* Les rendements des obligations à deux ans atteignent leur plus bas niveau depuis 4 mois

* Les rendements des obligations souveraines de la zone euro baissent

* Le dollar recule largement ; l'or atteint son plus haut niveau depuis 7 mois

* Les actions mondiales ont augmenté de près de 9 % en novembre

LONDRES/SINGAPOUR, 29 novembre (Reuters) - Les rendements des obligations du Trésor et le dollar ont atteint des plus bas de plusieurs mois mercredi après qu'un responsable de la Réserve fédérale américaine a fait de nouvelles allusions à des baisses de taux d'intérêt, tandis que les actions ont été mitigées dans le monde.

Les contrats à terme sur les Fed funds se sont redressés à la suite de ces remarques qui laissent entrevoir des baisses de plus de cent points de base en 2024 et une probabilité de 40 % qu'elles commencent dès le mois de mars. Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont fortement chuté et ont atteint de nouveaux records à la session d'Asie.

Le rendement à deux ans a atteint son plus bas niveau depuis la mi-juillet à 4,69 % et le rendement de référence à 10 ans a perdu 6 points de base pour atteindre son plus bas niveau depuis septembre à 4,28 %.

Les rendements des obligations souveraines de la zone euro ont également baissé et les marchés ont augmenté les paris sur les réductions des taux directeurs après que les données de la Rhénanie du Nord-Westphalie, l'état le plus peuplé d'Allemagne, aient soutenu les attentes d'une baisse de l'inflation allemande.

Le dollar a baissé de 0,1% à 147,33 yens, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 12 septembre à 146,68. Il a touché son plus bas niveau depuis 3 mois et demi à 1,1017 $ l'euro.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, une voix influente et jusqu'à présent optimiste au sein de la banque centrale américaine, a déclaré mardi à l'American Enterprise Institute que les réductions de taux pourraient commencer dans quelques mois, à condition que l'inflation continue de se relâcher.

La remarque de M. Waller fait écho à des commentaires antérieurs du président de la Fed, Jerome Powell.

"Les remarques américaines sont instantanément prises en compte", a déclaré Robert Alster, directeur des investissements chez Close Brothers Asset Management, ajoutant que les banques centrales des principales économies à travers le monde commençaient à livrer des "remarques variées" sur l'inflation.

"Les États-Unis sont dovish, le Royaume-Uni est neutre ou sur la corde raide, et les Européens sont, dans une certaine mesure, assez hawkish.

Les actions européennes ont augmenté de 0,1 % dans les premiers échanges, les actions de Francfort menant les gains après les données allemandes.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 47 pays, est resté stable et est sur la voie d'un gain de 8,7 % ce mois-ci, le meilleur depuis trois ans.

Plus tôt, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a brièvement atteint son plus haut niveau en une semaine, avant que la faiblesse des actions technologiques de Hong Kong ne l'entraîne dans une perte de 0,2 %.

Le dollar néo-zélandais était en hausse de 0,9 %, après avoir franchi la résistance pour dépasser les 62 cents américains et atteindre son plus haut niveau en quatre mois. La banque centrale néo-zélandaise a légèrement revu à la hausse ses prévisions de taux d'intérêt et a averti que les hausses n'étaient peut-être pas terminées.

L'euro, le yen, la livre sterling, le dollar australien, le yuan, le franc suisse et une multitude de monnaies des marchés émergents asiatiques ont également atteint de nouveaux sommets plurimensuels face au dollar, tandis que l'or a atteint son plus haut niveau en sept mois, à plus de 2 501 dollars l'once.

LA "CONDITIONNALITÉ

Les remarques de M. Waller ont prolongé ce qui a été un rallye de deux semaines pour les actions et les obligations dans le monde entier depuis un rapport bénin sur l'inflation aux États-Unis il y a deux semaines - sauf en Chine, où les doutes sur l'économie et l'aggravation de la crise de l'immobilier ont rendu les investisseurs pessimistes.

Les analystes de la Deutsche Bank ont qualifié les commentaires de "surprenants et explicites". "Cela a été considéré comme un autre signe que la Fed avait fini de relever ses taux", ont-ils ajouté dans une note adressée à leurs clients.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 2,4 % et est en baisse de 0,4 % depuis le début du mois de novembre. Il n'a pas connu de mois positif depuis juillet.

Certains analystes s'inquiètent du fait que les marchés ont suivi une partie des remarques des responsables de la Fed - signalant d'éventuelles baisses de taux - même si les commentaires ont été conditionnés à de nouvelles baisses de l'inflation et à des conditions financières qui restent restrictives.

"Les paris devraient être guidés par la conditionnalité selon laquelle la politique est suffisamment stricte, et non pas se laisser aller à une confiance excessive dans le fait que la Fed a terminé", a déclaré l'économiste de Mizuho, Vishnu Varathan.

Ailleurs, l'inflation australienne a diminué plus que prévu.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent se sont stabilisés à 81,74 dollars le baril avant une réunion cruciale de l'OPEP+ jeudi pour décider de la politique de production dans les mois à venir, mais les prix étaient prêts pour une baisse mensuelle.