'industrie minière ont un avantage sur les sociétés cotées en bourse, selon des sources industrielles.

"Les fusions et acquisitions en Australie sont un jeu difficile et les acteurs locaux ont un grand avantage, surtout lorsqu'il s'agit d'argent privé", a déclaré un financier d'une banque mondiale active dans le secteur du lithium, qui a demandé à ne pas être identifié en raison de la politique de l'entreprise.

Dans le cas de l'offre de SQM sur Azure, les banquiers ont donné l'exemple d'une solution à deux volets visant à éroder tout avantage interlope.

L'offre de 900 millions de dollars de SQM pour Azure a été présentée sous la forme d'un plan d'arrangement qui doit être approuvé par le tribunal et que 75 % des actionnaires votants doivent également soutenir.

L'offre comprenait également une option de rachat hors marché qui permettait à SQM de s'adresser directement aux actionnaires si le plan d'arrangement échouait parce qu'un interlope détenait 19 % des actions.

Selon Richard Lustig, responsable des fusions et acquisitions en Australie au cabinet d'avocats Baker McKenzie à Melbourne, cette double approche n'a été mise en œuvre que six fois en Australie.

"Au départ, il s'agissait d'une curiosité, mais aujourd'hui, elle commence à susciter un certain intérêt", a-t-il déclaré.

La double offre est utile pour les entreprises qui sont disposées à détenir une participation inférieure à 100 %.

Elle permet aux actionnaires d'accepter une offre directe si un interlocteur se présente, ce qui peut être plus rapide que d'attendre des mois pour que le plan d'arrangement soit achevé.

Il devient plus difficile pour un interlocteur de constituer une participation de blocage, et il est confronté à la perspective qu'un soumissionnaire puisse prendre le contrôle même s'il bloque le plan, ce qui pourrait le laisser comme actionnaire minoritaire et éroder son influence sur l'entreprise cible.

"Si l'on craint qu'un projet soit bloqué par un actionnaire existant ou un intrus qui n'a pas l'intention de faire une offre pour l'ensemble de l'entreprise, alors oui, cette structure sera utilisée plus souvent", a déclaré un deuxième banquier impliqué dans les acquisitions de lithium à l'échelle mondiale. (Reportage de Melanie Burton ; Rédaction de Christian Schmollinger)