New York (awp/afp) - Les Bourses européennes ont signé leur meilleure semaine depuis mars, et celle de New York a affiché sa forte progression hebdomadaire de l'année, aidées par la détente des taux d'intérêt, accrue vendredi après le rapport sur l'emploi américain.

L'indice paneuropéen EuroStoxx 600 a gagné 0,17% vendredi, lui permettant de clôturer la semaine sur une hausse de 3,41%, du jamais vu depuis la fin mars, et le rebond après la crise des banques régionales américaines.

Vendredi, Milan a pris 0,69%, Francfort 0,30%, tandis que Paris a perdu 0,19% et Londres 0,39%.

Aux Etats-Unis la progression est plus forte encore sur la séance et sur la semaine: le Nasdaq est monté de 1,38%, le S&P 500 a gagné 0,94% et le Dow Jones de 0,66%. Sur la semaine, le Nasdaq et le S&P 500 engrange plus de 6% et 5% pour le Dow Jones.

Ces performances interviennent après plusieurs mois moroses pour les actions.

Les créations d'emplois ont ralenti plus qu'attendu en octobre aux Etats-Unis, en raison notamment de la grève historique chez les trois grands constructeurs automobiles américains, et le taux de chômage est en légère hausse, à 3,9%, selon les données du département du travail.

"La Réserve fédérale ne pouvait raisonnablement pas espérer un meilleur rapport sur l'emploi", résume Craig Erlam, analyste d'Oanda.

Ce ralentissement est une bonne chose pour les investisseurs, qui espèrent que la détérioration de l'économie va pousser la Banque centrale américaine (Fed) à mettre de côté les hausses de taux directeurs, utilisées pour lutter contre l'inflation, et même que des baisses de taux pourront être envisagées plus tôt qu'actuellement.

"Il faudra que ce soit l'un des nombreux rapports économiques positifs des prochains mois avant que la Fed ne soit prête à crier victoire" nuance M. Erlam.

Mercredi, la Fed avait annoncé un statu quo sur ses taux directeurs et les investisseurs ont déduit du discours du président de l'institution monétaire, Jerome Powell, que la Fed en a fini avec les hausses de taux.

En conséquence, les taux d'intérêt des emprunts d'Etat sur le marché obligataire ont reculé de nouveau, après de forts replis sur les derniers jours.

Vers 20H30 GMT, le rendement de la dette des Etats-Unis à 10 ans chutait pour s'établir à 4,57%, alors qu'il était encore à 4,93% mardi à la clôture. Son équivalent français baissait à 3,23%, au plus bas depuis plus d'un mois.

Du côté de la Banque centrale européenne, Isabel Schnabel, membre du directoire, a estimé que l'institution ne doit pas "fermer la porte à une nouvelle hausse" des taux d'intérêt sur un chemin potentiellement instable pour ramener l'inflation à 2% d'ici 2025.

Ce différentiel entre les appréciations des politiques des deux banques centrales portaient l'euro, qui prenait 1,04% face au dollar, à 1,0732 dollar pour un euro.

Apple déçoit

Le géant technologique Apple, entreprise la mieux valorisée en Bourse au monde, a déçu les investisseurs en annonçant une légère baisse de ses revenus au quatrième trimestre de son exercice décalé. L'action du fabricant de l'iPhone a perdu 0,52%..

Maersk dans la houle

Le géant danois du transport maritime Maersk a vu son bénéfice net être divisé par 17 au troisième trimestre, à 521 millions de dollars, et son chiffre d'affaires reculer de 47%, à 12,13 milliards de dollars, après une année faste en 2022.

Face à ces résultats en berne liés à la baisse des prix du fret et des volumes, Maersk va supprimer 3.500 postes supplémentaires après avoir réduit ses effectifs de 6.500 postes au cours des neuf premiers mois de l'année.

Son action a chuté de 16,93% à Copenhague.

Le pétrole en retrait

Les cours du pétrole ont chuté sur un marché qui n'anticipe pas d'extension de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, tandis que des indicateurs américains font craindre un essoufflement de la consommation.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord s'est retranché de 2,26%, pour clôturer à 84,89 dollars. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI) a lui reculé de 2,36%, à 80,51 dollars.

Le bitcoin perdait 0,88% à 34.609 dollars.

