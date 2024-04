Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux sont bien orientés jeudi, avec un net rebond à Tokyo, les investisseurs restant concentrés sur les éléments susceptibles de changer la politique des banques centrales.

La Bourse de Tokyo a pris 0,81%, soulagé comme les places américaines et européennes mercredi par le ralentissement des prix mesurés par l'indicateur ISM sur les services, un des indicateurs très suivis par la Banque centrale américaine.

Mais les premiers jours du trimestre, l'indice phare de Tokyo cède encore 1,48%, reprenant son souffle après un début d'année tonitruant. Les Bourses de Shanghai et Hong Kong sont fermées en raison d'un jour férié.

En Europe, après un léger rebond mercredi, les indices ont ouvert autour de l'équilibre. Vers 08H10, Paris reculait de 0,09%, Francfort de 0,11% et Londres prenait 0,08%.

Le début de séance sera animé par les indicateurs d'activité dans les services PMI dans la zone euro, ainsi que le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne.

Mais le principal événement à suivre cette semaine est la publication du rapport mensuel officiel sur l'emploi aux Etats-Unis, vendredi, très suivi par la Banque centrale américaine (Fed).

Les investisseurs considèrent toujours comme scénario de référence un assouplissement de la politique monétaire de la Fed à partir de juin, avec trois baisses de taux d'intérêt directeurs au total en 2024. Mais ce chemin reste conditionné à la poursuite du ralentissement de l'inflation.

Pour l'instant, "les données macroéconomiques récentes ne modifient pas le paysage général", dans lequel "l'inflation revient vers 2% (par an) d'une manière un peu chaotique", a expliqué mercredi le président de la Fed Jerome Powell.

"La Fed n'est peut-être pas pressée de réduire ses taux, mais les investisseurs pensent qu'elle devrait le faire si elle ne veut pas interférer avec les élections de novembre", ajoute Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Sur le marché obligataire, après deux séances mouvementées, l'emprunt américain à 10 ans montait un peu, passant de 3,35% à 3,36%, mais restant loin de ses plus hauts de mardi après l'ISM.

Kao éperonné par un fonds activiste

Kao a bondi de 5,13% après que le fonds activiste hongkongais Oasis Management, qui a l'habitude de secouer des entreprises nipponnes assoupies, a appelé jeudi ce groupe japonais de cosmétiques, dont il est actionnaire, à prendre résolument des mesures pour accélérer sa croissance et augmenter sa valeur. Kao devrait donner la priorité à l'international et à ses marques dans le soin de la peau, et transformer son approche du marketing, selon Oasis.

Tout en voulant "continuer à dialoguer directement et de manière constructive avec Oasis" et les autres actionnaires, la direction de Kao a répondu dans un communiqué qu'elle n'avait pas l'intention de se laisser dicter sa stratégie, en se concentrant "sur la création d'une valeur actionnariale de long terme via les plans stratégiques annoncés précédemment".

Le pétrole reste haut

En hausse constante depuis fin mars, les prix du pétrole restent soutenus, sur fond de montée persistante des tensions au Moyen Orient et de maintien mercredi par les pays de l'Opep+ de leur stratégie de baisse de production d'or noir, afin de soutenir les cours.

Le baril de WTI américain se stabilisait à 85,41 dollars (-0,02%) vers 08H00 et le baril de Brent de la mer du Nord à 89,36 dollars (+0,01%).

L'or a franchi la barre des 2.300 dollars l'once (2.304,96 dollars), un nouveau record. Vers 06H00, il était stable à 2299,86 dollars, préservant un gain de plus de 3% sur la semaine et de 11% en 2024.

L'euro confortait ses gains de la veille face au dollar (+0,06% à 1,0843 dollar pour un euro) après l'indice ISM aux Etats-Unis.

Le bitcoin cédait 0,04% à 65'720 dollars.

afp/ck