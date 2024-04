(Alliance News) - Les principaux indices européens devraient être proches de la parité jeudi matin, selon IG Futures, alors que les investisseurs examinent les données macroéconomiques et les déclarations à la recherche d'indices sur les nouvelles décisions de politique monétaire des banques centrales.

Ainsi, le FTSE Mib devrait être dans le rouge fractionnaire ou 30,0 points, après avoir clôturé dans le vert de 0,5 pour cent à 34 480,87.

En Europe, le CAC 40 de Paris devrait être en légère baisse ou 4,6 points, le FTSE 100 de Londres devrait être en hausse de 0,1 pour cent ou 8,7 points et le DAX 40 de Francfort devrait être dans le rouge de 0,2 pour cent ou 23,8 points.

Le président Jerome Powell a réaffirmé hier que la Fed n'était pas pressée de réduire ses taux, mais qu'elle le ferait dans l'année, et que le récent bond de l'inflation n'avait pas changé "matériellement" ses perspectives de politique monétaire. "Cette dernière déclaration a suffi à faire grimper le marché avec allégresse, a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

La Fed n'est peut-être pas pressée de réduire ses taux, mais les investisseurs pensent qu'elle devrait le faire si elle ne veut pas faire partie de l'histoire des élections de novembre", poursuit l'analyste, "pour simplifier les choses, nous dirons que les données décideront. Mais les marchés ne réagissent pas pleinement aux données lorsque les membres de la Fed continuent de tenir un discours dovish. Et ceux qui disent le contraire ne sont pas entendus. Raphael Bostic, de la Fed, a déclaré qu'il ne prévoyait qu'une seule baisse des taux cette année, après les élections. Quelqu'un l'a-t-il entendu ?"

Dans le même temps, l'inflation dans la zone euro a baissé plus que prévu et le taux de chômage est resté stable à 6,5 %, alors que les analystes s'attendaient à une amélioration à 6,4 %. "Les données ont clairement renforcé l'attente d'une réduction des taux d'intérêt en juin par la Banque centrale européenne.

"Les colombes de la Banque d'Angleterre prennent également le dessus sur la Fed. Selon Bloomberg, la probabilité d'une baisse des taux de la BoE était hier de 67 %, contre 57 % pour la Fed."

Parmi les plus petits marchés boursiers italiens mercredi soir, le Mid-Cap a clôturé dans le vert de 0,8 pour cent à 47 946,63, le Small-Cap a augmenté de 1,5 pour cent à 28 582,59, et l'Italie Growth a gagné 0,4 pour cent à 8 119,51.

Sur le Mib, FinecoBank a pris la tête, clôturant avec une avance de 6,0 % à 14,38 euros par action. JPMorgan a relevé le titre de "neutre" à "surpondérer" et a augmenté son objectif de cours à 16,30 euros contre 13,50 euros précédemment.

Banco BPM a progressé de 2,1% après avoir déclaré plus tôt dans la journée que l'agence de notation Moody's Investors Service a confirmé sa note de dépôt à long terme à Baa1, sa note de dette senior non garantie à long terme à Baa2 et son évaluation de crédit de base à Baa3.

Azimut Holding a augmenté de 0,9 % après avoir annoncé mercredi que, par l'intermédiaire de sa filiale Azimut Alternative Capital Partners LLC, elle avait conclu des accords contraignants avec Goldman Sachs Asset Management's Petershill pour acquérir la totalité de la participation d'Azimut dans Kennedy Lewis Investment Management pour un montant total de 225 millions de dollars. L'investissement initial d'Azimut dans KLIM était de 60 millions de dollars.

Stellantis, sur une note négative, a chuté de 1,8%, sur sa quatrième bougie journalière baissière.

Hera - qui fait également partie de la minorité baissière - a abandonné 1,7 %, clôturant en baisse pour la troisième session consécutive.

Sur le segment des cadets, Fincantieri a augmenté de 8,0%, surperformant tous les autres. Le titre a mis à jour son plus haut de 52 semaines à 0,7670 EUR.

Il y a également eu de bons achats sur OVS, qui a gagné 4,1%. La société a annoncé mardi qu'elle avait signé un accord d'investissement contraignant dans le but d'obtenir le contrôle et, par conséquent, la propriété à 100 % de Goldenpoint en plusieurs étapes. L'accord prévoit un investissement initial de 3 millions d'euros pour la souscription d'une obligation convertible et l'acquisition d'une participation de 3% dans Goldenpoint.

