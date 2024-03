(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en baisse à la mi-journée ce mardi, les investisseurs restant inactifs avant les décisions sur les taux d'intérêt au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Parmi les valeurs individuelles, Unilever a été stimulé par des plans de réduction des coûts. Les prix du pétrole ont également stimulé BP et Shell.

L'indice FTSE 100 a perdu 20,42 points, soit 0,3 %, à 7 702,13 points. L'indice FTSE 250 a perdu 76,27 points, soit 0,4 %, à 19 410,26 points, et l'indice AIM All-Share a perdu 1,31 point, soit 0,2 %, à 735,32 points.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,3% à 771,13, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,5% à 16 824,10, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,2% à 14 801,63.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,1%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse marginale.

Les actions à New York ont été appelées à baisser. L'indice Dow Jones Industrial Average était en baisse de 0,2 %, l'indice S&P 500 en baisse de 0,4 % et l'indice Nasdaq Composite en baisse de 0,5 %.

"Les marchés européens sont restés stables et les prix à venir laissent présager une session terne aux États-Unis lorsque les marchés ouvriront plus tard. Les investisseurs resteront probablement les bras croisés jusqu'à ce que la Fed dévoile sa dernière décision en matière de taux d'intérêt demain. Une réduction des taux semble peu probable lors de cette réunion, l'accent sera donc mis sur les projections économiques et sur le nombre de réductions de taux que nous pourrions voir plus tard dans l'année", a déclaré Russ Mould d'AJ Bell.

La Réserve fédérale américaine annoncera sa décision sur les taux d'intérêt mercredi. La Banque d'Angleterre suivra jeudi. Toutes deux devraient maintenir leurs taux d'intérêt inchangés.

Les actions japonaises ont été stimulées mardi, après que les marchés ont assisté à la première hausse des taux d'intérêt en 17 ans. Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,7 %.

La banque centrale japonaise a déclaré qu'elle estimait que sa politique d'assouplissement monétaire et son programme de contrôle de la courbe des taux avaient "rempli leur rôle". Elle a relevé son taux directeur à court terme à une fourchette de 0,0 % à 0,1 %, contre moins 0,1 % précédemment. Il s'agit de la première hausse des taux d'intérêt de la BoJ en 17 ans, la banque centrale devenant la dernière au monde à mettre fin aux taux négatifs.

La livre était cotée à 1,2691 USD à la mi-journée mardi à Londres, en baisse par rapport à 1,2722 USD à la clôture des marchés boursiers lundi. L'euro s'est établi à 1,0849 USD, en baisse par rapport à 1,0877 USD.

Face au yen, le dollar s'échangeait à 150,42 yens, en hausse par rapport à 149,12 yens.

Dans le FTSE 100, Unilever a augmenté de 3,0 %, après avoir déclaré qu'il prévoyait de se séparer de son activité de crèmes glacées et de supprimer 7 500 emplois afin d'accélérer le rythme de ses plans de réorganisation.

Le propriétaire de Marmite, des savons Dove et de Domestos a annoncé cette mesure en même temps que des propositions visant à accélérer son "plan d'action pour la croissance".

Unilever a l'intention de lancer un vaste programme de productivité qui devrait lui permettre de réaliser des économies totales d'environ 800 millions d'euros au cours des trois prochaines années, ce qui fera plus que compenser les dis-synergies opérationnelles estimées résultant de la scission de l'activité "crèmes glacées".

Les changements devraient avoir un impact sur environ 7 500 emplois, et le coût total de la restructuration devrait désormais représenter environ 1,2 % du chiffre d'affaires du groupe au cours des trois prochaines années, contre environ 1 % du chiffre d'affaires prévu précédemment.

Unilever, qui possède cinq des dix marques de crème glacée les plus vendues dans le monde, dont Wall's, Magnum et Ben & Jerry's, a déclaré que la séparation de la crème glacée faciliterait la mise en œuvre des bonnes pratiques agricoles.

Les entreprises pétrolières ont également progressé, en raison de la hausse des prix du pétrole. BP a augmenté de 0,5 % et Shell de 0,4 %.

Le baril de Brent était coté à 86,79 USD à la mi-journée à Londres ce mardi, en hausse par rapport aux 86,27 USD de lundi.

Dans le FTSE 250, Crest Nicholson a chuté de 8,6%, après avoir averti qu'il pourrait être confronté à une charge de 15 millions de livres sterling après avoir découvert des défauts dans certains projets anciens.

Le constructeur de maisons basé dans le Surrey, en Angleterre, a déclaré que les problèmes concernaient quatre sites qui ont été achevés avant 2019, lorsque le groupe a fermé ses divisions de régénération et de Londres.

Crest Nicholson a déclaré que ces sites nécessiteront une remise en état au cours des trois prochaines années, pour un coût estimé à 15 millions de livres sterling.

Close Brothers a augmenté de 8,0 %.

Close Brothers a annoncé des plans pour renforcer sa position financière alors qu'elle est confrontée aux incertitudes de l'enquête sur les paiements de commissions dans le secteur du financement automobile au Royaume-Uni.

La banque d'affaires a déclaré que, combinées à la décision de ne pas verser de dividendes pour l'exercice en cours, ses propositions pourraient renforcer le capital CET1 disponible du groupe d'environ 400 millions de livres sterling d'ici à la fin de l'année 2025.

PureTech a fait un bond de 7,9 %.

La société biothérapeutique basée à Boston (Massachusetts) a déclaré qu'elle prévoyait de restituer 100 millions de dollars aux actionnaires par le biais d'une offre publique d'achat, à compter de la publication de son rapport annuel en avril.

"Nous sommes ravis de pouvoir acheter des actions de PureTech à cette valeur et d'offrir simultanément une certaine liquidité à nos actionnaires et un retour de capital supplémentaire", a déclaré Daphne Zohar, présidente-directrice générale de la société. "À la suite de cette proposition d'offre publique d'achat, nous sommes convaincus que notre bilan solide continuera à soutenir le développement de notre portefeuille actuel, ainsi que la prochaine vague de médicaments innovants.

L'or était coté à 2 155,06 USD l'once mardi à la mi-journée, en baisse par rapport aux 2 158,93 USD de la fin de journée de lundi.

Encore à venir sur le calendrier économique de mardi, il y a des données sur les permis de construire américains à 1230 GMT.

