Les rendements des obligations de la zone euro se sont stabilisés mercredi après quelques séances de hausse avant les minutes de la réunion de la Réserve fédérale plus tard dans la journée et les données sur l'inflation allemande jeudi qui devraient fournir des indices sur les trajectoires des politiques des banques centrales.

Les chiffres des États allemands devraient donner le ton aux marchés obligataires, avant les données de la zone euro attendues vendredi.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence de la zone euro, a perdu trois points de base (pb) à 2,03%, s'éloignant d'un sommet de deux semaines de 2,11% atteint la veille, lorsque les obligations se sont vendues après leur récente hausse.

Le rendement de l'indice de référence de la zone euro a chuté de plus de 40 points de base en décembre, évoluant, comme ses homologues européens et américains, en fonction des attentes selon lesquelles les banques centrales réduiront considérablement leurs taux en 2024.

Les marchés monétaires tablent actuellement sur une baisse des taux de la BCE d'environ 162 points de base (pb) d'ici la fin de l'année, contre environ 165 pb à la fin de 2023.

Ces attentes seront remises en question ou soulignées par de nouvelles informations cette semaine, notamment les données sur l'emploi aux États-Unis - en particulier les emplois non agricoles vendredi -, les données sur l'inflation dans la zone euro et la publication mercredi du procès-verbal de la réunion de décembre du comité de fixation des taux de la Fed.

"Les données sur les offres d'emploi seront également glanées, mais l'impulsion la plus importante du marché pourrait venir des minutes du FOMC, qui feront référence à la réunion cruciale du 13 décembre", a déclaré Padhraic Garvey, responsable régional de la recherche pour les Amériques chez ING.

"Il y a fort à parier qu'elles ne seront pas aussi dovish que le président (de la Fed) (Jerome) Powell l'a été lors de la conférence de presse", a-t-il ajouté.

Le Comité fédéral de l'open market publiera les minutes de sa réunion de la mi-décembre 2023 à 19H00 GMT.

Lors de cette réunion, ils ont maintenu le taux d'intérêt directeur, mais ont publié des projections montrant que la plupart des responsables s'attendent à ce qu'il baisse d'au moins trois quarts de point de pourcentage en 2024, car l'inflation diminue régulièrement pour atteindre l'objectif de 2 % de la Fed.

Les rendements du Trésor américain étaient en hausse dans les échanges londoniens, le 10 ans augmentant de 4 points de base à 3,98%, après avoir atteint un sommet de deux semaines à 4,023% la veille, tandis que les traders américains ont réduit les attentes de réduction des taux en 2024 à 150 points de base, contre plus de 160 points de base la semaine dernière.

Les investisseurs étaient également préoccupés par les signes croissants de risques géopolitiques, qui pourraient avoir un impact sur les chaînes d'approvisionnement et ajouter de nouvelles pressions inflationnistes.

Les prix du pétrole ont augmenté d'environ 3 %, les rapports faisant état d'une perturbation dans le principal champ pétrolifère de Libye s'ajoutant aux préoccupations en matière d'approvisionnement émanant des tensions en mer Rouge.

Les militants houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont multiplié les attaques contre les navires en mer Rouge pour montrer leur soutien au groupe islamiste palestinien Hamas qui lutte contre Israël à Gaza.

Le rendement des obligations d'État italiennes à 10 ans, la référence pour la périphérie de la zone euro, a augmenté de 1 pb pour atteindre 3,73 %.

L'écart entre les rendements italiens et allemands était de 168 points de base, après être passé sous la barre des 160 points de base la semaine dernière.

Un plan plus lent que prévu de la BCE pour réduire le réinvestissement du Programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP), un pacte de stabilité de l'Union européenne accordant plus de temps pour réduire la dette publique et les attentes de réductions agressives des taux, ont récemment soutenu la demande pour les obligations d'État italiennes.

Le rendement à deux ans de l'Italie est resté stable à 3,03 % et celui de l'Allemagne a baissé de 2 points de base à 2,43 %.