Antares a plutôt augmenté de 4,8%, brisant une tendance baissière de six séances.

Iren - qui a clôturé en baisse de 3,5% - a annoncé qu'elle a signé un accord d'investissement contraignant pour acquérir une participation de 50% dans le capital social d'une NewCo, dans laquelle les branches opérationnelles d'EGEA, EGEA Commerciale et EGEA Produzioni e Teleriscaldamento seront transférées. La nouvelle société sera détenue à 50 % par Iren, par le biais d'une augmentation de capital de 85 millions d'euros qu'elle souscrira et libérera à la clôture de l'opération, et à 50 % par une société intermédiaire, dont le capital social sera entièrement détenu par EGEA.

Technoprobe, d'autre part, a chuté de 2,9%, après le vert de 0,5% dans la session précédente.

Parmi les petites capitalisations, Seri Industrial a progressé de 20%, après avoir indiqué avoir clôturé l'année 2023 avec une perte nette de 6,3 millions d'euros, contre une perte nette de 3,4 millions d'euros en 2022. Cependant, le titre a bénéficié d'une amélioration des marges, l'EBITDA passant de 17,4 millions d'euros à 22,9 millions d'euros.

CY4Gate - en hausse de plus de 13% - a annoncé mercredi la signature d'un contrat de plus de 6,5 millions d'euros pour l'exécution d'une série de projets dans le secteur de la défense avec ELT Group.

De bons achats ont également été réalisés sur Eurogroup Laminations - après une baisse de 0,5% la veille - dont le prix était de 4,20 euros par action, en hausse de 12%.

Fidia, en revanche, a chuté de 3,6% à 0,29 euro. La société a annoncé jeudi que Monica Donzelli avait démissionné du conseil d'administration de la société, où elle siégeait en tant que membre non exécutif et non indépendant.

Exprivia - stable à 1,67 euros - a déclaré que son conseil d'administration avait approuvé le projet de fusion d'Exprivia avec Abaco3.

Parmi les PME, Estrima a bénéficié d'une hausse de plus de 16 %, après deux séances de baisse.

SolidWorld Group a grimpé de 8,7% après avoir annoncé mercredi que sa filiale SolidFactory avait signé un nouveau contrat avec un acteur nord-américain pour la fourniture complète d'une ligne innovante de production de panneaux solaires de technologie avancée. Avec cette commande, le carnet de commandes de SolidFactory s'élevait à 4,9 millions d'euros à la fin du mois de mars, selon des données de gestion non auditées.

TraWell Co a augmenté de 0,5 % après avoir annoncé mardi qu'elle avait signé une lettre d'intention comprenant un accord d'exclusivité de trois mois pour reprendre une société active dans les services aux voyageurs en Europe du Nord. La société cible - dont le nom n'a pas été divulgué par TraWell - a un chiffre d'affaires de 3 millions à 3,5 millions d'euros, une marge d'Ebitda ajustée de 13 % et une trésorerie positive.

Elsa Solutions a chuté de 3,6 %, brisant une tendance baissière de quatre séances.

Alfonsino, d'autre part, a chuté de 6,4 %, avec le nouveau prix à 0,55 EUR, avec des chiffres récents montrant une perte nette de 1,4 million d'euros pour 2023 par rapport à une perte nette de 1,9 million d'euros en 2022.

En Asie, le Nikkei a clôturé en hausse de 1,0 % à 39 840,12, les centres financiers chinois et hongkongais étant fermés pour cause de vacances.

À New York, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,1 %, le Nasdaq en hausse de 0,2 % et le S&P 500 a gagné 0,2 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0845 USD contre 1,0829 USD à la clôture des marchés européens mercredi, tandis que la livre valait 1,2654 USD contre 1,2630 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 89,54 USD contre 89,84 USD la nuit dernière, tandis que l'or se négocie à 2 296,52 USD contre 2 285,30 USD mercredi soir.

Le calendrier économique de jeudi s'ouvre avec les PMI des services pour l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne, la zone euro et le Royaume-Uni, entre 0915 CET et 1030 CET.

À 1330 CET, la Banque centrale européenne publiera les minutes de sa dernière décision de politique monétaire.

À 1430 CET, les États-Unis publieront la balance commerciale et les demandes initiales d'allocations de chômage.

À 1815 CET, Barkin du FOMC prendra la parole, suivie à 2000 CET par Mester.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, les résultats d'Esautomotion et de Poligrafici Printing sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

